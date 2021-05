Lanzamiento de El despertar de Ukhat, primera entrega de la SAGA HAKBAI Comunicae

viernes, 7 de mayo de 2021, 13:11 h (CET) Una novela sobre poderes ocultos y seres sobrehumanos que viven entre nosotros. Una historia actual con raíces en el Egipto de los faraones La Editorial Caligrama, del Grupo Editorial Penguin Random House, acaba de lanzar al mercado la novela El despertar de Ukhat, primera entrega de la Saga Hakbai, un fantasy thriller destinado al público interesado en los misterios antiguos, civilizaciones perdidas e historias contemporáneas en las que los seres sobrehumanos viven ocultos en la sociedad.

Un gran poder ha despertado. Dos poderosas razas, ocultas entre nosotros, lucharán por controlarlo.

Sinopsis

En los albores del tiempo de un lugar ya olvidado, nació una oscura fuerza que ha viajado hasta nuestros días, amenazando con destruir los cimientos de lo humano y lo sobrenatural, dejando huellas incluso en el antiguo Egipto.

Ese poder alcanza de lleno a Alex, una joven que trabaja como becaria en el departamento de comunicación de una multinacional informática. Desde el momento en que cruza su camino con Rolf, un enigmático y atractivo ejecutivo alemán, comienzan a sucederle cosas extrañas e inquietantes y se inicia para ella un viaje desconcertante en el que irá descubriendo que el pasado no es como recordaba, y que está implicada desde su nacimiento en algo tan peligroso, que puede acabar con la existencia de la humanidad.

Al mismo tiempo, Héctor, un detective de Boston, viaja en busca de la hija de una de sus clientes, en apariencia secuestrada por su amante. Sin quererlo, se topará con la guerra entre dos razas ancestrales, presenciando sucesos sobrenaturales que le harán cuestionar su propia cordura, al toparse de lleno con una realidad que no consideraba posible.

En la primera entrega de la Saga Hakbai, los caminos de ambos protagonistas se entrelazan en una carrera llena de magia y misterio, que revela el origen de seres que las leyendas populares deformaron en mitos, pero que han vivido entre nosotros durante milenios, concentrándose en su propia enemistad y en una doble búsqueda: la fuerza destructora que sus ancestros dejaron escapar y la única persona capaz de dominarla.

El Despertar de Ukhat es la primera parte de la trilogía dedicada a esta temática de la autora A.G. Novak, escritora de novela contemporánea fantástica, thriller y terror.

A.G. Novak nació en Madrid, ciudad donde en la actualidad compagina su trabajo como publicista y especialista en marketing, con su dedicación a la escritura, labor que durante varios años compartió también con la dirección de centros sociosanitarios.

Para ampliar información, solicitar ejemplares, material gráfico o entrevistas:

Ana Guerrero Arjonilla

Directora de comunicación y marketing

https://www.maniwy.com

637853847 aguerrero@maniwy.com

Vídeos

Booktrailer el despertar de Ukhat



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.