Todo sobre VIVA!, el partido político para volver a confiar

viernes, 16 de abril de 2021, 03:25 h (CET) Es innegable que los españoles, desde hace tiempo, han perdido la confianza en la clase política. Corrupción, promesas que nunca se cumplen y tantos otros aspectos negativos dan pie a que sea comprensible que los ciudadanos no se fíen de ningún partido.



Pero, ¿y si uno de ellos pretendiese precisamente disminuir la cifra de políticos, así como eliminar por completo la corrupción? Son dos de las 144 medidas que forman parte del programa del Partido VIVA! que está llamando la atención de muchos habitantes de España.

Y no es para menos, puesto que desde Sant Feliu de Llobregat, capital de comarca ubicada en Barcelona, surgió hace unos meses esta idea que poco a poco ha ido adquiriendo envergadura.

Cansados de la corrupción

De forma paulatina se ha ido incrementando la actividad que registran sus hashtags, lo cual es un claro indicativo de lo hondo que está calando VIVA! en la sociedad. El principal motivo reside en lo contundentes que son a la hora de abordar un tema de tanta trascendencia como la corrupción.

No solo los políticos, sino también los miembros de la monarquía: pocos están libres de este tipo de pecado. Afortunadamente la lucha activa que plantea dicho partido lograría acabar de lleno con los corruptos.

Retomando lo referente a la monarquía, en VIVA! son conscientes de que muchos españoles no quieren seguir siendo representados por Felipe, Letizia y compañía. Es por ello que otra de sus medidas consiste en hacer un referéndum, lo cual sentaría un precedente sobre este procedimiento jurídico.

Hablando de justicia, llega el momento de abordar otro punto clave que gusta a muchísimos ciudadanos: el endurecimiento de las penas para aquellos que cometan delitos de gravedad: asesinatos, violaciones, etcétera.

Ahora llega el momento de sacar a colación el ámbito económico, muy dañado en la actualidad debido a la crisis del Coronavirus. VIVA! quiere disminuir al máximo posible la pobreza que tan presente está en nuestro país. Para tal fin no solo se plantea reducir la jornada laboral -lo cual deriva en un incremento de la productividad-. También pretende invertir más en educación, así como en sanidad.

Los estudiantes mejor formados, a posteriori, podrán desempeñar sus labores profesionales bajo condiciones óptimas. Todo ello se iría sumando para traducirse en un escenario económico bastante más halagüeño en comparación con el que tenemos ahora en España.

Ahora que hemos mencionado el país, no puede pasarse por alto que VIVA! podrá estar presente en los diversos comicios alrededor de la geografía española. Su presidente, Miguel Ángel Goicoechea, está muy satisfecho con la repercusión que hasta ahora está teniendo el partido político.

Medidas de confianza

Y no es para menos, puesto que a las medidas ya detalladas hay que sumar otras más que convencen a la población. Un claro ejemplo es querer eliminar la influencia que tienen los políticos tanto en los tribunales de justicia como en los medios de comunicación, los cuales en muchas ocasiones no informan de manera objetiva.

Por otra parte, también se mojan en temas que suelen ser bastante polémicos por no haber término medio: la gente está a favor o en contra. Así lo demuestra la tauromaquia. En VIVA! lo tienen claro: hay que acabar con una práctica que no es propia del siglo XXI.

No todas las medidas planteadas son innovadoras, puesto que otros partidos políticos ya las tienen en sus respectivos programas. Sin embargo, VIVA! pasará a la acción implementándolas cuanto antes, en caso de salir elegidos.

Por ejemplo, hacer que los autónomos paguen una cuota en base a sus ingresos reales es algo que PSOE y Podemos todavía no han aplicado, aunque tampoco lo hizo el PP en su momento, beneficiando así a muchas personas que no llegan a mínimos. Sin embargo, VIVA! plantea algo más que resulta novedoso: poder ser autónomo a tiempo parcial.

Así pues, no es de extrañar que los autónomos se hayan fijado en este partido político, aunque no son los únicos. A innumerables españoles les ha gustado que un partido sea el primero en querer reducir la elevada cifra de políticos que hay en nuestro país.

