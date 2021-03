Dársena21, despunte de la especialización en almacenaje y logística de e-commerce y marketing promocional Comunicae

lunes, 1 de marzo de 2021, 15:07 h (CET) El crecimiento del comercio electrónico en más de un 30% el pasado año con cifras cercanas a los 40.000 millones de euros de facturación anual hacen que el sector logístico esté en pleno desarrollo y modernización de capacidades y alcance en el mercado El colapso inicial en el sector logístico al inicio de pandemia, cuando las ventas por internet se dispararon alcanzando máximos históricos y multiplicando su volumen de negocio, hizo que el sector logístico se viera con dificultades para abastecer la demanda de productos que se estaban produciendo.

Mas allá del “efecto acopio” inicial, la tendencia va al alza y los hábitos de consumo a través de internet se han afianzado enormemente a lo largo del pasado año. Esto trae un incremento en la cantidad de centros logísticos disponibles y un aumento en la competitividad.

Dársena21, filial logística de Normadat SA, sitúa su centro logístico en Guadalajara. Situado en un emplazamiento perfecto gracias a la rápida salida a las carreteras A-2 y R-2, ofrece un tiempo de respuesta de 40 minutos hasta el centro de Madrid para la entrega de mercancía y pedidos.

Enclavado en el centro del territorio nacional, en uno de los principales corredores logísticos de España, entre Madrid y Barcelona, y con salidas rápidas hacia Zaragoza y Valencia, posee una ubicación estudiada estratégicamente para dar respuesta rápida a la salida de mercancías hacia cualquier punto de la península.

En España, el sector de la logística y el transporte representa más de 1 millón de empleos y el 8 % de PIB, además de un crecimiento del comercio electrónico de más de un 30% el pasado año con cifras cercanas a los 40.000 millones de euros de facturación anual.

Dársena21, operador logístico experto en servicios de apoyo al ecommerce y a la logística del marketing surgió como filial fruto de la especialización de Normadat SA en soluciones logísticas gracias al gran cambio de paradigma en el sector de la logística pues ahora no se compite en los productos si no en los servicios, tratando de perfeccionar la gestión de la cadena de suministro tanto como sea posible para dar el mejor servicio al cliente.

Utilizando herramientas y metodología especializada en el almacenaje y la distribución de merchandising promocional o la paquetería del e-commerce, Dársena21 gestiona toda la cadena logística desde la recepción, el almacenamiento, inventario, control de stock, picking y packing, cross-docking de mercancías y logística inversa de envíos.

La capacidad de Dársena21 para la resolución de incidencias en cualquier parte de la cadena de suministro también es notable. Gracias a la experiencia acumulada en servicios muy especializados para cada tipo de necesidad, prestan apoyo en la totalidad de las fases del ciclo de producto. Desde las compras de materiales, la atención al cliente, la gestión de campañas publicitarias, el inventario de productos (provenientes de actividad e-commerce o desde campañas promocionales) trabajando con software especializado en la gestión del almacenamiento (SGA), hasta el transporte y la entrega incluso de última milla.

Más de 10000m2 de instalaciones punteras para dar servicio a las necesidades de almacenaje, logística y distribución del mercado español. Eficiencia a través de tecnología.

