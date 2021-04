Tengo 19 años, soy estudiante y, desde muy joven he pensado que nunca se nos ha enseñado como se debe enseñar. Desde pequeños se nos enseña a estudiar memorizando y repitiendo como los papagayos, causando mucho cansancio y nervios porque sabes que dependes de una nota que hay en un papel, además de saturarnos y desmotivarnos por no encontrar la manera de comprender que todo esto es un aprendizaje para nuestro futuro. Porque estudiar para olvidar no es el objetivo, el objetivo tiene que ser razonar las cosas y poder utilizarlas en el día a día, poder enseñar cosas del ámbito que sea y poder ayudar a la población. Defiendo que ir toda la mañana a clase para luego pasarte la tarde haciendo tareas y tareas y estudiando de mala manera para luego presentarse a un examen, un papel, donde una nota determina si eres apto o no para seguir progresando y llegar a conseguir un trabajo, no es la mejor opción.



Por no hablar del peor año de tu vida como estudiante que se corresponde con segundo de Bachillerato, un año, el cual, tras un mes ya estas hasta las narices, un año horrible, en el cual lo único que ronda por tu cabeza es estrés, agobio, la palabra “EBAU” -unas quince veces al día-, y estar saturado de trabajo y estudio para después al final de ese año encontrarte tres días de exámenes y que al final sea un “trámite” que la mayoría de estudiantes pasan, pero en el que muchos de ellos no consiguen la nota necesaria para estudiar lo que quieren.

Además, ¿todo lo que se explica nos sirve para la vida? ¿tiene un razonamiento que nos haga llegar a pensar que sí? Sostengo que puede haber cosas e incluso asignaturas que estudiemos y que luego no necesitemos y, al contrario, asignaturas o conocimientos que no se implantan como puede ser una buena salud, ósea, expandir cómo llevar una vida saludable y la necesidad del ejercicio físico en una vida en la cual cada vez se observa más el sedentarismo y la obesidad, que puede llevar a enfermedades más graves.

En conclusión, la educación desde hace años no es la correcta y, no llega el cambio, ¿llegará?