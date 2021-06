La culpable inocencia de nuestros políticos Catalanes y vacos no han dejado de exigir beneficios y prebendas en contra del resto de los españoles Manuel Villegas

viernes, 11 de junio de 2021, 11:01 h (CET) Es casi un axioma que nunca se debe de ceder ante un chantaje por el motivo que sea, pues el chantajista se aprovecha de una cierta situación sobre el chantajeado al que tiene cogido por salva sea la parte y sabe que mientras más apriete más sufre este y, con tal de verse libre de la presión, está dispuesto a ceder en todo lo que se le pida.



Ciertos Estados jamás ceden a la coacción de los extorsionistas, aunque para ello tangan que sacrificar vidas humanas, pues saben que el extorsionador, conociéndose dueño de la situación, cada vez exigirá más, nunca estará satisfecho aunque su exigencia causa graves y perniciosos perjuicios al resto de los ciudadanos de los que se les da un ardite, pues solo pretende conseguir su propósito, aunque sea deñando a lo demás.

Su único fin y propósito es conseguir lo que quiere, por ello aprieta y aprieta sin miramientos.

El primero de octubre de 2018 el presidente de la Generalidad, QuimTorra, en un discurso institucional en San Julián de Ramis, con motivo del aniversario del 1 de octubre, durante su intervención, animó a los Comités de Defensa de la República a que continuasen ejerciendo su actividad con las siguientes palabras: “A vosotros amigos del CDRs apretad, hacéis bien apretando”.

Parece ser que nuestros políticos desconocen el propósito de los independentistas, tanto catalanes, cuanto vascos, cuyo último fin es obtener mientras más privilegios mejor, sobre soto si se manifiestan en beneficios monetarios, exenciones y gabelas, en contra de las regiones, hoy comunidades españolas.

Ese es su pecado que podríamos calificar de ignara inocencia, pues creen que cediendo a sus deseo llegará el momento en el que se calmen y dejen de pedir más. Crasa y estulta ignorancia.

Tenemos un refrán que pone de manifiesto lo que se consigue con las exigencias: “Niño que no llora, teta no mama”. Expertos en ello son los antedichos separatistas.

No son pretensiones de estos tiempos. Estas exigencias vienen de antiguo, aunque los vizcaínos fueron dispensados por los RR. CC, de pagar tributos, dada su escasez de recursos.

Sabino Arana, desconozco en qué aguas putrefactas bebió, para hacer bandera de la diferencia de los vascos con el resto de los españoles. Ciertamente las Vascongadas se encuentran en un terreno abrupto y de difícil acceso, al que malamente llegaron las legiones romanas, pero que, al final, entre los años 19 y 29 a. C. fueron incluidos en la “Pax Romana”.

Para no extendernos más, resumiremos diciendo que tanto catalanes y vacos no han dejado de exigir beneficios y prebendas en contra del resto de los españoles, sus continuas reivindicaciones han hecho que todos los gobiernos, incluida la dictadura franquista, hayan cedido a sus pretensiones en detrimento del resto de regiones.

Hoy día, el Príncipe de la Mentira, conocido como Pedro Sánchez, como no puede gobernar sin el apoyo de ambos, está dispuesto a ceder a las presiones de los catalanes y excarcelar a los que llevaron a cabo el Golpe de Estado, no puede ser considerado de otra forma, del 1-10-2017.

Noticias relacionadas Toda la historia de la fuerza aérea. Del Chaco a Guernica La teoría de la aviación militar se desarrollaba en Sudamérica, mientras esperaba su fatal destino Gernika Volcanes entusiastas El mejor futuro radica en encauzar tantos volcanes juveniles y no en imponerles la lava de cada ministro La herencia religiosa (¿?)... en busca del arca El mundo religioso, de extraordinario valor espiritual, ha envejecido, con la tranquilidad de poder disfrutar de "residencia de jubilados" La culpable inocencia de nuestros políticos Catalanes y vacos no han dejado de exigir beneficios y prebendas en contra del resto de los españoles ​Un grano en el trasero de Sánchez Si antes Ayuso salvó a Madrid de las arbitrariedades del presidente, ahora salva al ocio nocturno, a la hostelería y otros eventos