Cuáles son los tratamientos más revolucionarios para acabar con las ojeras

sábado, 22 de mayo de 2021, 11:26 h (CET) El cuidado del rostro conlleva el tratamiento de puntos estratégicos que sufren de una forma más visible el paso del tiempo. Las ojeras son uno de esos problemas que nos preocupan, pues aunque se las asocia con un mal descanso, lo cierto es que tienen más factor hereditario, influyendo también de forma determinante la edad y el paso del tiempo. Esto es debido a que con el paso de los años, la piel va perdiendo elasticidad, volviéndose más fina. Esto hace que estas ojeras, que no son más que una producción excesiva de melanina, se vean más. Son muchos los factores que influyen en ellas, pero siempre producen un aspecto de cansancio y un rostro más envejecido. Afortunadamente encontramos algunos tratamientos que pueden ser bastante interesantes. Tratamientos para ojeras totalmente revolucionarios.

Pinchazos de ácido hialurónico Uno de los tratamientos menos invasivos es el de los pinchazos en el área con ácido hialurónico. Estos pinchazos permiten elevar la piel de la zona y recuperar un poco su elasticidad. Al recuperar el volumen en esta zona, las sombras que tanto afean nuestro rostro van difuminándose poco a poco.

Es un retoque sencillo y rápido. Además, también es visible desde e primer momento sin que tengamos que estar en reposo y pudiendo hacer vida normal. Ahora bien, para un efecto más duradero, quizá sean necesarias varias sesiones. Usar láser en las ojeras Un buen tratamiento para acabar con las ojeras marrones es usar un láser de CO2. Este tipo de láser acaba con la piel hiperpigmentada, causante de esas antiestéticas manchas bajo nuestros ojos.

Este láser se encarga de renovar las capas más superficiales y las intermedias de nuestra piel. De esta forma, eliminará toda esa melanina de más. Asimismo, también contrae las capas más profundas de nuestra piel. Esto significa que las arrugas de la zona del contorno se verán atenuadas. Blefaroláser para ojeras y bolsas Hay veces que no sólo nos encontramos con ojeras, también nos encontramos con bolsas en los ojos. Un problema un poco más complicado que requiere otro tratamiento conocido como el befaroláser.

Este tratamiento se realiza con un láser CO2 incisional y fraccionado. Asimismo, se combina con radiofrecuencia. Todo ello permite que las bolsas, ojeras e incluso arrugas se corrijan. En este caso necesitaremos una sedación mínima en la zona a tratar. Es un tratamiento sencillo que cuenta con unos resultados sorprendentes. Se extirpa la piel sobrante así como la grasa que se acumula en párpados, tanto superiores como inferiores.

El láser usado es completamente seguro y se utiliza tanto para cortar como para coagular. Así, conseguimos eliminar bolsas y ojeras sin crear ningún tipo de cicatriz en la zona.

