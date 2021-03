Cómo prevenir y combatir la astenia primaveral de día y de noche, según AORA Health

La astenia primaveral no es considerada una enfermedad, pero, a medio y largo plazo, puede ocasionar problemas médicos, si no se trata convenientemente La astenia primaveral es un trastorno temporal que afecta cada año a casi la mitad de la población. Sus principales síntomas son una sensación generalizada de cansancio y somnolencia, falta de energía, problemas para conciliar el sueño, ansiedad e irritabilidad, falta de motivación y concentración o falta de libido, entre otros. Sus causas son puramente ambientales, provocadas por los cambios de temperatura y presión atmosférica, cambios horarios, etc. y los problemas del organismo para adaptarse a esas condiciones de la nueva estación.

La mayor parte de las personas afectadas no toma medidas para combatirla y, sin embargo, los síntomas pueden llegar a requerir atención médica si no se actúa para evitar que se alarguen en el tiempo. La existencia de síntomas previos de estrés, ansiedad, hiperactividad, etc. pueden provocar que la astenia primaveral se presente con mayor virulencia y, por otro lado, la disminución de las defensas, que suele acompañar a los bajos estados de ánimo, puede provocar mayor riesgo de infecciones.

La prevención juega un papel importante, puesto que cuanto mejor se encuentre el estado general del organismo, mejor se adaptará a las nuevas condiciones. Los hábitos saludables como un adecuado descanso nocturno, practicar ejercicio de manera regular, disponer de tiempo de ocio y relajación, evitar el consumo de tabaco, alcohol y café, una dieta equilibrada, evitando las cenas abundantes y potenciando el consumo de fruta y verdura; consumir abundante agua, etc. son hábitos que deben ser incorporados, para contribuir al bienestar y a una mejor calidad de vida.

Sin embargo, el actual estilo de vida y los alimentos consumidos no siempre contribuyen a mantener estos hábitos saludables, por lo que se producen carencias que influyen de forma importante en la aparición de la astenia primaveral. Para prevenirla, la naturaleza ofrece sustancias con mecanismos de acción que combaten el estrés, un descanso inadecuado y la falta de energía.

AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, utiliza la tecnología para extraer moléculas bioactivas de sustancias como el Superóxido Dismutasa (SOD), Resveratrol biodisponible y AMLA en la cantidad exacta, combinadas con moléculas de azafrán, Rodiola y Witania, junto con Magnesio y Vitamina B6. Estos componentes producen un efecto sinérgico en el sistema endocrino e inmunológico; inhiben la recaptación de serotonina, produciendo un efecto antiestrés y antiansiedad; facilitan la obtención de energía, mejoran el rendimiento físico y mental y producen la biosíntesis de neurotransmisores.

AORA Health ha combinado estos componentes en el nutracéutico AORA Día, producto cuyos resultados están avalados por estudios clínicos.

Según el Dr. José Luis Martín, Presidente de la Sociedad de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y responsable del estudio clínico de AORA Día: "AORA nos propuso la realización de un estudio clínico para evaluar la eficacia de un producto natural en variables como estrés, ansiedad, depresión y rendimiento cognitivo. Lo más llamativo de este estudio es que se realizó con población normal, sin trastornos. Los resultados fueron sorprendentes: después de 6 semanas, el grupo tratado con AORA Día tenía más capacidad de concentración; se encontraban mejor, menos ansiosos, fueron capaces de tolerar mejor las situaciones de estrés, estaban más animados y tenían la sensación de una mayor capacidad de respuesta intelectual. El producto es muy eficaz".

AORA Health complementa los componentes anteriores con la Amapola Califórnica, Melatonina y Pasiflora en el nutracéutico AORA Noche, que ayuda a conciliar el sueño y complementa el efecto antioxidante y regenerador de AORA Día, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad al día siguiente.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "Nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas. Lo normal es estar sano e invertir en aquello que nos ayuda a alcanzar un mayor bienestar, en nuestro día a día y en el futuro. Queremos estar más sanos, vivir más y, en definitiva, ser más felices. Por eso en AORA Health no resolvemos problemas de salud, sino que, con nuestros nutracéuticos de alto valor, testados científicamente, las personas invierten en una vida saludable".