Los dermatólogos y los psicólogos, los profesionales más solicitados por los españoles en 2021 La demanda continúa focalizándose en el cuidado de la salud y en la preparación de un espacio abierto para pasar el verano Redacción

jueves, 1 de julio de 2021, 11:23 h (CET) El recién inaugurado verano se presenta, debido a la aceleración que recientemente ha experimentado el proceso de vacunación en el país y el fin del uso de las mascarillas en espacios exteriores, en un escenario mucho más optimista que la temporada estival anterior.

No obstante, según Prontopro.es, el portal que reúne la oferta y la demanda de trabajo profesional y artesanal, la demanda de servicios profesionales para esta época del año continúa focalizándose en el cuidado de la salud y en la preparación de un espacio abierto para pasar el verano, ya que los españoles continúan apostando por los servicios relacionados con el cuidado del hogar, bienestar personal o por el acondicionamiento de sus espacios exteriores.

Top 5 de los profesionales más solicitados en este verano

De acuerdo con el estudio de Prontopro.es, los profesionales más solicitados son los dermatólogos, debido a las reacciones cutáneas que se han experimentado desde que se implantase el uso obligatorio de las mascarillas. Por su parte, los psicólogos, cuyas solicitudes aumentaron desde el año 2020, se ubican en una segunda posición, promovidos por los problemas de ansiedad y estrés que muchas personas han sufrido desde que se iniciase la pandemia.

El tercer puesto lo ocupan los nutricionistas, cuya demanda ha aumentado de forma considerable tras la subida de peso que los meses de confinamiento trajeron consigo a muchos españoles, acarreando mayores índices de obesidad y sobrepeso.

En la cuarta posición se mantienen los entrenadores personales, seguidos de los profesionales dedicados al cuidado de jardines, que ocupan el quinto puesto por la necesidad actual de aprovechar y disfrutar de los espacios exteriores y al aire libre, dentro de un ambiente privado e íntimo.

No obstante, se observa que los instaladores de barbacoas, que el año anterior ocupaban el cuarto puesto en el ranking, ya no forman parte de los cinco profesionales más solicitados para este verano.

Cuidado del hogar, actividades al aire libre y bienestar personal: 3 categorías de demandas

Según este informe, la demanda de servicios profesionales para este verano puede dividirse en tres macro categorías: cuidado del hogar, profesionales relacionados con actividades al aire libre y servicios dedicados al bienestar personal.

De esta forma, el cuidado de jardines se sitúa como el servicio más buscado dentro de la categoría de acondicionamiento del hogar, representando el 37% de las solicitudes totales en 2021. Por otra parte, se observa que, dentro de las actividades al aire libre, el 30% de la demanda se concentra en pintar paredes. Por ello, estos servicios, junto con la instalación de mosquiteras, se alzan como los más solicitados a nivel nacional dentro de esta categoría.

Los psicólogos, por su parte, se convierten, un año más, en los profesionales más requeridos por los españoles dentro de la categoría de bienestar personal, abarcando un 32% de las solicitudes a nivel nacional, seguidos por los dermatólogos, con un 29% de las mismas.

Guía de costes

Al calcular el coste medio de cada servicio, se estima que una sesión de una hora con un psicólogo oscila entre 40 y 100 euros, mientras que la visita al nutricionista costaría entre 50 y 120 euros y al dermatólogo entre 35 y 100, dependiendo de si se trata de una consulta inicial o periódica. Además,contratar los servicios de un entrenador personal conllevarían un precio medio de 30 euros por hora.

Asimismo, el cuidado de jardines rondaría los 100 euros aproximadamente y el servicio de pinturas de paredes podría llegar a costar entre 8 y 15 euros por metro cuadrado, dependiendo del estado de la pared y de la antigüedad de la vivienda.

