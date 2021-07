Sandra Isart: “Lo que hubiéramos tardado quizás diez años en conseguir en digitalización ha pasado en un año a causa de la pandemia” “El cambio eficaz y positivo de la digitalización pasa por las personas, al tiempo que toma en consideración las innovaciones tecnológicas” Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 7 de julio de 2021, 11:49 h (CET) Con más de 25 años de sólida experiencia, Sandra Isart es la Corporate CIO de Nexus Energía. Acostumbrada a entornos internacionales y proyectos globales, ha trabajado y liderado equipos en Europa, Asia (Corea del Sur, Turquía) y América del Sur (Argentina). Desde comienzos del pasado 2020 es, además, miembro de la Junta Directiva de AUSAPE donde ha asumido las funciones de Vocal de Comunicación.



Desde esta doble responsabilidad ha tenido que afrontar una serie de cambios en la forma de trabajar que han supuesto para Nexus Energía, como para otras empresas, un importante reto a nivel tecnológico y de adaptación laboral. Pero en Nexus Energía están muy orgullosos, dice Sandra, de cómo han abordado la organización en el teletrabajo, ya que desde el inicio estuvieron preparados.

“Desde el primer momento hemos proporcionado todos los medios físicos y de software necesarios para teletrabajar de forma efectiva: plataforma colaborativa, auriculares, laptops y altavoces”, nos explica, incidiendo en la importancia de la formación:“Hemos explicado trucos sobre cómo trabajar mejor con las herramientas de colaboración. Otro tema diferencial ha sido reforzar la comunicación continua entre la dirección, los equipos ytodos los empleados para minimizar la distancia física, a través de videos y sesiones en directo, estandoa su alcance en todo momento y dando respuesta rápida a todas sus dudas. Nos hemos adelantado y adaptado a las necesidades de la plantilla, para conseguir que integrasen el teletrabajo de forma natural”.

Precisamente, la comunicación entre los equipos y dentro de cada equipo en estos meses de auge del teletrabajo era una de las clave para que las empresas pudieran continuar siendo eficientes. Algo en lo que coincide Sandra Isart, que comenta que tan importante es la parte laboral, como la emocional, en unos meses en que algunos trabajadores han podido sentirse muy aislados: “Con la distancia, hemos perdido la comunicación informal que es algo esencial en nuestra cultura. Desde Nexus Energía hemos intentado replicar este tipo de comunicación en el mundo virtual, celebrando reuniones diarias de “Buenos Días”, reuniones ágiles al inicio de las mañanas para compartir objetivos y estados de ánimo, reforzando la parte emocional de todos los miembros del equipo, para que todos los empleados se sintieran acompañados durante este periplo”.

La tecnología ha presentado, además, algunas ventajas para las empresas. Por ejemplo, a la hora de medir la productividad de los trabajadores en remoto. “Centrarnos en la consecución de objetivos nos ha permitido medir la efectividad en el teletrabajo. Durante estos meses, hemos podido comprobar que la productividad no ha descendido en todo este periodo y los equipos se han mostrado extraordinariamente resilientes, a pesar de que detectamos ya un cansancio general de la situación”, explica Sandra Isart, que apunta que, como en cualquier otro ámbito, también en el empleo había grandes grupos de personas con ganas de volver a la normalidad, aunque fuera con el teletrabajo como parte de esa nueva normalidad. “La tecnología es fundamental para esta nueva forma de trabajar”, añade la CIO de Nexus Energía: “Vamos hacia un modelo mixto donde la experiencia de las reuniones ha de ser buena tanto para las personas que están en oficinas como las que están en casa. Las herramientas de colaboración y hacer un buen uso de ellas será clave para tener éxito en este nuevo modelo.Se trata de escoger el medio de comunicación más adecuado para relacionarnos”.

Desde esta experiencia, Sandra Isart reúne algunos consejos para sacar el máximo partido a la tecnología disponible en el teletrabajo. Según ella, “es fundamental estar presente en las reuniones. La multitarea es excesiva y tendemos a abusar de ella lo que hace que las reuniones no sean tan efectivas como deberían. Por ello, existen herramientas como MyAnalytics de M365 donde puedes ver tú mismo cómo lo haces en este tema, sólo para tus ojos”.

Otra recomendación que da es la de usar herramientas interactivas en las reuniones de colaboración y diseño para romper dinámicas, generando interés, a través de pizarras virtuales, por ejemplo. “Otro consejo”, añade, “sería encender siempre que sea posible la cámara, por deferencia a los demás, y ponerse en silencio cuando no se habla. Saber usar bien las herramientas al alcance es importante para tener una buena experiencia de sonido”.

Por último, la combinación de algunas personas en salas de reuniones junto con otras en monopuesto sea en remoto o en oficinas será el principal reto, asume, especialmente en una cultura como la española donde se tiende a tener conversaciones paralelas en una sala sin ser consciente de que el que está al otro lado de la pantalla se pierde esa parte no formal.

Además de su trabajo en Nexus Energía, Isart forma parte de la Junta Directiva de AUSAPE, la Asociación de Usuarios de SAP en España, como vocal de Comunicación. Un reto fundamental para asociaciones como AUSAPE es transmitir a un público no especializado la importancia de la tecnología en los procesos empresariales.

Desde AUSAPE, nos dicen, cuentan con un gabinete de comunicación y además han alcanzado acuerdos con diferentes medios, tanto especializados como de ámbito más general, para dar a conocer las diferentes actividades de la Asociación.“Parte de nuestro trabajo de comunicación consiste, de hecho, en conseguir que el público que no está al corriente de lo que ocurre día a día en el entorno SAP pueda comprender también qué hacemos como asociación sin ánimo de lucro y beneficiarse de nuestra labor de divulgación en campos más amplios como la innovación o la sostenibilidad”, explica Sandra Isart.

Preguntada sobre si, con la pandemia, ha habido un aumento del interés mediático por la tecnología no duda en responder que sí, que absolutamente: “La pandemia ha implicado que la tecnología y la digitalización se conviertan en un básico en nuestras vidas y también a la hora de trabajar. ¿Quién le iba a decir a una persona mayor que tendría que relacionarse con un banco a través del móvil? Lo hemos visto en todos los sectores sin excepción”.

Nuestros hábitos de consumo, concluye Isart, han cambiado y nuestra relación con las empresas también, el canal digital y la ominicanalidad son ahora críticos. “Lo que hubiéramos tardado quizás 10 años en conseguir ha pasado en un año. También ha favorecido la digitalización de nuestros procesos de trabajo. Con todo, el cambio eficaz y positivo de la digitalización pasa por las personas, al tiempo que toma en consideración, como no puede ser de otro modo, las innovaciones tecnológicas”, concluye. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Las claves para ser un perfecto “nómada digital” La pandemia trajo consigo la generalización del teletrabajo y su opción como modalidad de trabajo permanente Sandra Isart: “Lo que hubiéramos tardado quizás diez años en conseguir en digitalización ha pasado en un año a causa de la pandemia” “El cambio eficaz y positivo de la digitalización pasa por las personas, al tiempo que toma en consideración las innovaciones tecnológicas” ​La evolución de los negocios pospandemia y el papel de las agencias de marketing digital Muchos datos apuntan a que 8 de cada 10 negocios ven con buenos ojos estar en internet Paquete IVA al comercio electrónico: la medida comunitaria que penaliza a los marketplaces extranjeros ​La nueva directiva europea busca frenar el fraude fiscal y proteger el comercio local ​¿Planeas teletrabajar este verano? Seis claves para evitar ataques cibernéticos (estés donde estés) Las empresas deben llevar a cabo auditorías para identificar cualquier anomalía