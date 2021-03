Cuando GoFundMe es la única salida para garantizar la asistencia sanitaria

Georgia tiene semanas de vida y está librando lo que casi con toda seguridad será la batalla más dura a la que tendrá que enfrentarse, problemas en el corazón. Nació el pasado mes de marzo en Bahrein, una de las islas del golfo Pérsico; Yared tiene 4 años y desde su nacimiento, han sido muchas las idas y venidas a hospitales. Hoy, acaba de ser sometido a una operación a corazón abierto en Perú para colocarle un marcapasos. Josué es argentino tiene 33 años, su pasión era la escalada. El día 17 de enero del 2021 su vida dio un vuelco radical. Sufrió un accidente en la piscina que le produjo una grave lesión medular.



Tres historias que a priori no tendrían ningún punto en común, salvo por el hecho de en los tres casos sus protagonistas han necesitado crear una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe como única salida para garantizar la asistencia médica que necesitaban. “Georgia nació con tres afecciones cardiacas que requerirán cirugía para permitirle vivir”. A esta situación se enfrenta la pequeña, que no ha cumplido aún el mes de vida. Su abuelo, desde España, consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad de ayudarla, a pesar de los kilómetros de distancia, lanzó hace unos días un grito de auxilio en GoFundMe (https://es.gf.me/v/c/krzm/s3gjh7-georgias-heart): “Ayúdanos a reparar el corazón roto de Georgia”. Una llamada de socorro que ha contado con la solidaridad de cientos de donantes que han querido ofrecerle a la pequeña una oportunidad.



La campaña, en menos de una semana, se ha hecho viral en las redes sociales y ha recaudado más de 27 mil euros. Una cifra que, a pesar de estar lejos del objetivo, permitirá a la familia comenzar con un proceso que durará meses ya que la operación se llevará a cabo en la India, “donde hay cirujanos con experiencia en esta operación”, se puede leer en la campaña.



Por su parte, Yared con tan solo 4 años también sufre problemas de corazón desde su nacimiento y necesitaba urgentemente someterse a una intervención quirúrgica que sus padres, en Perú, no podían costear. “Necesito ayuda para cubrir los gastos de esta operación, sé que es difícil tener que acudir a ustedes pero la crisis sanitaria actual tiene a mi padre con trabajos temporales y desesperado por no saber qué más hacer para ayudarme. Quiero seguir viviendo. Mis padres y mi pequeño hermanito me esperan en casa”, se puede leer en Internet (https://es.gf.me/v/c/gfm/ayuda-al-pequeo-yared-a-seguir-luchando).



También su familia, al igual que el abuelo de la pequeña Georgia, vió en GoFundMe la única salida para reunir los fondos. Una semana después del lanzamiento de la iniciativa, el pequeño se ha sometido a la intervención: “Ayer operaron al pequeño Yared con algunas complicaciones, pasó la noche en UCI pero se ha despertado y está estable. Muchas gracias a todos”, estas han sido las palabras de agradecimiento hacia los donantes. Los progenitores son conscientes de que les queda aún un largo camino por recorrer, y por ello la campaña que aún no ha alcanzado el objetivo, sigue activa.



El caso de Josué también ha corrido como la pólvora en las redes sociales (https://es.gf.me/v/c/krzm/ayuda-a-josu-leal-a-comenzar-su-rehabilitacin). Una historia de superación que empezó en 17 de enero de 2021, cuando el joven argentino, padre de 3 hijos, sufrió un accidente en una piscina que le provocó graves lesiones medulares: “Cuando ingresó al hospital no le daban ni 48 horas de vida pero, contra todo pronóstico, salió adelante”, explica su hermana Ingrid, creadora del crowdfunding.



Tras diversas intervenciones y meses de incertidumbre, “ahora llega el momento de la rehabilitación”, anuncian en la campaña. Un optimismo, que también va acompañado de preocupación por saber que la rehabilitación, que “ya debería haber empezado hace tiempo”, supone un altísimo coste que la familia no puede cubrir. “El único centro de rehabilitación que hay en Mendoza para los casos de lesiones medulares de alta complejidad, no tiene convenio con la mutua que tiene Josué, y pide el pago por adelantado de cada mes de tratamiento. Nada más y nada menos que 120.000 pesos argentinos (unos 1000€) al día!”. Ante tal panorama y la premura de comenzar lo antes posible, la argentina, residente desde hace años en España, ha acudido a GoFundMe para aliviar la carga económica de sus padres, “trabajadores autónomos”. Y así, intentar ofrecer una solución a la angustiosa situación que sufre toda la familia pendiente de facturas médicas cuando deberían pensar en la recuperación del joven.



Casos como los de Georgia, Yared y Josué se suceden diariamente en GoFundMe. Si bien es cierto que son tres historias diversas, cuentan con un claro nexo de unión: el uso de GoFundMe como única salida para garantizar la asistencia sanitaria. Grandes deudas, frustración y desesperación, son problemas que con casi toda probabilidad un crowdfunding no soluciona, no por completo. Pero al menos, cada donativo, por pequeño que sea, lleva implícito un mensaje de apoyo, un “no estáis solos” que hace a cada causa estar un paso más cerca del objetivo. Por eso, por pequeño que sea, cada donativo cuenta.