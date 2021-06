Hablar de salud mental con Más Vida Psicólogos

¿Por qué aún existen tabús sobre el hecho de ir al psicólogo? Hoy Más Vida Psicólogos ayuda a entender la importancia de cuidar de la salud mental Poco a poco, la visión que tiene la sociedad acerca de los psicólogos va cambiando. A lo largo de la historia se ha pensado que las personas que acuden a un psicólogo están locas, o son más débiles que el resto, pero esto no es así. Al psicólogo no solamente acuden personas con trastornos psicológicos, también acuden personas que buscan superar todo aquello que les genera malestar y mejorar su calidad de vida.

La salud mental, es tan importante como la física. Toda persona ha pasado por momentos complicados en su vida, y en esto el psicólogo tiene un papel imprescindible, ya que puede ayudar a aprender a gestionar las emociones y a afrontar situaciones difíciles que algunas personas no son capaces de afrontar por sí solas.

¿Qué es lo que realmente hace un psicólogo?

La función del psicólogo es mejorar la calidad de vida de las personas. Se encargan de evaluar los factores que generan conflictos en la vida de las personas, de ahí obtienen un diagnóstico y por último realizan un tratamiento. Como se decía anteriormente, ocurre igual cuando se acude al médico por un dolor físico.

El psicólogo ayuda a las personas a conocer el porqué de muchas cosas, pero no ofrece soluciones, sino herramientas para que sea el propio paciente quien las implemente para poder resolverlos. No solo se centran en los aspectos negativos, también buscan fortalecer y potenciar los positivos. Es decir, el psicólogo no acaba con los problemas, ni con los días malos, el psicólogo enseña a saber gestionarlos, aceptarlos y elaborarlos.

Hay una frase que se suele decir mucho, y es que, toda persona debería ir alguna vez en su vida al psicólogo, y esto es cierto, ya que brinda muchos beneficios:

Ayuda a las personas a sentirse mejor consigo mismas.

Mejora la calidad de vida.

Aporta herramientas para gestionar los conflictos.

Elimina las creencias limitantes, y construye sobre nuevas.

Ofrece confianza, es un espacio libre de juicios.

El paciente toma el control y el poder sobre su vida.

Permite la introspección y, por lo tanto, conocerse mejor a uno mismo.

Control y gestión sobre las emociones. Más Vida Psicólogos cuenta con una clínica de psicología situada en Fuengirola. Son auténticos profesionales de la salud mental que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas mediante diversas terapias, siempre enfocándose en las necesidades del paciente y acompañándole en su proceso.

En su cuenta de Instagram (@mas_vida_psicologos) dan una gran cantidad de pautas y consejos muy interesantes y útiles para aplicar en el día a día.