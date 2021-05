​Como estrategia José Morales Martín, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 8 de mayo de 2021, 00:56 h (CET) Desde el inicio de su trayectoria como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez nos ha acostumbrado a su capacidad para retorcer la realidad para alcanzar sus objetivos políticos. De hecho, fue la manipulación de una sentencia que exculpaba al Partido Popular la que le sirvió de coartada para sacar adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy.



Ya en la precampaña madrileña ha vuelto a las andadas cuando acusaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid de mentir sobre los datos de la pandemia y cuando dibujaba un escenario inquietante sobre la vacunación que desmintieron los propios testimonios de muchos madrileños. No importa que después se vea forzado a rectificar con la boca pequeña, una vez sembrada la sombra de la sospecha, como estrategia en unas elecciones en las que las expectativas de voto de su partido apenas superaban la mitad que las del PP. La realidad se ha cumplido muy a pesar suyo, es por eso que muchos nos preguntamos ¿Qué se inventará ahora para quedar bien? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Miguel Ángel Revilla apedrea su propio tejado La Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria (AEHC) no puede pasar por alto este ‘atentado’ a su dignidad y a la de sus negocios La risa tonta de la “estupidez” No escupan, señores para no más nombrar, no escupan, que ensucian la calle de todos, la de la libertad Tezanos… Inventor de paraísos Alguno en la taberna se acuerda de quien le llama “tabernario”… ​La Europa que tenemos Xus D. Madrid, Gerona ​Notre Dame Enric Barrull Casals, Gerona