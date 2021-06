El III Congreso Internacional Montessori acerca de manera gratuita alternativas a la educación tradicional Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 08:03 h (CET) Tu Guía Montessori repite por tercer año consecutivo la organización de esta cubre virtual internacional. Treintena de ponentes de diferentes continentes abordarán el tema "Montessori en el mundo: otra educación es posible." Las conferencias se podrán ver de forma gratuita del 5 al 9 de julio de 2021 Después del éxito de las dos primeras ediciones del Congreso Internacional Montessori la Guía Montessori Miriam Escacena vuelve a organizar este espacio de encuentro a nivel mundial en torno a la educación.

El evento tendrá lugar la semana del 5 al 9 de julio y reunirá a una treintena de expertos de España, México, Argentina, Chile, México, Perú, EEUU, Bélgica, Italia, India y Japón que ofrecerán conferencias sobre diferentes temáticas relacionadas con la Educación como un elemento de cambio social.

El programa de este año ha sido diseñado con el objetivo de divulgar desde la evidencia científica y derribar algunos mitos que giran en torno a esta pedagogía. Las ponencias de los expertos se podrán ver desde la web Tu Guía Montessori, y estarán basadas en cinco temáticas que se engloban bajo el título "Montessori en el mundo: otra forma de educar es posible". Los ponentes abordarán, entre otros, aspectos relacionados con la educación Montessori, el desarrollo de competencias, la aplicación de esta pedagogía a escuelas públicas, filosofía del método y proyectos que se hacen realidad aún con muy pocos recursos.

¿A quién va dirigido?

"El Congreso Internacional Montessori está dirigido a todas las personas interesadas en la educación, ya sean familias como profesionales. El año pasado fue muy especial, ya que celebrábamos el 150 aniversario del nacimiento de Maria Montessori en 1870 y más de 52.000 personas pudieron ver las conferencias desde distintos países del mundo" - explica Escacena, al frente de la organización.

"Nuestra audiencia es ya fiel a este evento y creemos que el Congreso de este año va a superar expectativas.

Cada vez son más familias que entienden el valor del legado educativo que van a transmitir a sus hijos, que anhelan una evolución del sistema tradicional hacia un enfoque más integral y respetuoso en el que los niños y niñas puedan construir su propio aprendizaje de forma significativa.

Al mismo tiempo, hemos notado un gran incremento de público de profesionales que asiste para mejorar su desempeño en el día a día, tales como educadores, maestros, docentes, psicólogos, integradores sociales, terapeutas… etc. Así como equipos directivos de instituciones educativas que desean poner en práctica la innovación en base a las últimas investigaciones de la neurociencia".

¿Cuándo y dónde tendrá lugar el evento?

Las conferencias podrán disfrutarse la semana del 5 al 9 de julio (de lunes a viernes), y el domingo anterior habrá un evento inaugural en vivo en el que la audiencia podrá interactuar con organizadores y ponentes.

A partir del lunes, cada día se podrán ver 6 ponencias al día de forma gratuita en la web de Tu Guía Montessori, las cuales estarán disponibles por 24 horas. El único requisito será tener una conexión a internet y registrarse previamente con el nombre y la dirección de correo electrónico.

Además, se ofrece la posibilidad de reservar un pase Premium para poder ver las ponencias durante un año y disfrutar, además, de material extra ofrecido por los ponentes, patrocinadores y colaboradores (seminarios en vivo, e-books, descuentos en programas de formación y en materiales relacionados con la pedagogía, etc.), siendo esta la forma de financiar el proyecto con un enfoque de reciprocidad.

Durante esta semana del congreso se harán entrevistas en vivo a los ponentes de diferentes países del mundo que se emitirán a través de las redes sociales.

Beneficios de participar en el Congreso

En palabras de la organización, "la finalidad de esta tercera edición del Congreso Internacional Montessori es lograr llevar a los hogares y a los profesionales un espacio que permita:

- Comprobar cómo la neurociencia demuestra hoy día lo que Maria Montessori intuyó hace más de 100 años.

- Descubrir cómo se desarrolla la educación Montessori, cuáles son las áreas de aprendizaje y cómo se trabaja con materiales manipulativos.

- Aprender sobre desarrollo de competencias tales como pensamiento creativo, inteligencia emocional, comunicación no violenta, etc.

- Conocer claves útiles que sirvan de inspiración, comenzando por crear un ambiente preparado en el hogar.

- Adquirir valiosas herramientas prácticas que se pueden aplicar en el día a día, tanto en la crianza y educación de los hijos como para los alumnos si se es maestro o se trabaja con la infancia.

- Tomar conciencia de la necesidad de que exista un cambio de paradigma en el mundo educativo y obtener argumentos sólidos para defender dicho planteamiento.

- Escuchar experiencias de primera mano sobre cómo crear una escuela Montessori incluso con muy pocos recursos, o como llevar esta pedagogía a la escuela pública desarrollando una adaptación curricular acorde a la legislación".

¿Cómo participar de forma gratuita?

De una manera sencilla a través de este link.

El único requisito es solicitar inscripción electrónica en este enlace: https://www.tuguiamontessori.com/congreso/ y seguir las instrucciones que aparecerán a continuación para confirmar la inscripción, (requisito indispensable para poder ser añadido a la lista de difusión cumpliendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales).

Para cualquier información adicional sobre el evento o posibles patrocinios se puede escribir directamente a la organización (congreso@tuguiamontessori.com).

