La declaración responsable... ante el pueblo ​Jurar, prometer, comprometerse, mitinear…, en definitiva todo lo que lleve consigo un COMPROMISO SOCIAL entronca con lo que conocemos como “DECLARACIÓN RESP0ONSABLE” Ángel Alonso Pachón

@@AAP1942

miércoles, 3 de marzo de 2021, 15:10 h (CET) Quizás el término “DECLARACIÓN RESPONSABLE” nos ubica en el área de la actividad económica: manifestar, ante el Organismo correspondiente, el “estado” de idoneidad con la normativa de actividad que se solicita, es causa suficiente para comenzar a desarrollar la misma.



Por pura lógica la “DECLARACIÓN RESPONSABLE”, con todas sus consecuencias en caso de incumplimiento o falsedad, es extensible a todo el ORGANIGRAMA SOCIAL y en concreto al POLÍTICO y GUBERNAMENTAL.



Jurar, prometer, comprometerse, mitinear…, en definitiva todo lo que lleve consigo un COMPROMISO SOCIAL entronca con lo que conocemos como “DECLARACIÓN RESP0ONSABLE”.



Cuando vemos arder Cataluña, cuando vemos destrozar los bienes públicos y privados, cuando observamos cómo se pisotean los derechos de todos los ciudadanos y cuando, ante todo eso, las AUTORIDADES RESPONSABLES, las que JURARON y PROMETIERON, simplemente hacen manifestaciones más o menos “sonoras”, propias, más bien de “Consejeros Espirituales”, nos quedamos boquiabiertos, al ver lo pronto que se olvidan que en su momento habían realizado sus propias “DECLARACIONES RESPONSABLES” ante la ciudadanía.



Desde el Presidente del Gobierno, hasta el último escalafón con responsabilidades en el ámbito de “ejecución”, TODOS, son sujetos responsables ante la ciudadanía y sujetos responsables, igualmente, ante la Justicia.



No basta, en estos casos gravísimos, con dar consejos… SE DEBE ACTUAR SIN SIGLAS POLÍTICAS.



Ellos tienen el poder y los medios, normales y extraordinarios… o ¿el EJÉRCITO sólo está para quitar cascotes en catástrofes naturales y limpiar la nieve en caso de impotencia ciudadana?



Todos saben que el INCUMPLIMIENTO o FALSEDAD en las DECLARACIONES RESPONSABLES, trae consigo la ANULACIÓN DE TODA ACTIVIDAD. En este caso, por extensión, el CESE EN SU CARGOS.



No creo que sea muy difícil de entender…, pero, por desgracia para el pueblo:

“Todo pícaro tiene su refugio, hasta que la tormenta pasa; el tiempo hace todo lo demás, BORRA LA MEMORIA” Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.