​Inquietud en Europa

sábado, 8 de mayo de 2021, 00:51 h (CET) Desde que Rusia se anexionó la península de Crimea, hace ya siete años, al tiempo que apoyaba los movimientos separatistas y pro-rusos de la región de Dombas, en la zona oriental de Ucrania, la inquietud no ha dejado de crecer en Europa ante la amenaza de una guerra dentro de sus fronteras.

Estos últimos días, la decisión rusa de acumular tropas a lo largo de la línea fronteriza ha provocado la alarma del gobierno de Kiev, que no ha dudado en pedir su integración urgente en la OTAN para defenderse. La escalada de la tensión se puso de manifiesto con la conversación telefónica del presidente norteamericano, Joe Biden, y la canciller alemana Angela Merkel, que acordaron pedir a Rusia la reducción de sus tropas acumuladas en Crimen y la frontera ucraniana.



