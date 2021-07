​La evolución de los negocios pospandemia y el papel de las agencias de marketing digital

Hay dos maneras de entender los negocios y los emprendimientos, la de antes de la pandemia, y la realidad que ha venido después de ella. Lo cierto del caso es que la manera correcta de entender hoy en día los negocios es con los ojos del presente, y hoy la evolución, el dinamismo y el cambio están a la orden del día para poder garantizar el éxito y la viabilidad. Cabe destacar que las agencias de marketing digital tienen un papel preponderante en todo esto.



Muchos datos apuntan a que 8 de cada 10 negocios ven con buenos ojos estar en internet, ya sea mediante una acción clara o con una intención de hacerlo en el corto plazo, digitalizar procesos, funciones y hasta la atención de los clientes mediante plataformas en internet, es una de las decisiones que mayor importancia tienen en una realidad social que prácticamente obliga a ello a los negocios que quieran tener éxito en la actualidad.



La agencia de marketing digital como primer paso

La digitalización también ha permitido que soluciones como las de la agencia marketing digital Jiménez Carbó, una empresa de marketing online ubicada en Zaragoza, pero que trabaja a nivel nacional, pueda ayudar a trazar una estrategia de negocio y visibilidad digital. Es un equipo joven formado por perfiles multidisciplinares en programación, diseño, periodismo, marketing y comunicación, que presta servicios a profesionales y emprendedores a nivel nacional, gracias a los avances de la digitalización que permite mantener videollamadas con Zoom, conferencias a distancia para todos aquellos clientes potenciales propietarios de negocios o proyectos que ven en la digitalización de sus servicios y funciones, una decisión inteligente para asegurar la viabilidad, y luego, el crecimiento sostenido a través del tiempo.

La experiencia y el éxito con clientes anteriores en diferentes ámbitos -abogados, negocios inmobiliarios, hostelería, salud, consultorios médicos profesionales-, el liderazgo de una profesional como Paula Jiménez Carbó, de cuyo nombre se llama la empresa, y que además es docente de la Universidad San Jorge, del Máster de Comunicación en Entornos Digitales, formadora en el Inaem, Centros de Tecnologías y Clase Digital, con décadas de trayectoria en el ramo y una gama de servicios adecuada para la realidad y las necesidades digitales de sus clientes, son la muestra clara de que se está ante un socio estratégico adecuado para obtener el crecimiento y la competitividad necesarios en un mundo que claramente ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos.

Las soluciones que aporta esta decisión

Para hablar de las soluciones que aporta una agencia de marketing digital para la realidad de los negocios en esta época pospandemia, es importante mencionar cuáles son aquellos riesgos o desafíos a los que se enfrentan la mayoría de los negocios y qué deberían hacer, desde el punto de vista de una agencia de marketing digital.

Competitividad y mayor número de clientes potenciales

Hoy en día la competencia de cualquier negocio no está marcada por el ámbito geográfico, más bien, no existen límites para ofrecer servicios o productos, salvo las limitaciones legales o logísticas que pueda suponer un sector en particular. Por eso, contar con una agencia de marketing digital permite desarrollar soluciones que favorecen la competitividad, y con ello, tener un mayor número de clientes potenciales, gracias a la visibilidad en plataformas utilizadas por ellos.

Dinamismo en la atención y el servicio

Un negocio cuya base esté en internet permite ahorrar muchos costes, facilita su gestión y se convierte en un negocio más dinámico en todos los aspectos. Contando con una agencia de marketing digital, el dinamismo va desde la atención en redes sociales y la solución de problemas comunes de forma automática, hasta la digitalización completa de empresas y el desarrollo digital integral, dos de los servicios más buscados en agencias como la ya mencionada.

Imagen profesional y presencia en plataformas globales

Cuando se busca un servicio o producto concreto, la primera fuente de información es internet. Y si un negocio no se encuentra en internet, coloquialmente se dice que no existe. Ante ello, la digitalización y el desarrollo digital proporcionados por los servicios de una agencia de marketing digital, permiten tener presencia tanto en los buscadores -gracias a una página web o tienda online-, como en las redes sociales más utilizadas. Adicionalmente a ello, mediante un excelente trabajo gráfico y de presencia digital, la imagen profesional que se muestra de cara a los clientes puede ser más adecuada y los resultados no se harán esperar.

Antes de que sucediera la emergencia sanitaria global que aún sigue afectando al mundo entero, se afirmaba rotundamente que la era digital se consideraba como el futuro de los negocios. Hoy, la afirmación es diferente, la digitalización es el presente de los negocios y el factor que determinará su futuro.