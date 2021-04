​Siempre Marbella, a pesar de la pandemia La Capital de la Costa del Sol comienza a ver el final de este oscuro túnel con la apertura de numerosos hoteles y restaurantes Jaime Ruiz de Infante

Sin duda, la hostelería nacional ha sido la gran perjudicada de este cruel virus y los estragos en esta ciudad, netamente turística, han sido patentes. No obstante se puede comprobar que hay como una cierta rebelión ante tanta adversidad, un renacer de la actividad empresarial en busca de la acogedora Marbella que siempre fue y que le ha dado prestigio internacional.

El Paseo Marítimo marbellí, su Casco Antiguo, los puertos deportivos de Banús, Cabopino y el propio de la Ciudad, así como los famosos chiringuitos playeros y los diferentas figones andaluces, hispanos, italianos, franceses y asiáticos, afincados en estas latitudes, empiezan a servir a sus parroquianos en las concurridas terrazas.



Y comenzamos este deambular gastronómico por su afamado Paseo Marítimo, jalonado de restaurantes con elaboraciones culinarias españolas e internacionales.





Museo del Vino.



Restaurante Santiago

Santiago Domínguez, considerado como el decano de la gastronomía de local, distinguido por más de un centenar de premios, entre ellos la “Medalla de Oro de la Ciudad de Marbella, por su dilatada Promoción del Turismo y de la Gastronomía marbellí”, acaba de inaugurar, en su propio establecimiento, el “Museo del Vino”, una increíble exposición con 10.000 botellas llenas de historias. Entre las más famosas: una botella del año 1886, que formó parte de la boda de el Rey Alfonso XIII; otra perteneciente también a la boda de los reyes Fabiola y Balduino de Bélgica.



Pero hablemos de su célebre terraza frente al mar, lugar de encuentro de famosos, donde se puede degustar platos creativos y tradicionales con una materia prima irreprochable: fresquísimos pescados cantábricos, mariscos de la bahía de Cádiz y espléndidas carnes de su Castilla natal. Entre sus creaciones: langosta Termidor, ensalada de centollo al hinojo con caviar; filetes de pez sampedro en salsa de almendras con langostinos, rodaballo con gambas; cordero al perfume de romero sin olvidar su selección de jamones ibéricos. Para endulzar el paladar canutillos rellenos con flor de sartén y helado de pistacho. Mesas bien vestidas, cesta de panes variados, aceites extra vírgenes de las mejores almazaras andaluzas, carta de aguas de acreditados manantiales nacionales y extranjeros son algunas de sus sutilezas. Además de la carta hay la posibilidad de menús de encargo. Servicio atento y eficaz.

Precio medio: 60 euros. Avenida del Duque de Ahumada, 5. (Paseo Marítimo) 29602-Marbella Tel. 942 77 00 78 reservas@restaurantesantiago.com Dispone de comedores privados. Acceso a minusválidos. Aparcamiento público “Virgen del Mar”. Se recomienda reservar.





Salvador Gallardo. Restaurante Altamirano.

En el Casco histórico de Marbella

Constituye un paseo sosegado vagar por el Casco Antiguo marbellí, jalonado de agradables tiendas, tascas y restaurantes. En a placita “Altamirano” netamente andaluza y peatonal, festoneada con balconadas florales, bajo la silueta iluminada y protectora de la torre de la Iglesia de la Encarnación y sus ecos de bronce, es donde Salvador Gallardo, su hermano Jesús y familia ofrecen, desde 1985, la sencilla y honrada cocina de litoral, con una materia prima impecable.



Una carta de azulejos, que decora la fachada de este establecimiento, anticipa el abanico de los frutos del mar que se exhibe en un mostrador en el interior. “Estas coquinas, conchas finas, almejas y navajas acaban de llegar de la costa onubense; los langostinos recién pescados de la bahía de Algeciras; las cigalas, cogidas esta misma mañana; el besugo voraz y la corvina del, Atlántico; sin olvidar, lenguados, salmonetes, pijotas, acedías, brecas, boquerones, sardinas, huevas, cazón, adobo, raya, gallo, gallineta, jureles, y toda suerte de mariscos procedentes de la Bahía de Cádiz y del Cantábrico”, afirma con cierto orgullo Salvador.



Precios ajustados, eso sí, en el capítulo de mariscos es el mercado el que marca la pauta. Unos 25 euros por persona. Citado por varias guías nacionales y mundiales, entre ellas Michelin.



Plaza Altamirano, 3. Tel: 952 824 932. www.baraltamirano.es 29600-Marbella. Cierra los miércoles.



Bar El Cordobés Esta simpática y agradable terraza linda justo con el exterior del recinto amurallado y a una de las puertas del “Museo del Grabado”. Un pequeño mostrador testifica la frescura de salmonetes, gambas, cigalas, coquinas, pijotas, acedías, sardinillas, calamares. ¡Ha comenzado la época de los espetos!, nos comenta satisfecho Juan Luis García, quien dirige el negocio familiar; y no es para menos porque sus raciones de sardinas asadas al carbón han cobrado fama hasta en el extranjero. Precios populares en un ambiente cordial y desenfadado.



Cierra los lunes. C/ Arte, 7. 29601 Marbella. Tel. 952 82 98 10 barelcordobesmarbella@hotmail.com





José Antonio y Antonio. Restaurante La Morenita.



Bar La Morenita En la parte alta de Marbella se encuentra este pequeño y grato establecimiento donde Antonio Núñez Manzanares, acompañado de su esposa Noelia y sus hijos José Antonio y Rubén elaboran un suculento arroz caldoso con carabineros (10 €), Bacalao al pil pil, Rabo de toro, Pierna de cordero al horno (16 €) Venado y jabalí en salsa. Para rematar, Milhojas de dulce de leche. Precio medio 25 €. Av. Independencia, 14.Teléfono: 616 50 40 09; imprescindible la reserva.



Restaurante Las Flores Son muchos los chiringuitos que jalonan esta costa, con diferentes propuestas culinarias. Entre ellos les podría recomendar este simpático restaurante familiar, con una terraza al pie de la arena y unas vistas de ensueño, que se pierden entre la ciudad de Marbella, la silueta de Gibraltar y las montañas del norte de África.



Cristina Sánchez Galdeano y su cuñado Emilio Peñalver ofrecen una amplia carta marinera con parrilladas de marisco, pescados a la sal, 10 propuestas de arroces diferentes: caldoso, negro y con bogavante; una pizarra, informa al parroquiano sobre sugerentes platos de cuchara y de mercado del día, sin olvidar unas crujientes berenjenas fritas con miel de caña y elaboraciones especiales para celiacos.



