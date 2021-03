El amor Es poder dormir bien por las noches Josep Calabuig

martes, 2 de marzo de 2021, 11:49 h (CET) Amar es olvidar... lo que no se pudo tener y mala soy... porque no me han querido y poco me importó.

Sólo quería saber de sus sentimientos para seguir o dejar el intento. Amar es olvidar y dar la espalda, los estragos del corazón, amar es olvidar la locura del insomnio y decir: Ramón Gherivaytt ha elegido su vida, ha sido muy feliz. Bien... amar es comprender las conductas del otro y aceptarlas. Decir, pues sí, amar es saber bien que ha hecho lo mejor y yo: nunca fui suya... amar es continuar luchando en la sombra y el oriente de tu vida, recordando las palabras de tu abuelo Constantino, de que "no se robar ni el valor de una aguja". No se debe robar un amor tampoco. No se debe robar, en fin.



Amar es poder dormir bien de noche porque él, aquel chico tan guapo que conociste cuando tenías 26 años, ha hecho lo que ha querido. Amar es sufrir en silencio, en su silencio, comprender que fue feliz y conmigo, en mi misma silla, jamás lo sería. Amar es dar pasos grandes de luz y sombra oscura de campo y mar abiertos, de paloma y de caballo, y el bienestar, que vendrá en la muerte.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Desastre completo. Casado claudica ante Sánchez sin conseguir sus objetivos “El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres” Platón El amor Es poder dormir bien por las noches Fraternidad universal La fraternidad no es un sentimiento sino el resultado del amor de Dios en las personas Por favor, apaguen sus móviles. Los niños, no ​Si permitimos que nuestro hijo de cinco años juegue durante los cuarenta y cinco minutos de la misa del domingo a Miniom Rush, ¿de qué manera está participando? En el PP, tibios, triviales y flojos; o no ​Tibios, triviales y flojos. Por falta de un hervor o varios, como alguien ha intentado entender-disimular-justificar lo que a la postre es un tiro en el pie propio