Amor de poemas "Poemas de amor al prójimo, poemas de amor imposible, poemas anémicos de amor" Rolando Revagliatti

jueves, 24 de junio de 2021, 10:37 h (CET) Poemas de amor poemas de algún amor poemas de amor relativo poemas de indeclarable amor poemas de amor grotesco poemas de amor en retirada poemas de asfixiante amor poemas de amor difuso poemas que trasladan amor y que, a veces, lo instalan poemas de amor contrariado poemas de amor para ser declamados poemas de amor suplicante poemas de inaceptable amor poemas de amor a las consecuencias del amor o, por lo menos, a las consecuencias de los poemas de amor poemas de amor amable poemas de amor contravencional poemas de amor precario poemas desquiciados de amor poemas de amor furtivo y fortuito poemas de amor con mensajero del amor poemas de amor como mensaje de texto poemas empalagosos de amor empalagoso poemas de amor que emplaza poemas de amor tan ridículos como las cartas de amor que ya sabemos, son necesariamente ridículas poemas de amor a la madre del enemigo poemas de amor al padre del novio poemas de amor preñados de resentimiento poemas de amor al dinero y sus derivados, por ejemplo los pozos de petróleo poemas de amor al propio petróleo y a sus derivados, por ejemplo, la nafta poemas de amor inmersos en historietas del amor poemas de amor al reflejo de uno mismo en el lago poemas de amor prostibulario poemas de amor retentivo y poemas de amor supurativo poemas de amor al prójimo poemas de amor imposible poemas anémicos de amor poemas de amor de los que tienen mucho amor para dar o a manos llenas poemas de amor de los lisiados del amor poemas de amor al Amor

