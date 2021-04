Los nuevos servicios de Schneider Electric identifican los riesgos operativos y crean una mayor resistencia Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 15:25 h (CET) Los nuevos EcoStruxure Service Plans proporcionan paquetes de servicios a medida que aportan resiliencia empresarial. Esta oferta optimiza los presupuestos de mantenimiento hasta en un 40%, y mitiga el riesgo de fallos eléctricos hasta en un 75% en los equipos conectados. Los análisis predictivos enriquecen la fuerza de Schneider Electric en los servicios tradicionales para proporcionar tranquilidad sobre los equipos y sistemas eléctricos Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado hoy una nueva oferta de servicios, los EcoStruxure Service Plans. Estos paquetes combinan los servicios tradicionales con potentes servicios digitales que se adaptan para precisar y abordar los objetivos específicos del cliente, mejorando el rendimiento de los equipos y sistemas eléctricos.

Tranquilidad para la continuidad del negocio

El 60% de las empresas se están preparando para el futuro iniciando su camino hacia la transformación digital, parte de las cual implica la digitalización de la infraestructura eléctrica. El objetivo de esta digitalización es reforzar el tiempo de funcionamiento diario y minimizar los riesgos. Por ejemplo, el 56% de los incendios eléctricos se deben a la falta de mantenimiento. También es frecuente encontrar problemas de mano de obra, sobre todo en lo que respecta a la experiencia a distancia, las carencias de habilidades y el envejecimiento de las plantillas.

Los EcoStruxure Service Plans alivian estos aspectos ya que proporcionan, en un único contrato, una combinación adaptada de servicios in situ, servicios digitales y consultoría. Schneider Electric destaca la importancia de una experiencia sin fisuras para los clientes, puedan seleccionar el EcoStruxure Service Plan que mejor refleje sus necesidades individuales:

"Muchos de nuestros clientes están centrados en recuperar la fuerza de negocio que sacrificaron durante la crisis", dijo Frederic Godemel, EVP de Power Systems & Services en Schneider Electric. "Por eso hemos creado nuestros nuevos EcoStruxure Service Plans: para guiarles en su recorrido único para mejorar la resiliencia del negocio. Con combinaciones ideales de servicios tradicionales in situ y nuevos y potentes servicios digitales con IoT, estamos proporcionando tranquilidad. Al igual que una buena cobertura de seguro, permite a nuestros clientes centrar su atención en su negocio principal, sabiendo que la salud de sus equipos eléctricos y la calidad de la energía están bajo el cuidado de expertos".

La selección correcta de contratos para cumplir la estrategia

Los EcoStruxure Service Plans reflejan el compromiso continuo de Schneider Electric de crear una resiliencia empresarial para sus clientes. Más allá de los servicios tradicionales, se trata de un paquete de apoyo especializado habilitado por el IoT en el que los datos, el análisis, el software y la experiencia en el sector impulsan mejoras sustanciales en la gestión de activos, la seguridad la resiliencia, la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

Sobre planta o en la nube, los nuevos planes de servicio EcoStruxure ayudan a mejorar la continuidad del negocio y la gestión de la energía para los clientes aprovechando el enorme conocimiento interno de Schneider Electric, la experiencia local y su amplia red de socios.

Impulsados por el software, la analítica y los equipos digitales

Los planes EcoStruxure Service Plans se nutren de productos conectados, como los equipos nativos digitales de Schneider Electric. La empresa sigue dando vida a su filosofía digital dotando a sus equipos y readaptando los existentes con las últimas tecnologías de detección. Éstas proporcionan la premisa para el mantenimiento basado en condiciones a través de análisis como los que ofrece la sólida arquitectura y plataforma EcoStruxure de Schneider Electric.

