Gobierna sin aptitud Las medianías traen consigo estropicios y descontroles Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 20 de mayo de 2021, 14:00 h (CET) Un Estado no es sólo política es saber conjugar TERRITORIO, FIRMEZA, CONVIVENCIA en la DIVERSIDAD, LIBERTAD e INDEPENDENCIA.



Hoy, tras los acontecimientos en Ceuta, ciudad española, cuya existencia es anterior a Marruecos como Estado… Hoy no toca hablar de España, sino del Gobierno español.

La debacle a niveles hasta ahora desconocidos, es consecuencia de una mala gestión en política EXTERIOR, de un juego de intereses partidistas en política TERRITORIAL, de un entendimiento “DESEQUILIBRADO” en materia de CONVIVENCIA SOCIAL, de un intento suicida de querer convertir nuestra democracia en un POPULISMO PRESIDENCIALISTA y, por fin, de haber permitido ser JUGUETE DEPENDIENTE de los demás.

Los EGOS disfrazados de “monarquía parlamentaria” han destrozado la “débil” democracia que la mayoría defendía para mejorarla.

Los EGOS de don “Pedro el mentiroso”, de don “Pablo el engañador de pobres”, de don “Pablo el prudente esperanzado“, de los “grupos de poder incrustados”, todos ellos, no han sabido mirar el horizonte común, sino su finquita, su prosperidad y su lugar en los centros de poder internacional.

Los EGOS, unidos a la IGNORANCIA, a la ESTUPIDEZ INCLUSIVA y al INDEPENDENTISMO en abrevadero constante, han adormilado la GESTION DEL ESTADO.

Equivocar JUSTICIA con CARIDAD es un engaño seudo religioso a la vez que herramienta del socialismo barato.

JUSTICIA es defender el TERRITORIO de los ESPAÑOLES; JUSTICIA es ASEGURAR, primero, el BIENESTAR de los ESPAÑOLES; JUSTICIA es saber GOBERNAR para TODOS.

CARIDAD SOCIAL, es el aspecto humano que desarrolla una JUSTICIA FIRME.

Las personas, de todo tipo, siempre serán seres dignos de ser ayudados por unos PAISES JUSTOS, nunca serán personas que llevan SU DERECHO por encima de la JUSTICIA de un PAÍS.

Un gobierno débil, inepto, soberbio, sostenido por enemigos interesados… Un gobierno así, si tuviera una poco de dignidad social, OBSERVARÍA y actuaría en consecuencia.

“La marcha verde” por tierra… “La marcha humana” por tierra, mar y aire… Invasiones estructuradas para someter al contrario… AQUÍ y AHORA, SÍ QUE MERECE LA PENA TENER MEMORIA.

Nuestros padres, monárquicos o republicanos, de derechas o de izquierdas nos enseñaron que por ESPAÑA había que LUCHAR… AQUÍ y AHORA, SÍ QUE MERECE LA PENA TENER MEMORIA.

Lo peor todo esto, es que algún gobernante, “de cuyo nombre es mejor no acordarse”, piensa que CHULEAR a EE.UU., a REINO UNIDO, a la UNIÓN EUROPEA y, ahora, a MARRUECOS es “pan comido”…

Eso, don "Pedro el mentiroso", traerá MUY MALAS DIGESTIONES… Está claro que usted, ustedes, ustedas, ustedis NO SABEN NI COMPRAR, NI GEGOCIAR, NI HABLAR.

