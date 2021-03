Clara Bennett presenta 'Las rosas del apocalipsis', un presagio reflexivo sobre el destino de la humanidad Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 16:02 h (CET) La novela narra la vida de varios personajes cuyas vidas se entrelazan y juegan un papel fundamental en un inminente fin del mundo La escritora uruguaya Clara Bennett inició la escritura de la novela Las rosas del apocalipsis (Editorial Tregolam) en el año 2015, como una palpitación interna que le reclamaba deslizarse por las páginas, para escribir una historia tan reveladora como esta, su primera novela.

"Se trata de un proceso que inicié en el año 2015, aunque no fue escrito de manera continua debido a mi trabajo, asuntos personales y otras actividades. Sin embargo, durante el año 2020 sentí que era el momento de culminar este proceso y darlo a luz. Más allá de que para muchos de nosotros ha sido un año bastante oscuro, sentí la necesidad de hacerlo precisamente por eso, con el objetivo que fuera un mensaje de reflexión y esperanza para estos tiempos".

Esa suerte de premonición que tuvo la escritora años antes de que el mundo fuese un escenario de caos e incertidumbre en la vida real, se siguió desarrollando hasta que terminó su primer libro.

Entre los aspectos destacables de Las rosas del apocalipsis están sus diferentes interpretaciones, como la buena literatura, en las que los lectores podrán disfrutar tanto de una novela entretenida llena de misterios y secretos, como de una historia alegórica que despierta la conciencia para arrojar una conclusión trascendental y profunda: la humanidad está viviendo una etapa de grandes revelaciones y es necesario un trabajo en conjunto para evitar la catástrofe terrenal.

"Estamos viviendo momentos muy difíciles como humanidad y creo que más allá de que se trata de una obra de ficción, hay aspectos que pueden enmarcarse en nuestra realidad actual y dar pie a reflexionar".

En el libro de Clara Bennett convergen diferentes personajes que representan tanto el mundo occidental como el oriental, así como las religiones más representativas del mundo. De tal manera que, cada uno de ellos descubrirá que tiene un papel fundamental en el sino de la humanidad.

Así, cada capítulo desgrana la vida de todos sus protagonistas: Tarik, se encuentra en medio de un conflicto interno pues no comparte las acciones realizadas en defensa de la religión musulmana por parte de las tropas extremistas en Siria; allí, coincidirá con Belén, una monja católica que se encuentra en misión religiosa en Palmira y cuya integridad se verá amenazada debido al conflicto entre musulmanes y cristianos. Pilar, David y su descendencia, también tendrán un rol que cumplir a lo largo de la historia. Por otra parte el general Maclean, cuyo objetivo es evitar un ataque terrorista por parte de los radicales, también entrará en escena junto con Aisha, la novia de Tarik, que se encuentra alistada en la Peshmerga kurda para luchar contra el Estado Islámico, que busca expandirse por el mundo.

Según transcurre la historia, y tras la aparición de un manuscrito que data de la época de Jesucristo, cada uno de ellos tendrá que asumir con valentía y fe su cometido, en un desenlace que nadie se espera.

¿Acaso la humanidad está a punto de entrar en una nueva era? ¿Quién escribió siglos atrás ese texto antiguo conocido como el libro del Apocalipsis y qué vaticinios se esconden en él?

¿Se podrá salvar la humanidad o ya es tarde? ¿Por qué precisamente estos personajes parecen ser los «elegidos» en un mundo en el que conviven miles de millones de personas?

"Creo que debemos buscar en las raíces ancestrales los conocimientos y la sabiduría para enfrentar el mundo que nos rodea y así apostar a un futuro mejor para la raza humana. Siento que se ha avanzado mucho tecnológicamente, pero el ser humano ha quedado un tanto perdido, vacío de contenidos morales y espirituales".

Para todos los lectores que busquen más allá de una historia superficial, que persigan una lectura para devorar en poco tiempo y que a la vez les resulte introspectiva, pueden acudir a las librerías de internet para conseguir un ejemplar cuanto antes, pues no les decepcionará.

Y es que Clara Bennett ha escrito en Las rosas del apocalipsis una historia plagada de esperanza, reflexión y de conciencia colectiva, en donde la principal enseñanza que ofrece esta novela trasciende al lector de una manera lapidaria: la humanidad ha de trabajar como un todo inseparable para salvar su inminente destino.

