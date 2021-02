Un árbol ‘fascista’ cesa al director general

Mario Herrera, alto cargo en La Rioja y aspirante a sustituir a Pablo Iglesias, además de denostado en la formación de extrema izquierda, fue hasta hace unos días director general de Participación en el Gobierno riojano. No ha habido persona de bien que no haya pedido su dimisión hasta la saciedad, pero ha tardado más de veinte días en hacerlo.



Le gustaba el sillón regalado más que a un nene una piruleta o a un chucho una pelota. Decía Bertrand Rusesell que "Muchos hombres cometen el error de sustituir el conocimiento por la afirmación de que es verdad lo que ellos desean". En esa línea iba el tal Herrera y la sociedad riojana le ha ‘sobao’ dialécticamente el morro y ‘dilapidado’ políticamente hasta que ha abandonado la mamandurria del erario público.



Se estrelló contra un árbol ‘fascista’ a altas horas de la madrugada, para amanecer el 1 de enero de 2021. Según él ha dimitido porque ha habido "persecución fascista". Nunca habíamos escuchado semejantes estupideces, más propias de un analfabeto aprovechado que de un político. Dimite por ser "víctima del fascismo" y por haber sufrido "amenazas de muerte". Todo ello es sorprendente, pero muy fuerte ha debido de ser el golpe para decir memeces de ese calibre: es evidente que no ha mejorado ni lo ha superado.



¡Pobre árbol ‘fascista’, nadie se acuerda de él ni del impacto que sufrió! Vamos a ver cómo actúa ahora Medio Ambiente en la cuestión ambiental ante un atentado así. Este incauto comunista, pensaría que estaba por encima del bien y del mal o que era más papista que el papa o, tal vez, más ‘pablista’ que su todavía jefe de filas. Tal vez pensó que mañana se olvidaría todo o que "Mañana es sólo un adverbio de tiempo", como solía apuntar Joan Manuel Serrat.



A lo que no ha hecho mención ha sido al abandono de su vehículo en plena madrugada. Al parecer el objetivo era que la Guardia Civil no pudiera hacerle el test de alcoholemia. Y no sólo abandonó el vehículo, sino que lo hizo dejándolo sin señalizar. La Guardia Civil está realizando los pertinentes informes del abandono, el choque contra el árbol ‘fascista’ que se cruzó en su camino y la huida-abandono con la disculpa de llevar al hospital a un amigo que había tenido un accidente doméstico y que aún no ha documentado. No me extraña que se hayan reído de él y con él hasta la extenuación en La Rioja.



Según sus propios compañeros, que también han pedido su dimisión, “debe de ser tan corto y tan mohíno que no se le ocurrió llamar a la Guardia Civil” tras empotrarse contra el reseñado árbol ‘fascista’. Supongo que las ramas del mismo serían de extrema derecha y los árboles y plantas de los alrededores también eran aliados del árbol ultra. Todas plantas se habían conveniado para la persecución al señorito director general. Así son algunos ‘bailaores’ de Podemos, aunque no sé si ahora hay que decir 'Hundidas Podemos' porque, según las últimas encuestas, dejarán de tener representación prácticamente en toda España; apenas Madrid será su castillo de enredos, enjuagues y cavernarias protestas, donde pueden sacar entre 8 y 10 diputados nacionales, 6 en la Asamblea de Madrid y ninguno en el Ayuntamiento.



Estoy seguro que la Guardia Civil hubiera ‘perdido el culo’ por acudir donde el árbol ‘fascista’, a instancias del incumplidor, irresponsable y tal vez desnortado beodo, el tal Mario Herrera, director general de Participación. De la misma forma que han acudido en bloque al casoplón del 'vicepandemias' de Galapagar, a la sazón provisional titular del ‘marquesado’ galapaguero. Treinta números de la Benemérita, con cargo al erario público, hacen guardia día y noche, al sol y a los luceros, impasible el ademán están cuidando al gañán. Treinta agentes que se detraen de sus obligaciones, como los Mossos de Puigdemont que, con cargo a todos los españoles, también hacen guardia a los luceros y al fugado de la Justicia y golpista, Carlos Puigdemont. Parece que al fugado de Jx3% “le gustan más los sueños de futuro que la historia del pasado", como decía Thomas Jefferson en alguno de sus discursos más conocidos.



Si la ciudadanía desea reírse un buen rato, no tiene más que entrar en YouTube y comprobar que hay un video colgado por la cuenta oficial de Podemos La Rioja. Según el señorito Herrera se ve obligado a abandonar el cargo "por acoso y amenazas de muerte por grupos de extrema derecha contra mi persona y contra mi familia". Ahí es nada. ¡Con lo bien que hubiera quedado diciendo que "se va por irresponsable y por no saber estar a la altura del cargo y de las circunstancias que rodearon al accidente"! Eso sí, se le ha olvidado pedir perdón al árbol ‘fascista’ que se atravesó en su trayectoria y que ha sido el principal responsable de su cese.



En el video demuestra su corto vocabulario, que es el propio de la izquierda cuando se queda sin argumentos. Toda su artillería lingüística es “fascista”, “fake news fascista”, "campaña fascista", "victoria de la extrema derecha", "derrota de la democracia" (mayor torpeza, imposible) ... "Hoy soy yo la víctima del fascismo, por ser de Podemos, al igual que también lo es el vicepresidente Pablo Iglesias, pero mañana lo puede ser cualquiera", dice el incauto irresponsable director general, cargo para el que nunca debió ser nombrado. ¿Piensa Herrera que la democracia está representada en su persona? Además de irresponsable e insultón, loco..



En una actitud miserable y chulesca del dimitido, Mario Herrera, antes de alzar el puño derecho (no sabe qué puño se levanta dentro del comunismo) gritó eso de "¡No pasarán!"; cutre expresión de las miserias porque, no sólo pasaron, sino que se quedaron, en tanto que otros salieron con el rabo entre las piernas y a toda prisa.



Quien le nombró como director general cometió una equivocación de órdago a la grande porque ha sido, además de irresponsable, un desagradecido. Sus palabras le delatan y su carencia de argumentos le condena. Se nota que de niño no leyó lo necesario ni lo suficiente a Luis Vives: “No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre, que sus palabras”.