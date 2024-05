Vuelve La Product Conf Madrid, punto de encuentro de los referentes del producto digital a nivel global

LPC es la única conferencia que reúne en Madrid a líderes del Product Management, Product Design, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad de todo el mundo. En la agenda de esta quinta edición, destacan principalmente tres temas que son tendencia en tecnología: la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad y el Diseño de Producto Digital Thiga, empresa líder en consultoría y desarrollo de productos digitales, anuncia la celebración de la quinta edición de La Product Conf Madrid, el evento anual de producto digital más importante de España que tendrá lugar el próximo viernes 17 de mayo en el Teatro Goya Multiespacio de Madrid de 9:00 a 19:30 horas.

La Product Conf Madrid es el evento de referencia en España para el ámbito del producto digital, no solo por su capacidad para reunir a una amplia gama de profesionales tecnológicos, sino también por ser la única conferencia que atrae a Madrid a los líderes mundiales del Product Management, Product Design, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. Este evento único reúne a expertos de renombre internacional, procedentes de Estados Unidos, Alemania, Londres, Suiza, Israel, Singapur, Noruega o Italia, junto con una sólida representación nacional de líderes de empresas emblemáticas como Telefónica, BBVA, Inditex, Adevinta, PayFit y Hubspot, entre otros.

En esta nueva edición, participarán más de 600 profesionales y, como novedad, se desarrollará en tres escenarios: "Think Different" para charlas inspiracionales, "Make Better" para aprendizajes prácticos y "Learning By Doing" para talleres. Además, se consolidan las "Product Conversations", mesas de debate sobre cómo se desarrolla la tecnología en grandes corporaciones.

Diego Chico de Guzmán, Managing Director de Thiga España, "en la agenda de esta quinta edición, destacan principalmente tres temas que marcan tendencia en tecnología: la Inteligencia Artificial, para comprender las mejores prácticas y los avances en su aplicación. La ciberseguridad, un tema crucial dado que su implementación en el producto digital representa uno de los principales desafíos a enfrentar en los próximos años; y el Diseño de Producto Digital, donde se ha puesto especial énfasis en las mejores prácticas para el desarrollo de productos accesibles y responsables".

Irene Bernal, Telco Services Design & Strategy Director en Telefónica Open Gateway, Tomàs Roy, Director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Oji Udezue, experto en IA y ex- CPO en Typeform, former en Calendly, Leah Tharín, advisor en varias tecnológicas (Notion Capital, NorthOne, Paddle...) como Chief Product and Growth Officer, Juan Carlos Garcés, Head of Product de Inditex, David Ruiz, VP de Diseño de PayFit o Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, son algunos de los expertos en productos digitales del mundo que participarán en el evento.

Para Sarah Santiago, Head of Marketing de Thiga España, "la Product Conf Madrid es una oportunidad única para conectar con líderes y expertos del mundo del producto digital. Queremos inspirar a los asistentes para que regresen al trabajo con una nueva perspectiva sobre cómo abordar el desarrollo de productos digitales".

Más información y listado de ponentes aquí.