Juguetes eróticos con App, los más vendidos este San Valentín Juguetes eróticos con App, los más vendidos este San Valentín Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 10 de febrero de 2021, 13:16 h (CET) Nadie puede negar que los succionadores han sido el boom de los juguetes sexuales en los dos últimos años. El “efecto Satisfyer” que se ha producido en redes sociales disparó las ventas hasta límites insospechados pero esto solo ha sido el principio.

Para este San Valentín, se prevé que los protagonistas sean los juguetes más innovadores, aquellos que se pueden controlar a través de una app del móvil a cualquier distancia. Los juguetes controlados por app se han colado dentro de los más vendidos codeándose con los succionadores más conocidos. Vibradores de pareja, anillos vibradores, masturbadores, huevos vibradores… todos los puedes encontrar con app móvil.



Vibradores con App, ¿cómo funcionan?

Si ya era revolucionario poder disponer de vibradores recargables o estimuladores que se accionaban mediante un mando a distancia, ahora la experiencia puede ser doblemente emocionante. La introducción de las aplicaciones permite desde accionar el vibrador en cualquier momento y sin que importe la distancia, hasta sincronizar su vibración con tu música favorita o el sonido ambiente. Da igual el lugar en que estés; con la app, puedes controlar el vibrador de tu pareja aunque te encuentres en la otra punta del mundo.



Para vivir la experiencia de estos nuevos juguetes sexuales, solo hace falta que dos personas se descargue la app, se acepten mutuamente como compañeros y comienza el placer.



Son productos que no solo adquieren las parejas con relación a distancia, sino como nos dicen desde Diversual, personas sin pareja con ganas de disfrutar de forma diferente, o parejas que quieren jugar en sitios públicos con la discreción que les aporta el control por app.*



Satisfyer, a la cabeza

Algunos de los juguetes más buscados en la web de Diversual son los de la marca Satisfyer. En los últimos meses, el fabricante del succionador más conocido ha dado que hablar con dos de sus últimas propuestas. Se trata del Satisfyer Double Joy, un juguete para pareja que estimula el clítoris y el punto G y además es compatible con la penetración, y la gama de succionadores Curvy con doble función vibración-succión.



Los dos son compatibles con la app Satisfyer Connect, que permite la comunicación y la interacción entre la pareja a través de internet. La aplicación permite activar distintas funcionalidades, como modificar ritmos y modos de vibración, vibración al ritmo del sonido ambiental la música reproducida por el dispositivo, guardar tus patrones favoritos o interactuar por videochat.



Sorprendentemente no son productos de alto coste, puedes disfruta de los múltiples beneficios de ambos juguetes por menos de 30 euros cada uno en Diversual.



Los mejores aliados en época de confinamiento

Los juguetes sexuales que funcionan con aplicación móvil han sido y siguen siendo, los grandes aliados de las parejas en época de pandemia. Las restricciones de movilidad y los confinamientos han provocado un distanciamiento físico obligado entre miles de personas, que solo han podido comunicarse a través de internet.



El uso de vibradores con app ha abierto el camino hacia nuevas placenteras experiencias. Es una forma de sentir cerca a la pareja, de establecer un contacto real, aunque existan kilómetros de distancia o pandemias que nos lo impidan. Pero, además estos nuevos juguetes eróticos han ayudado a muchas personas a salir de la rutina añadiendo juego a su sexualidad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.