Gaia Jiménez, la escritora que prefiere definirse a través de las horas que pasa escribiendo

Gaia Jiménez tiene una bonita historia que contar. La escritora no es capaz de definirse por la cantidad de horas que pasó estudiando Pedagogía en la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga o por todos los viajes a Londres en los que trataba de certificarse como Asistente de Analista de Conducta. La autora está más inclinada a definirse a través de esa vida que se empeñó en encerrarla entre cuatro paredes con la tentación constante de su ordenador y el tiempo suficiente para hacer lo que realmente deseaba.

Nació hace 34 años en un barrio malagueño, donde creció, vivió y trabajó sabiendo que su destino la empujaría a coger sus inquietudes y a transformarlas en palabras. Esas palabras se transformaron, por primera vez, en La lluvia me dirá quién eres, el primer libro de Gaia Jiménez.



La lluvia me dirá quién eres comienza con un grave accidente de tráfico en donde la protagonista pierde la memoria, teniendo que enfrentarse a la vida sin más herramientas que las que va construyendo con ayuda de su intuición. Libre de condicionamientos sociales que le indiquen un camino, emprenderá un viaje que la llevará a conocer la oscuridad del alma humana, pero también aprenderá a sobrevivir con la fuerza que habita en su interior. La novela es la historia de muchas mujeres en diferentes partes del mundo, que salen adelante con el alma rota y de las cicatrices de una guerra en la que ellas no siempre son las vencedoras.



Según la crítica, Gaia Jiménez ha sido capaz de tratar temas que están bastante invisibilizados. Además, como ya intuimos cuando nos asomamos al argumento del libro, el componente femenino es bastante potente. La protagonista de la historia es más vulnerable que nunca, sin los mecanismos que ofrece la memoria, tendrá una gran barrera a la hora de enfrentarse al mundo. Sin embargo, debe superar esta barrera y hacerse con él.



También, leyendo otras de las opiniones que los lectores han ido dejando en redes sociales, averiguamos que la obra, aunque parece tener un argumento bastante definido, está llena de sorpresas que acontecen, nada más y nada menos, que en las primeras páginas. Gaia Jiménez consigue con La lluvia me dirá quién eres no solo crear una novela contemporánea de corte femenino sino también un libro con algunos misterios que resolver.



Actualmente, Gaia Jiménez ha terminado dos nuevos borradores, fieles al estilo de la autora y dará mucho que hablar.