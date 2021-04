Engañar es fácil Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 1 de abril de 2021, 02:30 h (CET) El engaño es el principio del "trilerismo", hacer ver "sueños" estando despiertos.



Tarde, de un soleado 15 de marzo, ante un plantel de hombres "necesitados", Arrimadas inicia con éxito su primer curso de "ensoñación".



Un movimiento rápido de cubiletes, acariciados por expertas manos femeninas, coloca el dado en el lugar que sólo el trilero comandante sabe.



Cierto público, que rodea la casi desguazado mesa, comienza a retirarse, el otro sonríe, inexperto, la magistral jugada.



El público del "trilerismo", como dice el trilero, es el que sueña despierto, no el que pasa por la mesa y permanece, crítico, estudiando movimientos.



Quizás la experimentada señora Arrimadas, no entienda que... Una cosa es estar "soñando" que la caída es por culpa de otros y otra, mucho más seria, es pasar "despierto" y contemplar la zozobra del barco.



"¡Dios, Salve la Reina!", pero ¡que vigile al escalador!



La señora Arrimadas, tiene claro dos cosas:



El que ES DE... y ficha, "COBRA"...

El que ESTÁ... pero no firma el acta, es un "TORPEADOR".

Hay que reconocer que el "trilerismo" necesita el "equilibrio" como el comer, pero para mantenerse en la "cuerda" hace falta un "oído" perfecto... El que tal vez casi le falla a la señora Arrimadas.

La ventaja que tienen estos jugadores trileros, es que siguen existiendo "Las CLA"... Grupitos de expertos en APLAUDIR, siempre que se cobre bien.

¡Vamos!, que "La bien PAGA", tenía razón y más en política. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sequedad mental social ​La anulación del individuo es el "canal" necesario para la aparición de la "indiferencia" como pandemia social Engañar es fácil La identidad adoptada ​Son las redes sociales las que van ocupando los claroscuros de la fotografía identitaria individual. ​¡Cierra la puerta y apaga la luz! ​Hace tiempo que ya Pablo Iglesias es un personaje fracasado. Si nunca fue realidad “su” revolución, ahora lo será menos Primavirus o primaveras robadas Otros poetas más actuales y cercanos como Paco Caro en su reciente libro “Aquí”, nos hablan de los chiris