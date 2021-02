Una sola visita a Menorca es insuficiente para disfrutar todas sus maravillas

Menorca es una de las tres islas baleares españolas más visitadas por todos sus atractivos. Sus calas de aguas cristalinas, reservas naturales, legado arquitectónico, cultura, gastronomía y demás, la convierten en un destino turístico por excelencia, no solo de Europa, sino del mundo entero.

Una de las islas mejor preservadas de todo el Mediterráneo y, por qué no, del mundo entero, es Menorca. Se caracteriza por ser un territorio más tranquilo y relajado que sus vecinas Mallorca e Ibiza, que junto a Menorca, conforman el trío de las Islas Baleares más visitadas (también forma parte Formentera).



Es uno de los destinos turísticos más visitados, no solo por habitantes del país, sino por los extranjeros también, quienes se maravillan con sus playas interminables con aguas turquesas y cristalinas, arenas blancas y cálidas, y las bahías rocosas denominadas calas, muchas de ellas prácticamente inhóspitas, siendo el delirio de quienes buscan la mayor tranquilidad y paz posibles en un paraje natural de ensueño.



Es tanto lo que Menorca tiene para ofrecer, que un solo viaje a este paradisíaco lugar es insuficiente. Y es que quien vaya por primera vez siempre va a querer regresar y así deleitarse no solo con sus bellezas naturales, sino con su legado histórico, cultural, hospitalidad, infraestructura turística, productos típicos como el calzado artesanal, la exquisita gastronomía y mucho más.



Atractivos para visitarla una y otra vez

Menorca tiene muchos atractivos, no basta un solo viaje para disfrutar de todas sus maravillas. Entre los atributos que hacen de esta isla balear un territorio único en el mundo, podemos mencionar los siguientes.



Playas vírgenes y hermosas calas Para quienes pueden sentir algo de nostalgia por no cumplir con su deseo de viajar al Caribe, una opción excelente es ir a Menorca y disfrutar de los paisajes marinos más hermosos que alguien pueda imaginar.



En esta isla, propios y extraños pueden disfrutar de playas espectaculares alejadas del ajetreo de la ciudad y del bullicio, en las que se puede contar con los servicios tradicionales de chiringuitos, baños, hamacas, etcétera. Son parajes en los que la tranquilidad y el relax son los protagonistas.



Son casi ilimitadas las playas y las calas en Menorca, definir cuáles son las más hermosas es difícil, porque todas son espectaculares.



Entre las más visitadas por su incalculable belleza se encuentran: Cala Turqueta, con aguas de un profundo azul turquesa, es una de las playas más visitadas por su belleza única. Cala Galdana, también es una de las más visitadas, ya que cuenta con todos los servicios para una estancia cómoda y agradable. Cala Mitjana, está situada cerca de Cala Galdana. Es una cala virgen que ofrece un paisaje único. Cala Macarella es una de las playas más hermosas de Menorca, seguro que la mayoría la ha visto en postales. Sus aguas son cristalinas y cálidas. Cala Pregonda tiene la particularidad de que parte de sus aguas son de tonalidad rosa, lo que la hace muy especial. Yacimientos arqueológicos



En Menorca se pueden observar vestigios de lo que fueron antiguas civilizaciones, un legado arquitectónico que le confieren a esta isla un gran valor histórico que bien vale la pena conocer. En el pueblo talayótico de Torre d’en Galmés, se conservan taulas y talayots, sin duda, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país.



La típica Cueva de Xoroi

Una de las mayores atracciones de la isla es la llamada Cova d’en Xoroi (Cueva de Xoroi), tras la cual hay una leyenda. Se dice que un hombre llegó a ella proveniente del mar, sin que nadie sepa cómo exactamente aún, aunque muchos lo atribuyen a un naufragio, y estableció el lugar como su refugio. Hoy en día es un lugar muy visitado, ya que cuenta con varios miradores y terrazas en varias alturas, y que funciona como un bar musical por el día y como discoteca en horas nocturnas. Quien vaya a dicho lugar no podrá dejar de disfrutar de la típica "pomada", que es una bebida que combina ginebra y limonada.



La puesta de sol en el Faro de Artrutx

Un momento de antología que no puede dejarse pasar en Menorca, es disfrutar de una puesta de sol en Cap d’Artrutx, específicamente en el faro, el cual fue construido en el siglo XIX. Muchas personas se reúnen en el lugar para admirar este espectáculo que día tras día regala esta isla a sus visitantes.



Fabricación artesanal de calzado

Menorca ha sido tradicionalmente un lugar propicio para adquirir calzados hermosos y de la mejor calidad, sin duda, resulta ser otro de sus grandes atributos. Uno de sus productos más típicos son las abarcas, la sandalia menorquina tradicional, sin embargo, han ido surgiendo otras propuestas más sofisticadas de renombrados diseñadores.



Las mismas abarcas típicas se han ido reinventando, convirtiendo las sandalias rústicas de cuero en opciones muy chic para lucir en verano. En Menorca hay muchas tiendas en las que se pueden conseguir en gran variedad de modelos y colores, incluso pintadas a mano, desde las más tradicionales, hasta las más vanguardistas, hay para todos los gustos.



Al haber gran cantidad de modelos y una infinidad de tiendas, los precios son bastante competitivos, nadie puede salir de Menorca sin llevarse más de un par.



La deliciosa gastronomía local

Otro importante atributo que tiene Menorca para encantar a propios y extraños es su gastronomía, siendo destacable la reconocida mundialmente caldereta de langosta, el plato estrella de la isla.



Otras delicias que hacen de Menorca un paraíso gastronómico son la sobrasada, los embutidos, el delicioso queso de Mahón, las ensaimadas y los pastissets.



Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar todas estas delicias en los restaurantes y otros sitios turísticos pintorescos y acogedores que la isla tiene para ofrecer, con imponentes vistas al mar y ambientes maravillosos.



El puerto de Mahón

Uno de los sitios de visita obligatoria en Menorca es el puerto de Mahón, catalogado como el puerto natural más grande del mar Mediterráneo y el segundo en todo el mundo. Las vistas que desde allí se pueden contemplar de día y de noche son espectaculares, además, está la opción de disfrutar de sitios de ocio muy acogedores para beber y comer.