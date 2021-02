Japón y Paraguay: Socios Económicos Estratégicos Históricamente las fraternas relaciones entre Paraguay y Japón han producido una excelente cooperación técnica en los rubros de producción agrícola, educación y el desarrollo sostenible rural Peter Tase

lunes, 22 de febrero de 2021, 11:54 h (CET) Las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Japón, establecidas en noviembre 1919, son muy específicas y exclusivas por el ingreso de la primera colonia de cien familias japonesas, con la invitación del gobierno Paraguayo, en la municipalidad de La Colmena (departamento del Paraguarí), donde iniciaron su nueva vida el 14 de mayo, 1936. La Colmena queda 139 kilómetros de Asunción y tiene un museo fotográfico “Dr. Hideho Tanaka” en donde se puede aprender más sobre la vida, integración y la cultura de las colonias japonesas en Paraguay, ahora se estimas más de 7 mil pobladores con origen del país asiático. La llegada del segundo grupo de japoneses se autorizo en 1954 y en 1959 se cumplió el acuerdo bilateral de dicha emigración, más tarde se crearon las colonias japonesas de Pirapó en Itapúa, y Yguazú en Alto Paraná.



Históricamente las fraternas relaciones entre Paraguay y Japón han producido una excelente cooperación técnica en los rubros de producción agrícola, educación y el desarrollo sostenible rural; por otro lado, Asunción carece una hoja de ruta hacia para establecer aún más las relaciones económicas y estrechar los vínculos comerciales y estratégicos con Tokio. En el 2010 Paraguay envió una gran cantidad de sésamo y soja en los mercados de Japón con un valor de 2,380 millón yen; la importación desde Japón alcanzó 9,450 millón yen (en maquinarias, tecnología agro industrial, productos químicos), es evidente que existe un desbalance comercial entre ambos países. En el 2004, Japón invirtió más de US$ 84 millones para el desarrollo económico y social del Paraguay. [1] Solo en el 2013, los productos agropecuarios del Paraguay, exportados en Japón, alcanzaron US$ 72 millones. Según las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Industria y Comercio, el valor de las exportaciones del Paraguay hacía Japón es inferior a las exportaciones paraguayas en Holanda, del mismo periodo. De la misma manera, en el año pasado, Japón no figura en la lista de los diez principales países que son mayores socios que importan productos desde Paraguay, aunque el Paraguay exporta el 66,6 por ciento de estos productos por vías fluviales.



Por otro lado, el mercado japonés tiene un gran interés en el rubro del sésamo lo cual está previsto de generar US$ 75 millones para los campesinos en la zafra del 2014. [2] Según las estimaciones de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (CAPEXSE), en la agricultura campesina del Paraguay; el sésamo es el rubro que genera mucha ganancia y funciona sin el subsidio de semillas por el estado. Paraguay es el mayor productor del Sésamo en nivel mundial, este rubro principalmente se exporta en Japón y recientemente, con el convenio publico privado, se espera una cosecha de más de 30.000 toneladas de sésamo en unas 69.000 hectáreas sembradas, también los rendimientos promedios serán de 400 kg/ha a 800 kg/ha, y se espera el envió al exterior de más de 80 mil toneladas de dicha materia prima, en Japón y otros mercados asiáticos. En Paraguay, 78 por ciento de los productos exportados al exterior son materia prima y 13 por ciento son materia prima procesada. Teniendo en cuenta estas estadísticas, Japón puede brindar mayor apoyo a la industria paraguaya para acrecentar el nivel del valor agregado en sus productos agropecuarios y ganaderos, así mismo contribuir hacía la diversificación y ampliación de la presencia de los productos del Paraguay en nivel mundial. [3] Por ejemplo el intercambio comercial entre el Paraguay y los siguientes países: Colombia, Ecuador, Surinam, Guatemala y Nicaragua, es casi inexistente. Al presente, Asunción estableció buenas relaciones bilaterales con los países del MERCOSUR, al mismo tiempo hay una gran necesidad para establecer acuerdos de libre comercio entre la Republica del Paraguay y el estado del Japón, y por supuesto con Indonesia, Corea y Malasia. Fortaleciendo el intercambio comercial con el Japón y otros países asiáticos, mejorando la competitividad, el gobierno del Presidente Horacio Cartes tendrá alto volumen de capacidad micro económico y sofisticación de la competitividad local. Además una nueva imagen del Paraguay surgirá en los mercados mundiales y por fin la capacidad operacional y estrategias de las empresas paraguayas mantendrán un alto nivel de productividad e innovación.



El 19 de febrero, el ministro Gustavo Leite, anuncio más inversiones en varios sectores: confecciones, autopartes y plástica. El Ministro Leite, añadió “que Brasil va a producir 5,5 millones de automóviles en el año 2017, y [Paraguay] desea producir la mayor cantidad de cableados para esos autos, y tenemos la genuina intención de ser un polo autopartista súper eficiente, Paraguay está comenzando a transitar ‘un nuevo camino’”. En ese sentido, el 25 de abril del 2014, la transnacional japonesa Yazaki, que es la número uno del mundo en manufactura de autopartes, con más de 238 mil trabajadores y con oficinas en 42 países, va a inaugurar su centro industrial en Paraguay. También la empresa Tsuneishi, la tercera más grande de astilleros en Japón, y la autopartista Fujikura están radicados con sus oficinas en Asunción.



Presidente Cartes: Primera Visita Oficial en Japón

El 13 de marzo, el jefe del gobierno Paraguayo, Horacio Cartes, recibió las cartas credenciales del nuevo representante extraordinario del Japón en Asunción, embajador Yoshihisa Ueda. Esta ceremonia fue en el Palacio de López, donde asistieron delegaciones diplomáticas, la comitiva del Japón y miembros del ejecutivo Paraguayo. El Gobierno japonés había designado a Yoshihisa Ueda, de 62 años, ex funcionario del Ministerio de Finanzas, como nuevo embajador de ese país en el Paraguay. [4]



Un día antes, el Ministro Sustituto de Relaciones Exteriores, Embajador Federico González Franco, recibió al Embajador Yoshihisa Uesa, quien presentó copias de sus Cartas Credenciales que lo acreditan como Representante Diplomático de su país ante el Gobierno paraguayo. [5]



De esta manera, el Embajador Takeshi Kamitani, termina su mandato como representante del Japón en Asunción desde el 2011. La delegación diplomática de Japón mantiene estrechas relaciones de asistencia en desarrollo sostenible y en el servicio de salud pública con el Paraguay, al que ayudaron en la construcción del nuevo Hospital de Clínicas. Sin embargo, durante la gestión del nuevo embajador japonés, está previsto el crecimiento de relaciones comerciales entre ambos países y una actitud más dinámica por parte de la cancillería nacional en lograr la primera visita oficial del Presidente Horacio Cartes en Tokio y en otros países del Asia Sudeste.



Fuentes y notas: [1] http://www.mofa.go.jp/region/latin/paraguay/data.html [2] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/sesamo-ingresara-us-75-millones-a-bolsillos-de-campesinos-en-zafra-2014-1223761.html [3] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/nuevos-voluntarios-de-jica-se-suman-a-actividades-productivas-1210356.html [4] http://www.presidencia.gov.py/noticia/12797-el-presidente-recibio-cartas-credenciales-de-nuevo-embajador-del-japon-.html#.UyZDc_ldU3k [5] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/nuevo-embajador-nipon-1224470.html http://www.mofa.go.jp/announce/event/2012/5/0523_02.html http://www.abc.com.py/nacionales/cartes-prepararia-viaje-a-japon-1211906.html

