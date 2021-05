La startup de EdTech StuDocu recauda 50 millones de dólares para acelerar su crecimiento internacional Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 17:47 h (CET) StuDocu es una plataforma de tecnología educativa para compartir documentos universitarios que nació con el de objetivo intercambiar materiales de estudio entre estudiantes para, juntos, obtener mejores calificaciones académicas. España es uno de los mercados más consolidados de StuDocu, con 500.000 usuarios diarios en la plataforma y 1 de cada 3 estudiantes universitarios alcanzados La startup holandesa StuDocu, plataforma de tecnología educativa para compartir documentos universitarios, ha anunciado el cierre de una ronda de Serie B de 50 millones de dólares realizada en su totalidad por Partech.

En su misión de servir a los 200 millones de estudiantes universitarios a nivel mundial, la compañía invertirá este capital en impulsar aún más su exponencial crecimiento global y ampliar el equipo de manera significativa. StuDocu llega hoy a 15 millones de estudiantes de 2.000 universidades de 60 países.

La biblioteca de contenidos online de StuDocu se inició, literalmente, en los dormitorios de los fundadores. Como estudiantes y desde su propia experiencia, concluyeron en que recolectar todos los recursos de estudio útiles de sus compañeros de estudio podría hacerse de manera mucho más eficiente. Así fue como nació la compañía: una plataforma en línea donde los estudiantes pueden compartir sus materiales de estudio - notas, resúmenes y materiales prácticos- para intercambiar conocimientos con otros estudiantes. Las anteriores rondas de financiación recaudadas en 2015, 2018 y 2019 iniciaron su expansión a mercados como Australia, Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, lo que ayudó a la plataforma a convertirse en el líder internacional en este segmento.

Marnix Broer, CEO y co-fundador de StuDocu, se muestra orgulloso de asociarse con Partech y comenta: "Ahora nos encontramos en una posición aún más fuerte para acelerar nuestro crecimiento global y dar el siguiente paso en nuestra misión de ayudar a los estudiantes de todo el mundo a aprovechar al máximo sus estudios. La pasión de nuestro equipo junto con nuestro modelo de negocio exitoso nos llevó a poder estar en el punto en el que estamos ahora, muy afianzados en el mercado”. Y finaliza “Esta inversión es la prueba de que estamos yendo por el camino correcto y ayudará a aumentar nuestro crecimiento. Con la experiencia de scale up que tiene Partech, estamos listos para llegar a más estudiantes con mejores productos en los próximos años".

"StuDocu es una plataforma que ya está ayudando a millones de estudiantes de todo el mundo y estamos muy contentos de asociarnos con este talentoso equipo en su misión de hacer la educación más accesible para todos”, comenta Bruno Crémel, General Partner de Partech. "Cuando conocimos al equipo de StuDocu, nos impresionó enormemente su cultura basada en datos y lo mucho que a los estudiantes les encanta usar sus servicios. Esperamos trabajar estrechamente con Marnix y su equipo para acelerar la expansión global de StuDocu y desarrollar formas aún más innovadoras de apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje".

StuDocu en España, presente y futuro

España es uno de los mercados más consolidados de StuDocu, tal es así que ya llega a 1 de cada tres estudiantes de nuestro país. A su vez, fue uno de los tres primeros países en los que la compañía llevó sus operaciones internacionalmente y a día de hoy cuenta con más de 500.000 usuarios diarios, cifra que se duplica año a año. Gracias a esta financiación, la compañía prevé invertir en el mercado estudiantil español de forma tal que alcance al 100% de quienes están en proceso de estudios a nivel nacional.

