​La proteína, gran aliada para bajar de peso

Es sabido por todos que para bajar de peso hay que comer de una manera sana, reducir las calorías de la dieta y hacer ejercicio físico, pero, ¿las proteínas ayudan a bajar de peso?, ¿son las grandes aliadas?. La respuesta es sí. Las proteínas aumentan la sensación de saciedad, algo que es fundamental a la hora de bajar de peso, ya que evita que uno coma entre horas y tenga la necesidad de comer productos procesados y que engorden. Los alimentos ricos en proteínas se absorben de manera más lenta retrasando la sensación de hambre.



Según los expertos nutricionistas de Nutritienda.com, el 60% de los españoles se pone a dieta de cara al verano, y normalmente el mes de abril es en el que más gente intenta cuidar su figura y buscar una “dieta milagro” para esculpir su cuerpo antes de ponerse el temido bañador. Hay muchas dietas para bajar de peso, una de las más famosas por su buen resultado es la dieta proteica, que ayuda a bajar de peso gracias a un aporte casi exclusivo de proteínas en la que, además uno se puede ayudar con sobres, barritas, bebidas que se consumen en distintas fases mientras se van introduciendo alimentos poco a poco. Aunque es efectiva, para que el peso baje de forma regular y se mantenga en el tiempo la dieta debe ser variada, equilibrada e incluir todos los grupos de alimentos, entre ellos, las proteínas.

Las proteínas, además de aumentar la sensación de saciedad, son un macronutriente esencial a la hora de conservar y ganar masa muscular, intervienen en el proceso digestivo y forman parte de las estructuras musculares y tejidos óseos. Además, los alimentos con alto nivel en proteínas poseen un mayor efecto termogénico, y cuánto mayor sea la termogénesis, mayor será la energía que hay que gastar para la digestión. Durante la digestión, las enzimas ayudan a digerir las proteínas convirtiéndolas en pequeñas partes, los aminoácidos, de forma que nuestro organismo los asimila fácilmente y eso requiere bastante energía para realizarse. Es decir, el cuerpo quema más calorías al hacer el proceso digestivo. Nutritienda.com da unas claves para saber qué alimentos contienen más proteínas y así poder cuidar la figura:

Huevos Aportan proteínas de excelente calidad. El huevo es un alimento nutritivo y con un aporte de energía no muy alto (48 kcal por unidad de un tamaño medio). Es un alimento con proteínas de elevado valor biológico y además, fuente de vitaminas como la A y la D. Se pueden consumir con la yema o solo la clara. Una buena opción es incluirlo en el desayuno un par de veces a la semana para empezar el día con energía y estar saciados para afrontar la mañana. También se pueden echar cocidos en una ensalada, tomarlos para la cena en un revuelto o pasados por agua, hay muchas formas de incluirlos en la dieta.

Carnes magras Las carnes magras como el pollo y el pavo son alimentos bajos en grasa, sobretodo cuando se consumen sin piel, donde reside la mayor parte de la grasa,afectan menos al colesterol que las carnes rojas, aportan minerales, vitaminas y son ricos en proteínas. Son muy recomendables para bajar de peso y son muy saludables dentro de una dieta variada y equilibrada y en cantidades adecuadas. Poseen proteínas de alto valor biológico, dado su contenido en ácidos grasos esenciales, y son muy fáciles de incluir en el día a día ya que se pueden preparar de forma variada: sopas, salteadas con verduras, a la plancha, en brocheta, en ensalada.

Pescado Es una buena opción si se quiere perder peso ya que no aporta casi calorías y es una fuente de proteínas. Además, posee omega 3, minerales como el fósforo, magnesio, selenio y vitaminas como la B, A, D. Hay multitud de pescados para incluir en la dieta por lo que uno no se cansa ya que se pueden cocinar de distintas maneras. Entre los pescados que destacan por su mayor aporte proteico se encuentran el bonito, atún, boquerón, anchoa y salmón.

Leche o yogur La leche o el yogur sin azúcares añadidos, o con su azúcar natural, son buenas fuentes de proteínas, y poseen calcio, potasio y vitamina D. Además de en el desayuno, se pueden incluir en el postre o entre horas para saciarse y no llegar con mucha hambre a la comida.

Proteínas de origen vegetal Las proteínas vegetales tienen innumerables beneficios, contienen menos grasas, tienen más fibras que contribuyen a regular el tránsito intestinal y contienen todos los aminoácidos esenciales para llevar una dieta completa. La proteína de origen vegetal posee una menor biodisponibilidad que la de origen animal, esto no quiere decir que su consumo sea menos saludable o de peor calidad, solo que contienen menos concentración proteica, por lo que es bueno combinarlas. Nutritienda.com ha seleccionado los mejores ejemplos de alimentos vegetales con proteínas que deberíamos incluir en nuestra dieta:

Legumbres Al ser proteínas de origen vegetal tienen menor disponibilidad, pero un alto contenido en fibra por lo que favorece la sensación de saciedad y es bueno para bajar de peso, contienen aminoácidos esenciales como la Arginina que puede contribuir al mantenimiento de la masa muscular. Las legumbres con más proteínas son los altramuces, frijoles, guisantes secos, lentejas, garbanzos y por supuesto la soja. La soja es una legumbre rica en proteínas de alta calidad, isoflavonas y aminoácidos esenciales, además contiene calcio, que contribuye al funcionamiento normal de los músculos y el mantenimiento de los huesos y dientes en buenas condiciones.

Quinoa Se considera un pseudocereal y destaca por su contenido en proteínas de alto valor biológico, superior a la mayoría de los cereales. Además, aporta todos los aminoácidos ramificados, posee un índice glucémico bajo y es rica en ácidos grasos omega 6 que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Se puede tomar en ensaladas, con verduras, o mezclada con frutas para el desayuno, también puede ser una deliciosa merienda en forma de batido, smoothies o con yogur.

Semillas de Chía Son ricas en vitaminas, minerales, y ácidos grasos esenciales. Poseen un alto contenido en fibra creando sensación de saciedad, tiene propiedades antioxidantes y depurativas. Son ideales para tomar entre horas, en la merienda o como postres. Se pueden mezclar con frutas, yogures, zumos y batidos. También se puede hacer un aliño para incluir en ensaladas e incluso carnes.

Espirulina Es un alga que tiene un alto contenido proteico, cerca del 60% de su valor total, es rica en vitaminas, minerales como el hierro, rica en ácidos grasos esenciales, aporta energía y vitalidad. Se puede usar como cualquier hoja verde, en sopas, con verduras, en ensaladas, salteadas.

Frutos Secos Son ricos en Ácidos grasos omega 3 que contribuyen al funcionamiento normal del corazón, minerales y vitamina E. Aportan fibra, y son beneficiosos para las dietas ya que sacian y dan energía. Los frutos secos con más proteínas son: las almendras, pistachos, anacardos, nueces y avellanas. Se pueden tomar entre horas, mezclado con yogur, con frutas, en ensaladas y en multitud de recetas.

Noelia Suarez, directora de comunicación de Nutritienda, ha dicho: “Se acerca el buen tiempo y muchos españoles piensan en cuidarse más y en la “operación bikini”. Desde Nutritienda.com animamos a que el estilo de vida saludable se mantenga durante todo el año y no únicamente en un sprint final cuando el verano acecha porque corremos el riesgo de dejarnos llevar por dietas milagro o sobreesfuerzos deportivos que lleven a lesiones y que, después, nos hagan perder el buen hábito para volver al mismo bucle. Pero entendemos que la llegada del buen tiempo nos llama más a disfrutar del sol e, incluso, puede motivarnos a iniciar buenos hábitos deportivos. ¡Nunca es mal momento para buscar nuestra mejor versión! En este sentido, una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida activo es fundamental para conseguirlo. Si lo que buscamos es una pérdida de peso a un ritmo saludable, recordamos que la ingesta de proteínas puede ayudarnos por su capacidad saciante. ¡Nos ayudará a no picar entre horas alimentos de menos calidad nutricional! Y no olvidemos que no tenemos por qué renunciar a alimentos grasos sino escoger opciones saludables como los frutos secos. La dieta mediterránea con su amplia variedad de frutas y verduras es una gran fuente de inspiración para nuestras recetas. ¡Apostemos por ella!.”