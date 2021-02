Las propuestas de Roberto d’Aubuisson debilitan a Henry Flores Los tecleños quieren votar la mejor opción: Roberto d’Aubuisson Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 19 de febrero de 2021, 12:57 h (CET)

Quedando menos de dos semanas para las elecciones municipales de Santa Tecla, los candidatos ‘apuran’ el tiempo para ganar la Alcaldía.

Roberto d’Aubuisson es el favorito, entre el resto de candidatos. Aventaja en 10 puntos a Henry Flores, de Nuevas Ideas.

Las propuestas de Roberto d’Aubuisson

Roberto d’Aubuisson se caracteriza por cumplir sus promesas.



Las dos legislaturas de Roberto d’Aubuisson se traducen en proyectos, que los tecleños agradecen.



Las acciones, de d’Aubuisson, para los próximos años, se resumen en cinco líneas: Mejorar el acceso al agua en el municipio, con Hidro Tecla. Mejorar la movilidad urbana y rural. Construir nuevas soluciones inteligentes de parqueos. Profesionalizar el Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST). Ampliación de cobertura de los servicios municipales. Roberto d’Aubuisson responde, con acciones, a todo aquello que demandan los tecleños. Hidro Tecla incluye numerosos proyectos: Perforación de pozos de agua, a nivel urbano. Construcción de tanques y erservorios de almacenamiento y escorrentía cero. Complementar suministro de agua ANDA para la población. Construcción de tanques de captación de aguas lluvias. Agua para parques y riego por goteo. Control de inundaciones y drenaje.



La seguridad, con Roberto d’Aubuisson

La seguridad es una línea política muy importante para Roberto d’Aubuisson.



Escudo Tecla es el proyecto estrella, hecho realidad. Un sistema integral, tecnológico y humano, para brindar seguridad a los tecleños.



Cámaras de Video Vigilancia, unidad canina, unidad de tránsito, etc.



Los tecleños están muy contentos con todas estas acciones. Las 300 cámaras de Video Vigilancia otorgan tranquilidad, en las calles:

“Tenemos una ciudad muy segura, con todas las cámaras. Son pocos los asaltos que hay. Con las cámaras, todo se mantiene tranquilo. El trabajo de Roberto d’Aubuisson ha dado resultados”, comenta un vecino, en una encuesta.



El siguiente paso es la profesionalización del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST).

Entre sus propuestas, destacan las siguientes:

Creación de una academia CAMST: preparación física y psicológica de los agentes.

Agentes especializados en áreas temáticas.

Agentes más humanos y cercanos a la gente.

Aplicación de la tecnología. Roberto d’Aubuisson se esfuerza, en el tema de seguridad, porque es consciente de lo importante que es para los tecleños.



La movilidad con Roberto d’Aubuisson

El parqueo y la movilidad importan a los tecleños. Por ello, Roberto d’Aubuisson ofrece soluciones para que el municipio sea transitable y seguro:



Plan de mejora de las vías urbanas y accesibilidad universal.

Parques urbanos sostenibles.

Mejora de infraestructura ciclista.

Parqueo inteligente.



Henry Flores: un candidato vacío

Por otro lado; a Henry Flores, su principal rival, no se le ha escuchado aún ninguna propuesta como candidato a la Alcaldía.



Su guion político es alabar a Nayib Bukele y ‘copiar’ acciones, que anteriormente, ha presentado Roberto d’Aubuisson.



Para que este escenario no se produzca, Roberto d’Aubuisson sigue siendo la mejor opción para los tecleños.



El voto al Alcalde, de estos últimos seis años, se traduce en seguridad y calidad de vida para los tecleños.



