​Jeffrey Sachs: ¿el propagandista de Xi Jinping? Con la reducción de las tensiones globales, Biden podría dirigir los esfuerzos de su administración hacia la superación de la desigualdad, el racismo y la desconfianza Peter Tase

jueves, 8 de abril de 2021, 12:40 h (CET) El 4 de marzo del 2021, los investigadores en relaciones internacionales: Stephan Richter (fundador del The Globalist Journal) and J.D. Bindenagel, publicaron en el The Globalist, un análisis y respuesta a uno de los editoriales del economista Jeffrey Sachs sobre la República Popular de China.

Seguimos con la reproducción en castellano de este material tan relevante. “Es siempre un momento especial en la vida de los intelectuales públicos cuando los hombres poderosos en el escenario mundial comienzan a repetir como loros la cantidad de pensamientos que este intelectual ayudó a moldear durante las últimas décadas. Tal es el caso de ahora con Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. En sus libros y artículos, Jeffrey Sachs ha hecho bastantes cosas para enmarcar y popularizar el lenguaje y el pensamiento hacia el impulso de una agenda de desarrollo sostenible en el escenario mundial. Este es un logro del que él legítimamente puede enorgullecerse considerablemente. Pero eso no debería significar convertirse en un propagandista efectivo de China, mejor dicho, de Xi Jinping. Lamentablemente, basándose en un artículo de opinión reciente muy explícito, titulado “Por qué Estados Unidos debería seguir cooperando con China”, no se puede llegar a ninguna otra conclusión. Después de todo, una y otra vez Jeff Sachs toma los pronunciamientos de Xi al pie de la letra. Como evidencia de su campaña de relaciones públicas para el presidente de China por vida, consideramos esta declaración: "El objetivo de China no es probar que la autocracia supera a la democracia ..." Un sondeo realizado con total incredulidad es la reacción más benigna que esto evoca. Pero Sachs recién está comenzando. Poco después, cita al Sr. Xi directamente con su llamado a la comunidad global a "abandonar los prejuicios ideológicos y seguir juntos un camino de coexistencia pacífica, beneficio mutuo y cooperación de beneficio mutuo". Visto en términos puramente retóricos, esta es ciertamente una declaración que debe ser bienvenida. Pero cualquier intelectual público que se valúe también exploraría la veracidad de un pronunciamiento tan noble por parte del orador.

Dado que el Sr. Sachs tiene una competencia y experiencia de larga trayectoria en asuntos de deuda internacional, la naturaleza dudosa del pronunciamiento del Sr. Xi debe haber sido obvia para él. Después de todo, pocos países de África - y cada vez menos en la Nueva Ruta de la Seda - siguen cayendo en este tipo de retórica elevada y absolutamente egoísta proveniente del lado chino. Jeff Sachs continúa citando al presidente Xi inmediatamente después, esta vez con el llamado de Xi a "cerrar la brecha entre los países desarrollados y en desarrollo y lograr conjuntamente el crecimiento y la prosperidad para todos". Una vez más, como tal obviamente esto sería algo bueno. Sin embargo, la extremadamente forma de una sola mano en la que China aplica esta retórica presidencial como el pastel en el cielo, en el mundo real no pudiera haber escapado al Sr. Sachs. Y, sin embargo, también se mantiene en silencio al probar la veracidad de este pronunciamiento de Xi en este punto. No es necesario ser de línea dura hacia China, solo un realista global, para ver que existe una gran brecha entre la retórica de Xi y la realidad. Además, esta es una brecha que definitivamente amerita más explicaciones por parte de China. Pero sobre el tema de hacer responsable al gobierno de Beijing por hacer cumplir sus palabras, el Sr. Sachs permanece callado una vez más. Ahora, en el marco más amplio de la política global, ninguna persona razonable puede cuestionar la declaración del Sr. Sachs de que "necesitamos una administración global compartida por todas las partes del mundo". Pero presentar todos esos pronunciamientos de Xi Jinping como un argumento para cuestionar la sabiduría de Joe Biden al tomar una línea dura sobre China no estira bien en un análisis que ni siquiera es aparentemente equilibrado. Lo que es peor, a pesar de toda su devoción por "Xi Speak", Sr. Sachs ni siquiera intenta explorar los motivos del razonamiento de la administración del Presidente Biden. Básicamente, lo descarta con el mismo rigor que el mundo espera de los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. En cambio, Sachs ofrece este verdadero error y citamos: "Xi declaró que el camino hacia la cooperación global requiere permanecer" comprometido con la apertura y la inclusión", así como "con el derecho internacional y las normas internacionales” y "con las consultas y la cooperación". Implantar esa afirmación en un análisis de opinión sin ninguna mención de Hong Kong, Xinjiang o Taiwán, por nombrar solo algunos, es impresionante. De hecho, la postura de Sachs hacia Xi recuerda el apoyo engañoso que el ex canciller alemán Gerhard Schröder ofrece con firmeza a su íntimo amigo Vladimir Putin sobre el oleoducto North Stream 2. Tomando a Xi al pie de la letra nos recuerda el anterior y entusiasta apoyo brindado a Boris Yeltsin en la década de 1990 por parte de un joven profesor de economía estadounidense que se desempeñaba en ese momento como asesor económico en Moscú. Ese hombre era el mismo Jeff Sachs. El entusiasmo, ya sea entonces o ahora, nunca debe resultar en el abandono de las facultades críticas en una persona. Eso sigue siendo cierto incluso si el propio Xi Jinping está dando la aprobación y pagando para las historias de Jeff Sachs. Sin embargo, la máxima presunción llega al final de la hagiografía sobre Xi, escrito por Sachs cuando escribe estas palabras: “Con la reducción de las tensiones globales, Biden podría dirigir los esfuerzos de su administración hacia la superación de la desigualdad, el racismo y la desconfianza que pusieron a Trump en el poder en el 2016 y aún así peligrosamente dividiendo a la sociedad estadounidense." A primera vista, eso se lee como una sugerencia plausible, hasta que uno comprende que el Sr. Sachs no solo se está enamorando, sino que está agitando activamente (!) Por una táctica de propaganda clásica comunista.” Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

