Hidro Tecla es el sueño de muchos tecleños. Una de las propuestas más fuertes de Roberto d’Aubuisson. La gestión de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es deficiente y las quejas se acumulan en el municipio.

SANTA TECLA, SV - Los ciudadanos se manifiestan, en muchas ocasiones, por la carencia de agua y su poca presión. Y, entonces, acude Roberto d’Aubuisson a ‘salvar’ a su pueblo. No es la primera vez. El Alcalde, de los últimos seis años, ha realizado numerosas acciones para que a los tecleños no les falte agua. Lo que ha comenzado con pequeños gestos, ahora se transformará en un gran proyecto.



¿A quién va dirigido Hidro Tecla?

El Triunfo, Las Granadillas, El Matazano y Los Amates son algunos de los cantones más perjudicados por la escasez de agua. Los vecinos coinciden en que es un “problema serio nacional y no se puede vivir así”. La respuesta del Alcalde, en esta propuesta del nuevo Plan Municipal, es contundente: un proyecto, a la altura, de este municipio, Hidro Tecla. Tal y como ha indicado el propio Alcalde, el agua llegará a todos los puntos de Santa Tecla: nadie, absolutamente nadie, se quedará sin una ‘gota de agua’.



“Solo me puedo bañar a las dos de la mañana”, indica un vecino tecleño. Roberto d’Aubuisson va a ofrecer cantidad de agua y calidad, en el servicio.



Un problema nacional, una solución local

Tanto los vecinos de Santa Tecla como el propio Gobierno Municipal instan a ANDA a cambiar su servicio. La institución, propiedad del Gobierno Central (GOES), hace ‘oídos sordos’ a aquello que se le comunica. De hecho, su última respuesta fue perforar unos pozos más profundos a la par de otros, ya existentes. Y, con ello, se ha generado un vacío al construido anteriormente. ¿A quién se le ocurre realizar pozos, sin una estrategia clara de ejecución? Por ello, una de las acciones de Hidro Tecla será crear pozos municipales, que abastezcan a la ciudad. Para Roberto d’Aubuisson municipalizar la gestión del agua siempre ha sido la mejor solución.



Conscientes, de que ANDA y el GOES envían el agua, nacionalmente, haciendo caso omiso a los lugares más perjudicados.



Como es complicado o imposible, la municipalización de la gestión, Roberto d’Aubuisson responde con Hidro Tecla. El manto acuífero más grande de El Salvador, tras el río Lempa, se ubica en Santa Tecla. ¿Por qué nunca había pensado en ello el GOES y sí Roberto d’Aubuisson? Respuesta sencilla: buscando soluciones, han encontrado lo mejor para los tecleños.



Roberto d’Aubuisson: la mejor opción para Santa Tecla ¿Es Roberto d’Aubuisson un salvavidas en Santa Tecla? La respuesta es clara: sí, lo es. Cuando d’Aubuisson ha paseado por las calles y los vecinos le han demandado un cambio, respecto al agua, él ha actuado. Y lo que este medio percibe, en el municipio, es que Roberto d’Aubuisson volverá a ser Alcalde de Santa Tecla, por sus magníficos gestos. El sueño de los tecleños es tener agua, siempre, las 24 horas. Pues, ese sueño se cumplirá, próximamente. En la próxima legislatura de Roberto d’Aubuisson. Hidro Tecla es ya una realidad.