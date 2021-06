Sombra lustro "Sombra lustro, cuando tú no estés, ella me dará cobijo" Esther Videgain

@videgainesther

miércoles, 23 de junio de 2021, 12:38 h (CET) Sombra lustro, una sucia copia de ti en mí, un simulacro sucio tuyo. Sombra lustro, cuando tú no estés, ella me dará cobijo. Un cobijo sucio y mentiroso, un simulacro de ti en mí, sombra lustro. Sombra lustro, un cambio de la realidad a una meta algo piadosa, un tú sin ti. Sombra lustro, un yo con tu nuevo falso ser, un simulacro de ti en mí. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.