JOBarcelona´21 - IXEdición - Congreso internacional de empleo y orientación profesional

viernes, 11 de junio de 2021, 17:04 h (CET) JOBarcelona´21 en su IX Edición, atrae a más de 80 Compañías y Entidades Nacionales e Internacionales que apuestan por el Talento Joven abriendo una ventana llena de oportunidades profesionales y dando las claves para afrontar el mundo laboral del presente y del futuro. www.jobarcelona.com 15/16/ 17 de junio Durante tres días, más de 100 Speakers, Directores de Recursos Humanos, Miembros de los equipos de People y gestión de talento, CEOS y expertos en el sector, emitirán en directo y en formato digital un extenso programa con 81 actividades: webinars, workshops, assessments, escape rooms y mesas redondas con el fin de presentar las vacantes y oportunidades de desarrollo que ofrecen sus compañías para candidatos estudiantes universitarios, recién graduados, titulados junior en todos los backgrounds académicos y CFGS.

Tras el éxito de la anterior edición Digital celebrada en el 2020, JOBarcelona se ha convertido en el congreso de empleo y orientación profesional de referencia y contará con compañías líderes en diversos sectores como el Tecnológico- digital, Automoción, Ingeniería, Farmacéutico, Logístico, Consultoría, Gran Consumo, Educación, Químico, Bancario- Financiero, Asegurador, Turístico, Distribución, Lujo, auditoría, Medio ambiente, Energía, Servicios, Universitario, Fundaciones e Instituciones.

Entre las entidades participantes que están ofreciendo oportunidades profesionales se pueden destacar: Adecco, AstraZeneca, Bella Aurora, Grup Bon Preu, Business People, Business Upper Austria, Carrefour, Cognizant, Damm, DKV, DOIP, Efficient Hapiness, Finance Peole, Fundación Ronald McDonald, Fundación Telefónica, FUEIB, Gaddex, Grameimpuls, IEA, Iculum, Infojobs, Ibertex, ISDI, ISS Facility Services, Leroy Merlin, Lluch Essence, Luxottica, Mapfre, MSD, Noatum, Novartis, Plazah, Port de Barcelona, PTC, Ribé Salat, Service Emploi Espagne, Schindler, Seat, Securitas Direct, Segundo Mundo RSCC, Techedge, UNIKS, UST, Well minded, Werfen, entre otras…

Las oportunidades profesionales que ofrecen son muy diversas y de todos los backgrounds académicos para estudiantes de cursos, para recién graduados y para titulados con o sin experiencia. Se presentan ofertas de prácticas, internships, graduate & talent programs, ofertas laborales y con sistema de trabajo presenciales, en remoto o híbridos tanto a nivel nacional como internacional.

Las instituciones y organismos públicos también estarán presentes para promover el empleo juvenil y brindarles toda la información necesaria para su desarrollo profesional. Desde dónde encontrar cursos gratuitos para la empleabilidad, conocer la RED Eures y la movilidad europea, el Plan de Garantía juvenil, o cuáles son las profesiones más demandadas impartidas por el SEPE (Servicio Público de empleo estatal). Por otra parte Barcelona Activa/ Ajuntament de Barcelona, impartirá webinars sobre cómo buscar trabajo en las redes sociales y linkedin, o cómo afrontar una entrevista de selección online, realizar un currículum y carta de presentación eficaces, o la preparación de un elevator pitch, entre otras.

Por otra parte la Diputació de Barcelona, explicará cómo buscar trabajo en el sector público a través del CIDO, cómo afrontar una entrevista en inglés, cómo encontrar oportunidades en la Xarxa Xaloc, cómo cuidar la huella digital o cómo encontrar trabajo a través de Twitter.

La Generalitat de Catalunya, Departament d´empresa i Treball, junto con el SOC i el Departament de formació contínua, impartirán conferencias sobre cómo emprender, cómo orientarse en el mundo laboral actual y sobre la formación para fomentar la empleabilidad.

Además de dar la oportunidad de acceder a diversos procesos de selección, expertos en el sector como Nilton Navarro (Infojobs), Roger Casals (Plazah) y otros ponentes destacados como: Adriana Covarrubias (Well Minded), Lucía Solís, Carlos Bella, Tanya G.Johnson, Inés Monés, Cèlia Hil, Alejandra Vergés, Alex Farreras, Josep Hernández, Lucía Solís, Isabel Hernández que impartirán webinars y mesas redondas interactivas para dar los tips y todas las claves relacionadas con la orientación profesional y autoconocimiento para ayudar a los participantes a dar un salto en la carrera profesional, entre los que se puede destacar: la importancia de la Marca Personal y digital, la preparación del Elevator Pitch, las Key words en los curriculums , el funcionamiento de los procesos de selección y assessments, cómo afrontar las preguntas más difíciles en una entrevista de selección, cómo encontrar las oportunidades profesionales, cómo descubrir las posiciones o sectores emergentes, cómo mejorar las habilidades de comunicación, o cómo desarrollar soft skills y habilidades en el entorno digital entre otras, como camino para el reeskilling y empleabilidad.

Existe un gap entre las necesidades de posiciones digitales de las organizaciones y perfiles con esta formación. Es por ello por lo que en JOBarcelona se plantean conferencias de la mano de Fundación Telefónica, Adalab e ISDI, entre otras donde se ofrecen a los participantes herramientas, cursos y accesos para que puedan aprender y acceder al mercado laboral en el mundo tecnológico.

Cabe destacar también que una de las salidas profesionales más valoradas por el talento joven es la emprendeduría y trabajar o fundar una Startup, y es por ello que en el programa también se invitará a expertos como Roger Casals, fundador de Plazah que explicará a través de su experiencia tips sobre emprender o trabajar en una startup.

Marta de Llauder, fundadora de Talent Point HC, consultora promotora y organizadora del Congreso, recomienda a todos los candidatxs que antes de iniciar su carrera profesional, o de buscar una mejora laboral, realicen una reflexión para autoevaluarse y conocer su potencial tanto personal como profesional que pueda aportar valor, y conocer qué objetivos profesionales quiere alcanzar a medio, corto plazo y largo plazo. Es por ello que en el programa de JOBarcelona se incluyen actividades de autoconocimiento, y en esta ocasión de la mano de Leroy Merlín los asistentes podrán realizar un test online, del cual obtendrán un feedback personal y también grupal a través de su workshop, para saberlo interpretar.

También se impartirán conferencias dirigidas a profesionales de Recursos Humanos que les aportarán soluciones de implementación en sus organizaciones como las impartidas por Ribé Salat sobre el salario y retribución emocional, por Gaddex que presenta una innovadora herramienta tecnológica para potenciar el engagement entre los miembros de un mismo equipo, por Alex Farreras sobre cómo comunicar eficazmente, por Inés Monés sobre cómo liderar a través de la voz o webinars sobre cómo aumentar la resiliencia o combatir el estrés y tener equipos más felices y eficientes.

La participación es gratuita para candidatos y ya pueden registrarse y consultar todo el programa para apuntarse a webinars, workshops y ofertas de las empresas participantes en la web del evento www.jobarcelona.com

Organizado y liderado por talent Point / jobinplanet

