Panorama callejero... retrato fiel de una democracia en pañales

La Democracia no puede ser refugio de ideologías que no respeten la CONVIVENCIA y las LIBERTADES, en su sentido más social y ético.



Lo “SOCIAL” es el campo donde se desarrolla la Democracia y lo “ÉTICO”, es el concepto integrador de lo “Social”.



Esto no es filosofía, es DEMOCRACIA, pura y dura.



Comencemos por lo “ÉTICO”. Las “Libertades”, el “Derecho de Expresión”, el “Yo soy YO y mis circunstancias o mis decisiones”, no son conceptos aglutinadores porque sean INDIVIDUALES, no; son conceptos AGLUTINADOS en una DEMOCRACIA AGLUTINADORA.



Este aparente juego de palabras no es, ni más ni menos que la “POLIS DEMÓCRATA” de cualquier sociedad. Las libertades, que hoy son utilizadas como antorchas para quemar y destruir lo común, no AGLUTINAN, porque lo que quieren es IMPONER y eso rompe el concepto básico de la ÉTICA.



Es la propia sociedad, la que, debidamente estructurada, debe LLENAR DE CONTENIDOS, el concepto de “LIBERTADES”, y la valoración social de cada una de ellas. Pongo un simple ejemplo, como idea a desarrollar “éticamente” por cada uno:

El insulto grave, la insinuación al odio… hacia personas que representan los poderes de un ESTADO, deben tener consideración PENAL, porque atacan. no al individuo sino a la DEMOCRACIA INTEGRADORA y en definitiva a sus REPRESENTANTES LEGÍTIMOS.



La “libertad de expresión” debe entroncar, perfectamente, con los conceptos de DEMOCRACIA, CONVIVENCIA y LIBERTADES.

Los “anti sistema”, son la antítesis de una DEMOCRACIA, no por lo que hacen, sino porque en un Estado todo se desarrolla, se corrige o se elimina HABLANDO, nunca ARRASANDO la propia sociedad.



Merece, en base a lo expuesto, hacer un comentario sobre los “poderes ejecutivos”, legalmente elegidos:



La DEMOCRACIA, la CONVIVENCIA y las LIBERTADES se deben defender porque son la base del ESTADO… Hacer política “conceptual partidista”, no es lo propio en caso de levantamiento social… Lo propio es, PONER LOS MEDIOS NECESARIOS para rebajar la tensión y LEGISLAR para poder PENALIZAR muy seriamente toda actuación que destruya lo ÉTICO y lo SOCIAL.