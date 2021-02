Cogollos de marihuana legales a domicilio Porque no todo el cannabis tiene los efectos que muchos imaginan Redacción Siglo XXI

lunes, 22 de febrero de 2021, 13:02 h (CET) La moda del CBD (cannabidiol, un compuesto presente en la planta del cáñamo) llega incluso a alimentos o bebidas que se nos ofrecen con normalidad. Esa sensación revolucionaria de poder comprar en el supermercado unas cervezas cuyo embalaje trae el dibujo de una hoja de Cannabis es una rendija de libertad en un sector que tiene la sombra del veto. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?



Lo más clásico son los cogollos cbd 100% legales, que tienen un contenido menor al 0,2% THC (tetrahidrocannabidol, que es donde está la clave del efecto psicoactivo) y cuya baja presencia hace que esté completamente permitida su venta. Estos cogollos están pensados especialmente para quienes buscan las propiedades terapéuticas, así como el aroma y sabor.



Los cogollos CBD legales en España y en toda Europa están al alcance de cualquiera en la tienda online The Tree CBD, junto a otros elementos con CBD como aceites, miel, bálsamos, resinas y por supuesto cogollos de toda la variedad que existe en el mercado y con grandes resultados relajantes sin llegar a tener efecto psicoactivo.



En flor seca, el cogollo de maría de esta forma es como un café descafeinado. Conserva su aroma y su sabor pero en este caso al cogollo se le ha quitado lo justo para hacer que sea legal y no coloque.



Tiene muchas indicaciones medicinales pero sobre todo efectos relajantes placenteros, que es lo que buscan la mayoría de quienes suelen comprar cogollos cbd.



En un tiempo convulso como el que vivimos, con incertidumbre económica y sanitaria acompañadas de un cierto aislamiento social, ha quedado patente que la demanda de ansiolíticos se ha disparado. Comprar cogollos marihuana es una manera de consumir este medicamento de una manera natural.



La clave está en que no tiene efectos psicoactivos

Muchos se estarán preguntando cómo es posible comprar con normalidad cogollos y demás productos, y el secreto está en la ausencia de efectos psicoactivos. Aunque siguen siendo naturales, han sido modificados para quedarse sólo con el CBD (el cannabidiol) que es también un componente del cannabis. La parte con efectos buenos, por así decirlo. De hecho es su cualidad más apreciada: que es un relajante muscular y anticonvulsivo natural.



Desde hace años hay médicos que lo incluyen en los tratamientos a sus pacientes con dolor crónico o para paliar los efectos secundarios de tratamientos agresivos como la quimioterapia. Por supuesto siempre en combinación con otros medicamentos. Pero para las personas que buscan un efecto ansiolítico, es una magnífica opción consumir estos cogollos CBD que tienen un porcentaje de THC máximo del 0,2%, que es lo legalmente permitido.



¿Es seguro el CBD?

Por supuesto que es seguro, de ahí que sea legal. No tiene efectos nocivos conocidos a medio plazo y tampoco efectos secundarios. Como mucho hay quien manifiesta una sequedad de boca o somnolencia, pero depende de cada organismo y de la responsabilidad en el tipo de consumo.



En España asociaciones como el Observatorio Español del Cannabis Medicinal reclaman a gritos que los enfermos crónicos tengan libertad para consumir CBD como ya ocurre en muchos países de Europa, y aunque todavía falla su presencia generalizada en estancos, sí que es posible su compra online.



