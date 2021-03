NaturLove, el eCommerce erótico que quiere cambiar las reglas del juego

Nadia Gumà representa en muchos aspectos el ideal de mujer emprendedora que poco a poco, y a base de buen hacer y decisiones inteligentes, se ha hecho hueco dentro de una industria que ha cobrado una enorme popularidad en estos últimos dos años, y en especial con la pandemia mundial. Nos referimos al mundo del eCommerce especializado en los artículos eróticos y especialmente a NaturLove la marca que ella representa y a la que dió vida a principios del año 2019.



Nadia se formó en el sector del eCommerce en Inglaterra, en la que tras un tiempo detectó una oportunidad de negocio y un enorme vacío que su idea podía llenar. Tras un tiempo planificando el proyecto, NaturLove vió la luz en 2019. Este no se trata de un proyecto más relacionado con artículos eróticos o una simple tienda erótica.



Naturlove se posiciona como la referencia para un público ya sean hombres o mujeres, que han entrado en la madurez sexual, normalmente mayores de 40 años, que tienen ciertos problemas sexuales, y buscan, no solo productos para mejorar u optimizar su sexualidad, sino que necesitan asesoramiento y trato personalizado para resolver sus dudas.



Escuchando al cliente: educación y terapia sexual online

Naturlove está en constante crecimiento y con una filosofía claramente marcada en el campo de la educación sexual y por eso recientemente ha incluido servicios de asesoramiento y terapia sexual totalmente online con profesionales certificados del sector. Gracias a esto, cualquier cliente que lo necesite tendrá asesoramiento al momento por parte de un especialista que lo escuchará en horario de atención de 9h de la mañana a 19h de la tarde, de forma ininterrumpida.



Y este es un punto a tener en cuenta, un negocio que trata temas tan íntimos como la sexualidad, que ofrecen servicios de atención al cliente con tanto mimo, y personalización son un bien que desgraciadamente escasea en los tiempos de la digitalización.



Por otra parte, y según cuenta la propia CEO de NaturLove, Nadia Guma: “ Los planes de crecimiento, también pasan por crear nuestra propia marca y línea de productos que se adapten a las necesidades de nuestros clientes, y que además, tengan una calidad superior en sintonía con nuestra filosofía ”



Pero Nadia, lejos de estancar la marca en plena fase de efervescencia, decidió que el camino que debía seguir su proyecto tenía que pretender ser mucho más global, y abordar temas que muchas otras empresas del sector obvian y a las que hay que dar visibilidad para acabar con tabúes y prejuicios.



Sex Education Film Festival, su primer proyecto divulgativo offline

Por ese motivo, en febrero de 2021, se inauguró el 1er Sex Education Film Festival, con el apoyo de varios organismos públicos, entre ellos el Ayuntamiento de Terrassa. Un festival que contó con casi 1000 asistentes y en el que se proyectaron cortos centrados en la educación sexual. Con dos categorías, Teens & Adults, el certamen fue un éxito.



Naturlove quiere llevar la educación sexual a un nivel superior, popularizándola, normalizándola y dándole el protagonismo que se merece. Según nos cuenta Nadia “ Es una realidad que aún falta mucho trabajo por hacer con la educación sexual, y no solo con los jóvenes, sino que en muchas ocasiones son los adultos los que más necesitan asesoramiento”.



Con este propósito en mente su empresa ya está en contacto con centros educativos como escuelas, institutos, centros de actividades extraescolares y con otro tipo de asociaciones de adultos, con el fin de seguir con esa divulgación de la cultura y la educación sexual tan necesaria hoy en día.



Este entre otros es el motivo por el que el equipo que forma NaturLove está creciendo, incluyendo a especialistas en diferentes ámbitos.



El presente y futuro de NaturLove

Los planes de futuro para Nadia Gumà, son muy positivos, y a principios de 2022 se prevé que NaturLove de el salto al otro lado del charco y se expanda a latinoamérica, ya que estos países comparten un mismo idioma y en gran medida, carácter y cultura común. Por otra parte está proyectado que en el segundo semestre de ese mismo año al resto de Europa.



Sin duda, Nadia Guma ha sabido darle un giro muy inteligente al sector de los ecommerce dedicados al comercio de productos o complementos eróticos, entendiendo las necesidades de sus clientes y ofreciendo servicios realmente atractivos, como la terapia y asesoramiento sexual totalmente online, para distinguirse de la competencia.



Un proyecto integral que pone en el centro la educación sexual como valor de futuro, para crear una sociedad futura sin prejuicios, falsas expectativas, ni miedos en lo relativo a las relaciones íntimas.



Tendremos en el foco a esta emprendedora y a su empresa, ya que NaturLove rompe moldes y eso siempre es positivo.