El primer diccionario multilingüe de terminología de Big Data del mundo se estrena en Guiyang, China Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 13:12 h (CET) El 28 de mayo, la Terminología de Big Data (20 volúmenes), la primera serie de diccionario multilingüe del mundo sobre el tema, se estrenó en la Exposición Internacional de la Industria de Big Data de China (CIBDIE) La ceremonia de lanzamiento fue copatrocinada por el Gobierno Popular Municipal de Guiyang, el Comité Nacional de Terminología en Ciencia y Tecnología de China y la China Science Publishing & Media Ltd. La ceremonia de lanzamiento también incluyó la puesta en marcha de la "Plataforma de Servicios Multilingües de Big Data Compartida a Nivel Mundial" y la Cumbre Académica en el Extranjero del Foro Think Tank de China Digital.

La Terminología de Big Data fue compilada por el Laboratorio Clave de Estrategia de Big Data, nuevo think tank de alto nivel de Big Data de China, con el director del laboratorio, miembro del Comité Nacional de la CCPPCh, Lian Yuming, el profesor Lian Yuming, como editor en jefe, y publicada por la editorial china Science Press. Es el primer libro de referencia profesional multilingüe del mundo para un estudio sistemático integral de la terminología estándar de Big Data, una práctica innovadora para promover la difusión masiva del sistema terminológico estandarizado de Big Data sin limitación lingüística ni geográfica a mayor escala, un importante logro innovador del Proyecto de la Terminología de Big Data en su segunda etapa, y también un hito importante en la innovación teórica producida por la Zona Piloto Integral Nacional de Big Data (Guizhou).

La Terminología de Big Data tiene cuatro características principales: la primera es la presentación enciclopédica, centrada en el desarrollo global del campo de Big Data, ordenando de forma exhaustiva el sistema de conocimiento de Big Data, proponiendo una estructura terminológica nueve categorías, a saber, Fundamentos de Big Data, Estrategia de Big Data, Tecnología de Big Data, Economía de Big Data, Finanzas de Big Data, Gobernanza de Big Data, Normas de Big Data, Seguridad de Big Data y Leyes sobre Big Data, formando un sistema de discurso académico multilingüe unificado y estandarizado que coincide con las normas internacionalmente bien conocidas. La segunda es la validación autorizada. Los términos son revisados por un equipo de expertos del Comité Nacional de Terminología en Ciencia y Tecnología de China de acuerdo con los Principios y Métodos para la Revisión de Términos en Ciencia y Tecnología. La tercera es una referencia cruzada multilingüe, que ofrece una innovadora referencia cruzada entre el chino y otros 20 idiomas, entre otros, alemán, árabe, camboyano, coreano, español, francés, hebreo, inglés, indonesio, italiano, japonés, malayo, mongol, persa, portugués, ruso, serbio, tailandés, turco y urdu. La Cuarta es la experiencia inteligente. La innovadora integración de los gráficos de conocimiento, los audiolibros y los enlaces de la plataforma ofrece una experiencia de lectura inteligente, basada en la plataforma y sistemática.

En base a esto, el Laboratorio Clave de Estrategia de Big Data ha investigado y desarrollado una plataforma de servicios multilingües de Big Data compartida a nivel mundial. Todos los recursos y servicios multilingües de esta plataforma se ofrecen a todo el mundo de forma gratuita y accesible a través de las siguientes plataformas: Terminología de Big Data en la Nube, Terminología de Big Data para la Ruta de la Seda, Terminología de Big Data en Línea, Índice Guiyang de la Terminología de Big Data y Biblioteca de la Terminología de Big Data. Con todos estos esfuerzos, pretendemos promover la difusión internacional y la aplicación generalizada de los resultados de este proyecto y hacer nuevas contribuciones para el desarrollo de una civilización digital global.

La Terminología de Big Data representa una práctica innovadora en la investigación teórica interdisciplinaria, especializada y abierta sobre Big Data. Es otro gran logro prospectivo y original en el campo de los Big Data y una parte importante de los esfuerzos del Laboratorio Clave de Estrategia de Big Data para promover el establecimiento de normas sobre la base del Proyecto de la Terminología de Big Data, para construir un sistema teórico que incluya la Trilogía de la Civilización Digital (Datos en Bloque, Ley de Derechos de Datos y Cadena de Datos de Soberanía), y para fomentar un sistema de comunicación global con el "Valle Digital de China" como núcleo. Ha sido recomendada unánimemente por el Comité Nacional de Terminología en Ciencia y Tecnología de China y la Alianza de Organizaciones Científicas Internacionales de la Franja y la Ruta.

Según el Comité Nacional de Terminología en Ciencia y Tecnología, la publicación de la Terminología de Big Data ha aumentado en gran medida la influencia internacional de China en este campo y la elaboración de normas pertinentes, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de alta calidad de Big Data en China e incluso en todo el mundo, promoviendo la difusión internacional de los conocimientos de Big Data, así como el intercambio y la cooperación en los campos pertinentes. En su recomendación, la Alianza de Organizaciones Científicas Internacionales cree que la Terminología de Big Data proporciona un modelo auténtico para que los países y regiones involucrados, hasta todo el mundo, comprendan mejor la “China Digital”, reflejando una profunda preocupación por el destino compartido para la humanidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Candela Restaurante, reservados de altura en el corazón de Madrid Las empresas más innovadoras del panorama cosmético español finalistas de los Digital Beauty Awards (DBA) Neolith® lleva a España su nueva serie ESSENTIALS Piedra Sinterizada 100% natural que incorpora una innovadora tecnología para evitar la proliferación de bacterias nocivas Quinton lanza el primer probiótico con agua de mar El volumen de primas de seguros Ciber en España alcanza los 75 millones de euros