DHL Express, en colaboración con Universal Music Group, apoya a los artistas emergentes

miércoles, 16 de junio de 2021, 13:06 h (CET) Los icónicos estudios de grabación Abbey Road de Londres y Capital Studios de Los Ángeles apoyarán una multitud de actividades innovadoras. Zoe Wees arranca el programa con su primer concierto como artista principal DHL Express, el proveedor de servicios express líder en el mundo y Universal Music Group (UMG), la compañía de entretenimiento musical más importante del mundo, presentan FAST-TRACK, un nuevo programa musical que conecta a los artistas con los fans, aprovechando la experiencia local y global de ambas compañías.

DHL FAST-TRACK es una iniciativa progresiva con un propósito, entregar hoy la música del mañana. Apoyando a los artistas emergentes más importantes en su viaje musical, ayudando a llevar su sonido distintivo a nuevas audiencias en todo el mundo. Acercando a los fans a los artistas que aman, con momentos musicales inolvidables, abarcando actividades digitales innovadoras, actuaciones cercanas, contenidos únicos, iniciativas ecológicas y mucho más.

FAST-TRACK es un programa dinámico que conecta al público mundial, creando y compartiendo momentos culturales de la música que inspiran, entretienen y atraen. Acercando a los artistas y a los fans más que nunca, revelando las historias no contadas que hay detrás del proceso creativo de un artista, a la vez que ayuda a potenciar su trayectoria.

Para dar vida al programa DHL FAST-TRACK, dos de los legendarios estudios de grabación de UMG: Abbey Road Studios (Reino Unido) y Capitol Studios (Estados Unidos) se asociarán con Fast-Track. Aportando su experiencia; estos iconos mundiales de la música apoyarán una multitud de acciones creativas y celebrarán el talento de los artistas participantes.

"Al igual que la música, DHL conecta cada día a personas de todo el mundo", afirma Mike Parra, CEO de DHL Express Americas y Director Global de Patrocinios. "Estamos realmente entusiasmados con nuestra nueva asociación global con Universal Music Group y el programa DHL FAST-TRACK, donde nuestros valores pioneros compartidos y nuestra experiencia internacional acercarán a los fans, conectándolos con los artistas que aman, a través de experiencias innovadoras y momentos inolvidables".

Jeremy Huffelmann, director general de los estudios Abbey Road, dijo: "Abbey Road ha sido, durante mucho tiempo, una plataforma para permitir y desarrollar nuevos talentos, con muchos artistas increíbles que comienzan su carrera en nuestros estudios. Al nombrar a DHL como Socio Logístico Oficial de Abbey Road Studios en el emocionante programa Fast-Track, acercaremos a los nuevos talentos a sus fans de forma activa".

La cantautora de Hamburgo, Zoe Wees, es la encargada de inaugurar el extenso programa mundial de DHL FAST-TRACK. El excelente tema de debut de Zoe en 2020, 'Control', mostró su voz emotiva y llena de pasión y ha cautivado a los fans de todo el mundo. Su actuación en el FAST-TRACK será su primer concierto con una banda completa y anunciará el estatus de Zoe como "la artista a seguir".

Los fans han desempeñado un papel fundamental en el éxito de Zoe, ya que sus canciones han sido vistas y reproducidas más de 600 millones de veces. Ahora, a través de DHL FAST-TRACK, pueden apoyar su trayectoria, que pasa de local a global, con más emoción aún. El contenido narrativo a medida de Zoe creará expectación para su actuación en megavatios, transmitida desde el escenario del mayor local independiente de Hamburgo, Kampnagel. Un momento de gran importancia para la artista multiinstrumentista, su primer concierto retransmitido gratuitamente a todo el mundo.

Compartiendo su ilusión y apoyo al programa musical de artistas emergentes FAST-TRACK, Zoe Wees dijo: "Gracias a DHL Fast-Track por ayudar a organizar mi primer concierto como artista principal. Es una sensación especial poder hacer un espectáculo mundial desde mi ciudad natal, Hamburgo".

Ampliando la pasión de DHL por la innovación, la actuación de Zoe será grabada en vinilo en los estudios Abbey Road de Londres, para que se pueda recordar esta actuación única. De acuerdo con el nombre del programa musical, un número limitado de vinilos se enviará de forma rápida a los fans, gracias a las capacidades logísticas globales de DHL; una entrega especial que se convertirá en un momento único en la vida, para algunos afortunados fans.

Olivier Robert-Murphy, vicepresidente ejecutivo de Universal Music Group for Brands, comenta: "Apoyar el viaje creativo de los talentos nuevos y emergentes es la base de lo que hacemos en Universal Music Group. En DHL Express tenemos un socio con experiencia compartida en la innovación local a global, ofreciendo un apoyo único, mientras conectamos a estos increíbles artistas con millones de fans en todo el mundo".

El ritmo continúa, DHL FAST-TRACK continuará a buen ritmo a lo largo de 2021 y más allá, con más atractivos momentos culturales musicales. Con el apoyo de los emblemáticos Capitol Studios, el programa se centrará en Estados Unidos y en 2022 en Asia, donde seguirán presentando a los talentos emergentes más recientes del mundo y los apoyarán en su camino hacia la internacionalización.

