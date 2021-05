Día de la familia El pasado sábado se celebró a escala mundial el día internacional de la familia. Una efeméride auspiciada por la ONU Manuel Montes Cleries

domingo, 16 de mayo de 2021, 13:04 h (CET) La avalancha de “días de” que se suceden a lo largo del año, nos impide prestar atención a la importancia de muchos de ellos. No se crea la misma expectativa sobre la conmemoración del día internacional del atún –al que corresponde el 2 de mayo-, que la del día del Padre –que se celebra el 19 de marzo-.



Creo que la ONU ha estado muy acertada con la designación del día 15 de Mayo como día internacional de la familia. La declaración de dicha fiesta por las Naciones Unidas se basa en los siguientes postulados: “El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las niñas y los jóvenes”. (Datos de la página Web de la ONU).

La buena noticia de hoy se basa en que, pese a las trabas que reciben las familias bajo la influencia de “la nueva normalidad”, las voces en contra de los “nuevos tipos de convivencia” y la tendencia a la perdida de los valores familiares, la mayoría de las mismas, siguen disfrutando a diario, sin necesidad de ninguna conmemoración, de las virtudes y momentos de gozo que nos produce la institución familiar.

No todas las personas tienen la suerte de vivir en un entorno familiar. Algunos niños viven en centros tutelares. Algunos mayores se encuentran asilados en residencias o en la soledad de sus propios hogares. Gracias a Dios, instituciones como Hogar Abierto o Nuevo futuro, que propician familias de acogida para los niños, o la Fundación Harena, que acompaña a los mayores en su soledad, palian en buena medida estas situaciones de desigualdad de muchos seres humanos que no gozan de la suerte de vivir en una familia suficientemente feliz.

Creo que ese interés por parte de la ONU en celebrar este día es una buena noticia. Demuestra la universalidad del problema de la perdida de identidad familiar y apuesta por la búsqueda y puesta en vigor de los valores familiares que han rodeado a la humanidad desde siempre.

