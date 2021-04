Los motivos principales para ser un consultor SAP Los salarios varían de acuerdo con la experiencia Redacción

La carrera de consultor SAP ha tenido una creciente popularidad en los últimos años, convirtiéndose en una de las más demandadas y mejor pagadas del mercado. Para los profesionales el panorama se traduce en un salario por encima de la media, además de tener de las más altas probabilidades para conseguir un empleo y mantenerlo a lo largo de los años.

Un salario elevado

Es el principal atractivo para escoger esta profesión, aunque no es lo único que importa. Primero vale la pena entender a qué se deben los salarios que hay actualmente en el mercado y por qué se espera que se mantengan así (o suban) con el pasar del tiempo.

Puestos de trabajos especializados. Al tener que adquirir conocimientos específicos que no todos tienen, el valor intelectual incrementa. Esto es de esperar porque son muy pocos los profesionales que se dedican a ser CONSULTOR SAP, pero es una ventaja para los que han decidido decantarse por este camino. Profesional demandado por multinacionales. Se trata de una carrera que se busca en empresas de este tamaño por todo lo que le aporta la infraestructura de estas mismas organizaciones. Además, este tipo de empresas son las que tienden a pagar más a sus empleados en puestos de trabajos con influencia. Es un sector digital en una era digital. La migración de varios procesos hacia lo digital en reemplazo de los recursos humanos ha hecho que las carreras digitales cobren una mayor relevancia. No solo son la solución para los problemas actuales, sino que la aplicación de tecnologías avanzadas significa adelantarse a la competencia. Maneja un producto demandado. El sistema SAP ha tenido una cabida magnífica a nivel de organización empresarial, lo que ha reportado incrementos notables en el desempeño. De esta forma, el profesional encargado de administrar este sistema es igual de demandado por las empresas. Los salarios varían de acuerdo con la experiencia del CONSULTOR SAP, al igual que sucede en todas las profesiones. A pesar de que cada caso es distinto porque cada empresa ofrece a sus empleados salarios distintos, los siguientes salarios son una buena aproximación de lo que puedes esperar cobrar al año si ejerces como CONSULTOR SAP.

Consultor junior SAP (sin experiencia): 24.000-30.000 euros.

Consultor senior SAP (3-6 años de experiencia): 30.000-50.000 euros.

Jefe de proyecto SAP (>6 años de experiencia): 50.000-100.000 euros.

Freelance senior: 400-600 euros/hora. Está claro que el esfuerzo que requiere aprender a manejar los programas SAP es muy bien recompensado en el mercado laboral. Desde el inicio se gana un salario bastante bueno, y en pocos años se alcanza uno que supera con creces la media en España en la mayoría de profesiones.

Varias opciones de formación

Todos los CONSULTORES SAP deben pasar por un período de formación, ya sea de forma independiente o a través de un curso. La manera más sencilla para la mayoría es simplemente optar la ayuda externa, para lo que existen diversas alternativas de formación que son muy interesantes.

Antes de siquiera pensar en buscar dónde estudiar esta carrera, debes entender que se necesita mucho esfuerzo y dedicación. Por ahora, no hay demasiadas personas especializadas en esta carrera, lo que se debe a que no todos están dispuestos a pasar por esta formación. Eso sí, la paciencia y el trabajo duro son altamente recompensados.

Una de las mayores ventajas que existe para esta carrera es que las puedes cursar con los mismos programas de SAP, aunque son muy costosos. Lo bueno es que existen academias que ofrecen todos los contenidos a precios asequibles y con una metodología que no es tan existente, sin bajar el nivel de calidad.

Después de haber completado los programas, lo más conveniente es tomar un examen para obtener la CERTIFICACIÓN SAP PARA CONSULTORES. No es un requisito legal indispensable para empezar a trabajar, pero sí suele ser uno para entrar a trabajar en una compañía. La puedes conseguir en centros como universidades y academias privadas.

Por otro lado, la certificación te pone en ventaja en comparación con los otros profesionales del sector porque mejora tu currículum. Incluso si no significa que sepas más que otros, demuestra de inmediato que dominas el tema y no es necesario que se te supervise tan de cerca.

