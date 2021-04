La calle habla... el pueblo habla...

La calle habla de muchas cosas que las Redes Sociales no recogen, porque no les interesa los jubilados, ni saber de las salas de estar de los mayores, ni revolver los supermercados de La gente normal, en definitiva, no conocer las “cotidianas VÍAS de la vida obrera”.



La calle, sin embargo, escucha, pregunta, entiende, piensa, decide…, la calle NO ES TONTA.

La calle, también reflexiona y hace “solitarios” de tertuliano.

Presidencia de Gobierno...

Señor Presidente, si el Estado tiene la obligación de proteger la SALUD de todos, ¿por qué, usted y su gobierno, se endiosan y se creen que son los ÚNICO que pueden hacerlo?

Hoy, señor Presidente, el mundo se mueve gracias a la maquinaria privada; la pública más bien ralentiza.

Ustedes funcionan como endiosados dioses de barro, que piensan dominar todo desde la cima de “todopoderoso monte”, pero, la realidad es, que cuando viene la tormenta de arena enfurecida, caen, hechos polvo.

Señor Presidente, ustedes están, donde están, para GOBERNAR; eso significa COORDINAR, ESTRUCTURAR y saber DELEGAR con RESPONSABILIDAD.

Este charco es muy grande, pero no olvide que el PUEBLO ni es sordo, ni tonto, ni mudo… lo que sí puede ser es que el PUEBLO no tenga trabajo y tenga hambre… y su GOBIERNO, para que el pueblo NO OIGA, NI HABLE y PAREZCA TONTO LE DA DE COMER CON MIGAJAS y TELEMÁTICAMENTE (¡Aló Presidente!).

SANIDAD PÚBLICA y VACUNACIÓN…

No utilizar la SANIDAD PRIVADA, maquinaria extraordinariamente valiosa en España, por mucho que se la quiera execrar, es de poco sentido de Estado, de mucha responsabilidad moral y política y el comienzo, de hecho, del totalitarismo que arregla todo, menos las personas libres.

Para VACUNAR son necesarias las vacunas y para comprarlas ¿quién mejor que los expertos en comercio o aquellas empresas que cuentan con los profesionales adecuados?

¿Cuántos años llevaba el Ministerio de Sanidad vacío de contenido, por las transferencias a las Comunidades?

¿Cuántos expertos en Comercio Internacional se encontraban entre sus cuatro paredes?

¿Cómo aparecieron misteriosas sociedades sin medios, sin curriculum, sin concursos públicos y se lo llevaron todo para desgracia y ruina de los españoles?

¿Cómo se lo explican a sus votantes?, mejor ¿Cuántos españoles han fallecido o han deteriorado su vida por culpa de tanto inútil “favorecido”?

Ceder la gestión al área privada con experiencia de gestión internacional ¿era humillante? … A lo mejor esas empresas obtendrían beneficios… ¿a quién duele?... ¿al acostumbrado a mamar de la vaca de papá gobierno, sin ver las deudas?

Seamos serios, prácticos, responsables… los votos obligan a NO SER TONTOS.

Cuando la calle habla, suele tomarse unas cañas y comentar el por qué aguantar tantas “respetuosas chorradas” de comentaristas generalistas televisivos, bien pagados para intentar conseguir aparentar que se ha hecho lo que no se palpa. (Eso es FE)

FRANCO…

¡Por favor!, muchos de nuestros jóvenes ni siquiera saben ni conocen quién fue, qué hizo o deshizo.

Señora ministra de Educación, ¿no tenemos, según usted, una gran Enseñanza Pública y libre? ¿por qué, entonces, tienen que adoctrinar a nuestros hijos y nietos, desde el gobierno, grupos políticos totalitarios, antisistema, separatistas…?

Señora ministra, ¡qué desperdicio de nuestra Real Academia de la Historia! ¡qué pena da el permitir escribir historia a personas que no son historiadores! ¡qué desgracia es pasar por la política sin respetar el BIEN y el DERECHO DE TODOS!

Demostrar la ignorancia es tan fácil como la encuesta por SORPRESA, el examen de CULTURA GENERAL.

Muchos no se atreven porque seguro que se verían sus vergüenzas.

De 1930 a 1936 España iba derrumbándose en todos los sentidos, económicamente, socialmente y moralmente. El populismo totalitarismo, JUEZ DE TODO MENOS DE SI MISMO, invadió la sociedad, DESTROZANDO cultura, creencias y personas.

En el 1936 una parte de España se levantó y advirtió. NADIE QUISO HABLAR y REFLEXIONAR. Se produjo lo que OTRA PARTE ESPAÑA agradeció, aunque el dolor desgarrara sus sentimientos.

Barbaridades “guerracivilistas”, de todo signo, cruzaron todo el territorio español. Lo sensato es pasar página y reconocer cada uno sus excesos.

Terminó la guerra y se instauró una etapa con el único fin de RECONSTRUIR LA NACIÓN. También durante esta época, existieron abusos, claro que SÍ, como ocurre siempre después de cualquier enfrentamiento civil.

También hay que reconocer que si se abre un libro en blanco y se escribe con OBJETIVIDAD todo lo que en ese espacio de tiempo se hizo a nivel nacional… EL LIBRO NO TENDRÁ NINGUNA HOJA SIN RELLENAR.

Después de más de cuarenta años, han pasado a la historia varias generaciones… Sería muy interesante realizar un examen, POR SOSPRESA, a todas ellas… lo que veríamos nos sorprendería: DESCONOCIMIENTO… INDIFERENCIA…

Sólo algunos “románticos de comunismos y populismos” trasnochados quieren sacar de nuevo el “hacha de guerra” y lanzar al pueblo al enfrentamiento para ellos vivir mejor.

EL PARLAMENTO…

Sin “curriculum”, sin principios personales, sin compromisos sociales, sin cortesía, sin ideas, sin libertad personal.

Por mucho menos nos echaban de clase antiguamente. Ahora el insulto y el mal estilo se está convirtiendo en el vademécum de los bajos fondos, en los que la cortesía lleva metralla.

El Parlamento, hoy, es el lugar en el que se puede JURAR, para luego NO CUMPLIR… El Parlamento, hoy, es uno de los pocos sitios donde JURAR SIN COMPROMISO MORAL no está penado. El Parlamento, hoy, comentan las tertulias, se va pareciendo, cada vez más, a un chiringuito, donde todos ladran y nadie muerde… Herrería de forjas “grupales” y de “partido”, dedicados a enfrentamientos florales.

Voces oiremos, las cuales criticaremos, porque dicen hablar claro pero sólo ellos las entienden. ¿Alguien podría decir a todos los españoles EL COSTE ECONÓMICO de toda esa parafernalia de Senadores, Diputados, Alcaldes, concejales, Direcciones Generales, Oficinas de atención a clientes, Asesores, Consultores, Familiares, Amigos y también enemigos (para que no hablen).

Seguro que los “dioses del Olimpo”, lanzarían los dragones y harían fuego para que las cenizas purificaran la tierra.

LA ENSEÑANZA…

Primero hay que dejar claro que “mis hijos son míos” y que los “posibles lapsus en política” o se explican o siempre son instrumentalizados.

Dicho esto ¿cómo explicar a nuestros chavales pequeños y grandes, que la convivencia exige ENTENDIMIENTO POR EL BIEN COMÚN?... ¿Cómo?, si no somos capaces de llevar a cabo un proyecto educativo común.

¿Será verdad que la mala educación, los insultos, las bajezas morales, el desprecio de las ideas ajenas son rentables? ... Lo digo por eso de que el GRITA y AMENAZA, al final AMEDRENTA...

Eso es muy peligroso, sobre todo cuando el Parlamento, muchas veces, es el exponente de esas posturas, no precisamente de BUENA EDUCACIÓN, derivada, por cierto, de una BUENA ENSEÑANZA.

Reválidas, controles ¿CONDICIONANTES? … Claro que SÍ … eso fortalece y madura … siempre que haya equilibrio y comprensión y ayuda a las individualidades.

Para finalizar, señora Ministra de Educación, ¿ha visto usted crecer a un niño con serias anomalías físicas o mentales? ¿qué pediría usted, si en su entorno familiar existiera esa circunstancia? … ¿Diría, usted, que el niño es del Estado?

El mundo es redondo y la cultura le rodea, si nos equivocamos, el viento hará que lleguemos al desierto, donde hay mucha arena y poco futuro para nuestros hijos y nietos.

No se atreverá a decir, señora ministra, que la culpa la tiene la EXTREMA DERECHA, la REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS o nosotros, el PUEBLO, que nos levantamos a seis de la mañana con intención de borrar la pizarra de la cultura a nuestros niños y jóvenes.

EL GÉNERO...

Los médicos y su organización son los primeros que pecan por OMISIÓN, por gravísima OMISIÓN. Deberían hablar …

Hoy, siglo XXI, el sol, la luna, los astros siguen inmutables… ES LA NATURALEZA.

Aquí, en nuestro país, parece ser que el agua no busca el manantial, que los peces no necesitan el agua, que el frutal no necesita de la siembra, que el campo puede quemarse y seguir siendo campo, que el pájaro no busca pareja, que las crías no buscan calor, que la hembra no es hembra y que el macho no es macho…

Es verdad, que la naturaleza enferma y hiere, SÍ… pero es la NATURALEZA, no la mano del hombre. Esa mano del hombre la ha dispuesto la naturaleza para ARREGLAR, para SUAVIZAR, para APOYAR…nunca para hacer de la luna un cometa y de los cometas soles de verbena…

Cuando el ser humano “OKUPA” sitios propiedad del agua, de la arena, de la selva, del hielo… la justicia no hará nada, pero la NATURALEZA arrastrará lo arrebatado mediante tormentas incontroladas, de agua, de arena … el hielo subirá los cauces y las orillas comerán nuestras tierras … Hoy, siglo XXI, el hombre dice que es mujer y la mujer dice que es hombre, ¿Cuándo y cómo?... ¡cuando el hombre o la mujer quieran!... ¡SOBERBIA HUMANA!

Da pena observar cómo se llama a la puerta de la madre naturaleza, cómo se busca la medicina “culpable”, cómo se quiere “concebir y abrazar la vida”, cómo, después de tantas guerras interesadas, muchas mujeres desean SER MADRES…

Lo triste de esas situaciones es que hasta ahí llega el egoísmo: “NO SE BUSCA SER MADRE… SE QUIERE ESTAR ACOMPAÑADA… LA SOLEDAD DA MIEDO…”

LA VIDA a precio de GANGA

Es imposible decir que la muerte no huele.

Cuando por circunstancias te encuentras ante situaciones, que la soledad convierte en obsesiones, entonces se ve que, traspasada la puerta, el silencio te habla, el ambiente huele a misterio, las personas rehúyen la mirada y la juventud, sobre todo la juventud, agacha la cabeza angustiada y, a la vez, arrepentida, por algo que a su edad no llega a entender.

Amores traicioneros, ignorantes de la “vida” que el amor trae consigo, llaman a la puerta de una clínica, consuelo de cobardes… SÍ, de cobardes por orden de responsabilidad … el sanitario, el médico, el sicólogo y el amor… para ellos la vida tiene un triste precio…

La trituradora de la inocencia no deja rastro, sólo dinero para unos y para “mamá”, un vacío que jamás desaparecerá… la noche, SIEMPRE, dibujará la carita inocente de un niño que no pidió nada… SÓLO VIVIR.

La sociedad, la moderna sociedad contemporánea, ha escogido el camino fácil… GASEAR, TRITURAR y TIRAR… lo que voluntariamente se HACE, voluntariamente se MATA.

¿Dónde está el Colegio de Médicos? ¿dónde los sindicatos sanitarios? ¿dónde los intelectuales de la vida?

Sé de alumnos, hoy hombres maduros, que todavía recuerdan el viaje, de “horrible silencio”, al extranjero, para, con su compañera, entregar cobardemente “su pequeño”, que todavía no hablaba, pero sentía, se movía y seguro que era muy feliz, porque su mamá estaba allí, acurrucándole. Hoy, siguen intentando borrar de su mente aquel momento. Es imposible. La vida siempre deja rastros…

Señores ministros del área de la vida… Piensen siempre en aquello de “LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES” … porque esos pequeños NUNCA MORIRÁN.

SE VENDEN LOS ORÍGENES

Apoyar a los que acogen “una inmigración de futuro”, puede ser normal. Cataluña acogió a cientos de miles de andaluces. Es justo que exista un sentimiento de afecto hacia lo que Cataluña ha significado para ellos.

De ahí a vender sus orígenes y, más, a olvidarse de su nacionalidad va, no mucho, va una completa subnormalidad.

En este momento el apoyo a una independencia de Cataluña esta fortalecido por un porcentaje de “inmigrantes andaluces” nada desdeñable.

Ellos se han olvidado lo que tuvieron que soportar allá por los años 60 y 70 y sus hijos, aprovechados, no saben, no contestan.

¡Qué pronto borramos las hojas que no queremos leer!

¡“Xarnegos fora”! … Ante sus casas “¡aquí termina Cataluña”! … o a los más necesitados que habitaban en cuevas próximas a Barcelona ¡” trogloditas”!

La vida sigue y muchos jóvenes, hijos de inmigrantes, con sangre andaluza, han pintado su identidad con el santo y seña de Cataluña, olvidándose que sus padres la hicieron grande, trabajando en Cataluña como españoles.

Hoy los “charnegos”, quizás de segunda generación, no se consideran ofendidos, al contrario muchos lo consideran como un saludo cariñoso que viene de uno que será siempre un amigo “superior”.

Cuando las normas les obliguen a remover papeles familiares, puede que alguna lágrima les haga recordar que lo que tienen se lo deben a los primeros “Charnegos”, a sus padres “andaluces” creadores de riqueza.

Termino, con el compromiso de seguir.

La CALLE, el PUEBLO hablan… y seguirán hablando… PESE A QUIEN PESE…