​Celebremos la vida con poesía y arte Unamos nuestras voces más allá de las fronteras, dejemos de competir entre países hermanos y el mundo Carlos Javier Jarquín

martes, 11 de mayo de 2021, 02:30 h (CET) Por Elías Mondragón Herrera



La cultura y el arte en sus diversas manifestaciones cruza fronteras en el mundo, sin distinción alguna. En la actualidad estamos ante un nuevo escenario, debido a la pandemia de la Covid-19, cobrando la vida de millones de personas, y que ha resquebrajado la salud de quienes se han contagiado de este virus. Esta situación pandémica que ha puesto en alerta mundial a la salud, ha cambiado casi por completo la vida cotidiana y la forma de relacionarnos, un distanciamiento inminente que en Hispanoamérica y el mundo se ha tenido que migrar del trabajo presencial a realizar distintas actividades de manera remota con el uso de la tecnología. Estos cambios tempestuosos han hecho que sobresalga la solidaridad y a ser conscientes que en un instante se puede extinguir la vida.

Desde la cultura del encuentro, en estos tiempos difíciles entre países nos permite unirnos, hermanarnos, sin alarde de competir, y hacer sentir nuestras voces entre escritoras, escritores, poetas, artistas y ser aquella voz de la humanidad, que día a día juntos forjamos una patria justa, de desarrollo y bienestar. Ante el decantamiento del sistema neoliberal en la instrumentalización del ser humano, utilizado como objeto en sí mismo para obtener un fin, existe una puerta giratoria, el arte literario, que nos mantiene viva la esperanza, luz que nos abre un nuevo camino al final del túnel.

La editorial, Ediciones Kuelap, Lima, Perú, en esta situación mundial no es ajena a los grandes acontecimientos y cambios que se suscitan en la vida artística, cultural, social, política, económica, sanitaria. Desde este contexto promovemos e impulsamos darles ventana y visibilidad a escritoras, escritores, poetas, artistas que están surgiendo con voz propia en Hispanoamérica y el mundo, y dar conocer sus escritos que giran en torno a la vida, los derechos humanos, voz de protesta ante las desigualdades, justicia, amor, libertad y la cultura. Unamos nuestras voces más allá de las fronteras, dejemos de competir entre países hermanos y el mundo, alcemos siempre nuestra voz en defensa de los derechos humanos, la vida, la paz y la justicia. Si nos hemos distanciado, la cultura nos debe hermanar y acercar para dar a conocer al mundo lector nuestro trabajo literario en sus diversas expresiones.

El pasado 8 de mayo a las 3:00 p. m., hora de Perú, del año en curso, se llevó a cabo —un festejo poético, a través de la plataforma de Zoom— dedicado al natalicio de la escritora, poeta y periodista nicaragüense, Francely Saharith Navarro Hernández, poetas, escritoras, escritores e invitados, acompañaron y participaron en este evento con sabor a poesía para agradecer por la vida de la autora. El moderador del evento fue el escritor nicaragüense Carlos Javier Jarquín, la intervención de los invitados (as), fue en el siguiente orden: Ligia Calderón (Costa Rica), Tania Anaid Ramos González, Azula (Puerto Rico), Mahene Valdivia (Nicaragua), Luciana Irigoin (Perú), Mayte Bonilla (Honduras), Ana Anka (Perú), Leonardo Cruz (Costa Rica) y Elías Mondragón (Perú). En este enlace puede ver este festejo: https://youtu.be/SgDlrals4Ic

Después del recital me contacté con tres poetas invitadas y comparto sus comentarios: Un evento que significó más que la celebración de mi natalicio, fue un festejo poético en el que resaltó el amor por la vida y la poesía. Quiero agradecer al poeta, gestor cultural y columnista internacional, Carlos Jarquín, y a Ediciones Kuelap por promover y hacer posible este tipo de actividades que unifican a nuestros pueblos hermanos a través de la cultura y de las artes. Francely Navarro.

Fue un evento muy especial en el que pude leer uno de sus poemas y conocer más sobre su trayectoria. Su gestión periodística, sin duda, ha influenciado en su quehacer literario sobre todo en la narrativa. Me impresionó saber que su primer libro de cuentos, Historias dispersas, está basado en historias reales a partir de una investigación periodística sobre feminicidios en su país. Este es un tema fuerte y a la vez sensible para muchos, por lo que me parece un acto de valentía de su parte hablar de ello. Azula.

Escuchar a la escritora, periodista y defensora de los derechos humanos, Francely Navarro, el día de sus cumpleaños me conmovió al percibir una nueva voz nicaragüense, que nos insta a revolucionar las consciencias al tomar hechos de la vida real, darles voz y visibilidad a las personas, en esta Nicaragua, tan violentamente dulce (expresión del escritor Cortázar). Muy pocas veces la conjunción mágica del hecho social y subjetivo-personal pueden cohabitar sin crear los hartos poemas inflamados de compromiso político; sutil poeta que hila con ese tacto del dolor de ver demasiado… reafirmo mis aplausos y más luchas con el arte revolucionario. Ana Anka. ____________________

Elías Mondragón Herrera, escritor, poeta y editor, Lima, Perú.

