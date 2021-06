Bildergerg: la peor pandemia (II)

Bien, continúo esta segunda parte con las Frases “Bilderberg” sobre el Nuevo Orden Mundial. Y, como son muchas, he decidido dejar algunas para una especie de epílogo que haga menos “cansado” de leer este amplio informe. En el cual añadiré, para terminar, las anunciadas “siete teorías de la conspiración más populares de la actualidad, todas basadas en los acontecimientos de los últimos años”. “Buscando un nuevo enemigo frente al que recobrar la unidad de acción, se nos ocurrió la idea de que la polución, la amenaza del calentamiento global, el déficit de agua potable, el hambre y cosas así cumplirían muy bien esa labor” (Club de Roma). “No importa lo que es verdad. Sólo cuenta lo que la gente cree que es la verdad” (Paul Watson, cofundador de Greenpeace). “La actual ventana a la oportunidad para que quizá un orden mundial interdependiente y verdaderamente pacífico se construya, no estará abierta durante mucho tiempo. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el Nuevo Orden Mundial” (David Rockefeller, durante una cena de los embajadores de Naciones Unidas). “En la política, nada sucede por accidente. Si sucede, usted puede apostar que así se planeó” (Franklin Delano Roosevelt). “Cualquier tipo de tecnología compleja es un atentado contra la dignidad humana. Sería una catástrofe para nosotros si se descubriese una fuente de energía rica, limpia y barata, si pensamos en lo que el hombre haría con ella” (Amory Lovins, funded Del Rocky Mountain Institute, Un Eco-think-tank). “Mis tres metas fundamentales serían reducir la población mundial a unos 100 millones de habitantes, destruir el tejido industrial y procurar que la vida salvaje, con todas sus especies, se recobra en todo el mundo” (Dave Foreman, cofundador de Earth First!). “La extinción de la especie humana no sólo es inevitable, es una buena cosa” (Christopher Manes, Earth First!). “Necesitamos un amplio apoyo para estimular la fantasía del público… Para ello debemos ofrecer escenarios horroríficos, realizar declaraciones dramáticas y simples y no permitir demasiadas dudas… Cada uno de nosotros debe decidir dónde está el balance entre efectividad y honestidad” (Stephen Schneider, Stanford Profesor of Climatología, autor de muchos de los informes IPCC). “Cuando uno llega a ser presidente de un país hay otra persona que toma las decisiones, y uno advierte que puede ser un ministro virtual” (Bill Clinton, 1998). “La Era Tecnotrónica va diseñando paulatinamente una sociedad cada vez más controlada. Esa sociedad será dominada por una élite de personas libres, de valores tradicionales, que no dudarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo, y controlarán y vigilarán con todo detalle a la sociedad, hasta el punto en que llegará a ser posible establecer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta” (Extraído de la obra “La Era Tecnotrónica”, de Zbigniew Brezinsky, principal consultor del Grupo Rockefeller y artífice del Nuevo Orden Mundial). “Aquellos que fabrican y emiten el dinero y los créditos son precisamente quienes dirigen las políticas gubernamentales y tienen en sus manos el destino de la gente” (Reginald McKenna, presidente de The Midlands Bank of England). “Si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán en derredor de ellos los privarán de todas las propiedades, hasta que un día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que ocuparon sus padres” (Thomas Jefferson). “Tenemos que conducir este asunto del calentamiento global. Aún si la teoría del calentamiento global está equivocada. Estaremos haciendo lo correcto en términos de Política económica y ambiental” (Timothy Wirth, Ex Subsecretario de Estado de EEUU Actual Presidente de la UN Foundation). “La única manera de conseguir que la sociedad cambie de verdad es asustar a la gente con la posibilidad de una catástrofe” (Daniel Botkin, Profesor emérito). “Necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo en donde el ambiente será la prioridad… El mundo civilizado tal como lo conocemos terminará pronto… Tenemos muy poco tiempo y debemos actuar… Si podemos enfrentar el problema ambiental, tendrá que ser hecho dentro del nuevo sistema, un nuevo paradigma. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, la manera en que la humanidad ve al mundo” (Mikhail Gorbachov, Foro Estado del Mundo). “El concepto de soberanía nacional ha sido inmutable, Por cierto, un principio sagrado de las relaciones internacionales. Es un principio que cederá sólo lentamente y con renuencia a los nuevos imperativos de la cooperación ambiental global” (Comisión de las Naciones Unidas para el Gobierno Global 1999). “Se requiere un Nuevo Orden Mundial para manejar la crisis del Cambio Climático” (Gordon Brown, Primer Ministro Británico). “Hoy día en los Estados Unidos tenemos efectivamente dos gobiernos que están en operación… Tenemos al gobierno debidamente constituido,… y luego tenemos a un gobierno independiente en el Sistema de Reserva Federal, al cual no se le puede controlar ni coordinar, y que es el que maneja los poderes monetarios otorgados al Congreso por la constitución” (Wright Patman, presidente del House Banking Committee). “El capitalismo, actual ideología triunfadora, tiene el arma más poderosa de conquista: el dinero. La historia de la actual dominación fue perfectamente planificada desde hace mucho tiempo. Desde que Estados Unidos se proclamó independiente, fraternidades económicas mundiales se instalaron en ese país para tomar el control económico y de esta forma el político. Usando políticas de expansión, viejas “familias” poderosas de Europa expandieron a las nuevas tierras sus dominios. Sociedades secretas establecieron sus nuevos imperios, desde los cuales partirían sus estrategias financieras y políticas. Johanes Rockefeller inmigró a América y su descendiente, John D. Rockefeller, se convirtió en el líder del monopolio del petróleo. Con el tiempo, aliado a intereses europeos, promulgaron la creación de numerosas entidades mundiales. Su propósito: la instalación de su poder en todo el mundo para la conquista lenta y paulatina mediante la infiltración del poder económico. Ellos planificaron el establecimiento de varias organizaciones de poder internacional: la Reserva Federal, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Bilderberg Group y las mismas Naciones Unidas. El objetivo final: la creación de un Nuevo Orden Mundial” (William Cooper, ex-miembro de la Inteligencia Norteamericana -asesinado-. Extracto del informe sobre El Nuevo Orden Mundial). “Estados Unidos es el blanco y la oficina central. Una vez dominado Estados Unidos, el resto del mundo sería fácil de dominar” (Dr. Larry Bates, economista y autor del libro “The New Economic Disorder”). “El CFR (Concejo de Relaciones Exteriores, rama fundamental del Nuevo Orden Mundial) es una parte central de la sociedad americana que fue originada en Inglaterra. El CFR, junto con el Movimiento de Unión Atlántica y el Concilio del Atlántico de los Estados Unidos, cree que las fronteras nacionales deben ser eliminadas y que un solo gobierno mundial debe ser establecido. Lo que los Trilaterales (referente a la Comisión Trilateral: Estados Unidos, Europa y Japón) realmente intentan es la creación de un poder económico de proporciones globales superior al poder político de cualquier nación o estado involucrado. Como líderes y creadores de este sistema, ellos gobernarán el mundo. Desde mi punto de vista, la Comisión Trilateral representa un esfuerzo coordinado por tomar el control y consolidar los cuatro centros del poder: político, monetario, intelectual y eclesiástico” (Senador Barry Goldwater, “With No Apologies”, 197, pág. 128 y 284). “Aquel que no vea que en la Tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante plan en el cual colaboramos como siervos fieles, está ciego” (Winston Churchill). “Las políticas promovidas por el CFR en materia de defensa y de relaciones internacionales se han vuelto las políticas oficiales del Gobierno de los Estados Unidos. El CFR predominó en el Departamento de Estado del presidente Kennedy, así como su Gabinete y el equipo de su secretario de Estado, Dean Rusk. Anthony Lukas, del “New York Times”, escribió un artículo en el que decía: ‘De los primeros 82 nombres de la lista preparada para ayudar al equipo del Departamento de Estado del presidente Kennedy, 63 eran miembros del Concilio’. Kennedy una vez dijo: ‘Me gustaría tener nuevas caras por aquí, pero siempre me asignan los mismos viejos nombres’ ” (James W. Wardner, “The Planned Destruction of America”, pág.60). El senador John R. Rarick hizo la siguiente declaración acerca de las secretas labores del Grupo Bilderberg ante la Casa de los Representantes: “Yo he hecho un llamado de atención a nuestros colegas a centrar las investigaciones sobre el Grupo Bilderberg -un grupo élite internacional compuesto por altos oficiales internacionales, así como financieros, hombres de negocios y creadores de opiniones”. “Esta exclusiva aristocracia internacional sostiene encuentros altamente secretos anualmente en varios países. La información limitada que se encuentra disponible acerca de lo que se planea en estas reuniones revela que ellos discuten sobre materias de vital importancia que afectan las vidas de todos los ciudadanos…”.

To be continue. Sí, en inglés; no me vayan a reñir los de la Junta de Extremadura o los de la Junta de Andalucía, son muy matreros con esto del idioma. Con lo inmortal que es el castellano… Con perdón, ¡cuánto “cazurro” en la canonjía!