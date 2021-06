​El boom de las consultas de psicología La gran importancia de la salud mental Redacción

jueves, 3 de junio de 2021, 02:23 h (CET) La salud mental es un componente esencial para lograr una vida de calidad. Por ello, cada vez se le da la importancia que se merece y, poco a poco, ir al psicólogo está dejando de ser un tabú.



Cuidar la salud mental y prevenir los trastornos mentales a tiempo es clave para nuestro bienestar general. Aunque existen varios tipos de desórdenes, algunos puntuales y otros que pueden durar años, acudir al psicólogo siempre será beneficioso y notaremos sus efectos en cualquiera de nuestros hábitos diarios: relaciones familiares, sociales, laborales…

Requisitos para abrir una consulta psicológica

Cada vez son más las personas que cuentan con la titulación en psicología y se lanzan a cumplir su sueño: contar con su propia clínica.

Tener una consulta de psicología propia es uno de los grandes objetivos de todo titulado en psicología, ya que presenta infinidad de ventajas, entre la que destacamos el poder ejercer de forma profesional cuanto antes.

Si estás graduado en psicología y estás pensando en abrir tu propia consulta,aquí puedes informarte sobre los requisitos para abrir una consulta psicológica y resolver todas tus dudas al respecto.

Trastornos mentales más comunes en nuestra sociedad: depresión y ansiedad

La depresión y la ansiedad suelen ser dos de los trastornos más frecuentes que se tratan en las clínicas psicológicas. Tal y como indican los datos mundiales, la depresión afecta a 300 millones de personas en el mundo y la ansiedad a más de 260 millones, por lo que, aunque hasta hace unos años no se hablara tanto de ellos, es una realidad que no podemos ocultar y que debemos tratar con la ayuda de profesionales cualificados.

Pautas y recomendaciones para cuidar la salud mental

Los primeros responsables de nuestra salud somos nosotros mismos, pero existen multitud de factores externos que pueden desequilibrarnos mentalmente en algún periodo de nuestras vidas. Aunque es algo natural, debemos cuidarnos para evitar que nuestros problemas se magnifiquen y se conviertan en crónicos.

Al igual que hacemos con nuestra alimentación o nuestro físico, mantener unas rutinas saludables en lo relativo a la salud mental es determinante. Hacerlo de forma adecuada nos ayudará a sobrellevar situaciones adversas, relacionarnos con los demás, ser productivos, valorarnos... Por ello, te recomendamos las siguientes pautas básicas para ser constante y convertirlo en hábito:

1. Seguir rutinas, respetando siempre los horarios de comidas y de sueño. 2. Tener una vida activa, practicando ejercicio de forma regular, dejando de lado cualquier preocupación y alcanzando sensación de bienestar gracias a la segregación de las hormonas de la felicidad: serotonina y endorfinas. 3. Cuidar nuestra alimentación. 4. Dedicar tiempo para tus hobbies, tus amigos o tus familiares. 5. Marcarse objetivos realistas, teniendo un propósito de vida alcanzable. 6. Comunicar todo lo que le preocupa, exteriorizarlo. 7. Acudir a terapia con regularidad, no sólo en situaciones extremas.

Factores que pueden afectar a la salud mental

Cuidar nuestra mente no siempre es suficiente para evitar los trastornos, ya que algunas de las causas son biológicas. Los antecedentes familiares, traumas, abusos o el consumo de estupefacientes también son otros factores determinantes.

A veces es inevitable estar en perfecto estado y al día siguiente pasar por una situación difícil que nos repercuta directamente: despido inesperado, fallecimiento de un familiar, separación...

¿Cuándo acudir al psicólogo?

Esta es una de las preguntas más frecuentes. Aunque no existe una respuesta concreta, sabrás que algo no va bien si presentas algunos de los siguientes síntomas:

- Trastornos del sueño - Falta de energía - Querer estar solo - Dejar de hacer las cosas que te gustaban - Tener molestias o dolores sin explicación - Presentar cambios bruscos de humor - Ser incapaz de realizar las tareas cotidianas, postergar - Presentar pensamientos lesivos

Tener un problema o desorden de salud mental no tiene por qué ser algo duradero, existen terapias y medicamentos efectivos. Te recomendamos acudir a clínicas psicológicas recomendadas por otros usuarios, confiando siempre en profesionales para alcanzar la calidad de vida que necesitas.

