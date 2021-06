​Corpus Christi 2021 Josefa Romo Galito, Valladolid Lectores

jueves, 10 de junio de 2021, 08:41 h (CET) Desde 1989, la Fiesta del Corpus Christi, salvo algunas excepciones, ya no se celebra en jueves. Debido a las restricciones sanitarias, la procesión con el Santísimo Sacramento –única obligatoria- ha sido, por segundo año consecutivo, en el interior del templo, acompañando el pueblo fiel con himnos eucarísticos y otros cánticos inspirados. Es costumbre- interrumpida por la pandemia- que los niños de Primera Comunión lancen pétalos de rosas al Señor en la custodia a su paso por las calles bajo palio.



La Fiesta data del siglo XIII, y, para ella, compuso, Santo Tomás de Aquino, los himno eucarísticos del “Tantum Ergo”, "Pange lingua". “Adoro Te Devote”… ; el menos conocido, pero bellísimo, quizá sea “Verbum Supernum Prodiens” ( “El Verbo que viene desde lo alto/y que no abandona la derecha del Padre,/que sale a (realizar) su obra,/ha venido al atardecer de la vida./Quien por su discípulo a la muerte/sería entregado a sus enemigos./antes como comida de vida,/se entregó a los discípulos./A ellos, bajo doble especie/dio (su) carne y sangre/para que en esta doble sustancia/se alimentara todo el hombre./Al nacer se entregó como compañero,/al comer (se entregó) como alimento;/al morir (se entregó) cual precio; / al reinar se da como premio./Oh, salvadora hostia/ que abres la puerta del cielo, /Guerras implacables (nos) oprimen:/da(nos) fuerza, danos auxilio./ Al Señor Uno y Trino/sea gloria eterna./ / Que una vida sin término /nos regale en la patria./ Amén”).



El origen de esta Fiestaestá en la visón repetida que tuvo santa Juliana de Mont Cornillon (Lieja. 1192- 1258), de una luna llena con una mancha oscura, cuyo significado se le reveló como la carencia de una fiesta alegre en la Iglesia para honrar la presencia de Cristo en la Santa Hostia. El Papa Urbano IV la aprobó después del famoso "milagro de Bolsena" (Italia), ocurrido cuando a un piadoso sacerdote, Pedro de Praga, le vinieron dudas de la presencia real de Cristo bajo las especies sacramentales (aún se veneran, en Orvieto, los corporales manchados de sangre). Como escribió Benedicto XVI, "la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable Sacramento se manifiesta el amor 'más grande', aquel que impulsa a 'dar la vida por los propios amigos" El Señor, en la Eucaristía, se hace pan partido, nutritivo espiritualmente para todos los que lo comen bien ( en gracia de Dios). Ahora son muchas las ciudades con Adoración Perpetua". Ojalá, en todas las parroquias, se facilite la Adoración al Santísimo. Como dice el Papa Francisco, "el templo es un lugar donde lacomunidad va, sobre todo, a adorar: en el templo se adora al Señor.

