Incomunicación Liberarse de la inseguridad humana Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 26 de junio de 2021, 10:25 h (CET) Tomando manzanilla y tila espero salir de mi situación, de estas altas montañas y volar lejos, con taza de porcelana deseo despegar, irme con la imaginación... no llegar a la desesperación.

Son basura, pero la infusión es rica, con sacarina y leche, me librará durante unos segundos de la inseguridad humana, el miedo, el rencor...

El chocolate oscurito, la tila clarita, el descafeinado, el vienés con nata... siempre bebiendo. Líquido que se toma solo mientras pasan las horas del día... interminables, tortura fina... que me hacen pensar esto que escribo, en la incomunicación en la que vivo.

Noticias relacionadas