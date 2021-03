"Intelectuales" por la tauromaquia

Los de la Fundación ( por la Tortura) del Toro de Lidia han creado un foro de intelectuales dicen que "para defender la tauromaquia y luchar contra el animalismo".



Le han puesto el nombre de un personaje. ¿El de un etólogo o de un veterinario teniendo en cuenta que el protagonista forzoso de sus sanguinarios espectáculos es un toro? No, lleva el de Juan Belmonte.



Juan Belmonte, el torero que admiraba a Franco y celebró varias corridas para homenajear los logros de ese caudillo asesino y sus secuaces.



Juan Belmonte, el matador que se suicidó pegándose un tiro (iba armado) porque "se había hecho mayor sin morir en plaza".



Un foro de intelectuales, dicen...



¿Serán eruditos de los de que afirman el toro no sufre durante la lidia, que disfruta mucho en la plaza o que su especie extinguiría si no hubiese tauromaquia?



¿Formarán los autores de esta recopilación de reflexiones inmortales parte de los doctos miembros de tan sublime elenco?:



"El dolor tarda 20 min. en llegar al cerebro del toro" (Jaime Ostos).



"Si no fuera por los toros los animales se comerían unos a otros" (Ortega Cano).



"Los toros son como las mujeres. La que se deja se deja, y la que ni creo que comete un error" (El Cid).



"Si el toro sufriese se iría de allí" (Enrique Ponce).



"El toro es un toro y no puede ser tu amigo porque no habla, y tampoco puede ser tu enemigo porque tampoco habla" (Talavante).



En el acto de presentación el presidente de la FTL, Victorino Martín, ligado económica e "intelectualmente" a la cría de seres para ser destinados a una muerte tan lenta como atroz, dijo que con esta iniciativa "Iban a dar voz a sus sentimientos", añadiendo que "El Instituto Juan Belmonte va a ser un soplo de libertad".



Victorino, la voz no secciona músculos ni perfora vísceras, vosotros sois más de acero cortando y atravesando entrañas al grito de ¡Olé! que de argumentos con un mínimo, ya digo sólo un mínimo, de ciencia y decencia. Los sentimientos no se os ponen en duda, como tampoco la naturaleza degenerada de esas emociones que os dictan pensamientos y actos tan cobardes y cruentos y que pretendéis justificar por medio de la hipocresía y/o la ignorancia. En cuanto a lo de la libertad imagino que te refieres exclusivamente a la vuestra para torturar y matar, que no a la del toro para no ser sometido a las consecuencias de vuestra bajeza, de vuestros embustes y de vuestra crueldad.

Intelectuales, ¿no? Supongo que a la vista de que la evolución os va relegando al vertedero del desprecio moral y legal de forma inexorable, necesitáis rodearos de un halo de cultura para intentar sobrevivir, pero se os olvida que la sociedad no es idiota y no os considera ni artistas, ni héroes, ni sabios. Sólo sois una caterva menguante de violentos arrinconados y desesperados.



Venga, Fundación, adelante con este nuevo estrafalario intento de excusar las cuotas que les cobráis a los aficionados y las subvenciones que recibís, esos mismos que os recriminan un día sí y otro también que no hacéis nada por evitar toros manipulados y figuras que perciben cifras millonarias por lidiar toros aborregados, por acabar con la corrupción de empresarios taurinos y sus amenazas y coacciones a los que quieren empezar, o por impedir que la afición taurina sea un moribundo social.

Pero no hay nada que reprocharos, no podéis cambiar la realidad, pues la cobardía es inherente al torero, el envilecimiento lo es al patrón que se lucra de esta perversión, y la ética y la justicia lo son al progreso educacional y moral.



¿Intelectuales? Lo que sois, remedando al 50% la expresión de Fritz Ziwcky, -y él sí que era una persona ilustrada- es unos depravados esféricos. Es decir, depravados se os mire por donde se os mire.